कोल्हापूर महापौरदासाठी भाजपाच्या रूपाराणी निकम यांच्या नावाची घोषणा, 6 फेब्रुवारीला होणार निवड!
कोल्हापूर महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपाचा महापौर होणार असल्याने या निवडीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे.
Published : February 2, 2026 at 4:55 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीनं घवघवीत यश मिळवत अनेक ठिकाणी विजय संपादित केला. मात्र, निकाल लागूनही पंधरा दिवस उलटले तरी महापौर, उपमहापौर निवडी लांबणीवर पडल्या होत्या. दरम्यान, सोमवारी (2 फेब्रुवारी) राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरात महापौर निवडीसाठी भाजपाच्या रूपाराणी संग्रामसिंह निकम यांच्या नावाची घोषणा केली. आज उमेदवारी अर्ज रूपाराणी निकम दाखल करणार आहेत तर 6 फेब्रुवारी रोजी महापौर पदाची निवड होणार आहे. कोल्हापूर महापालिकेत पहिल्यांदाच भाजपाचा महापौर होणार असल्याने या निवडीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे.
भाजपाचा 26 जागांवर विजय : 81 नगरसेवक असलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक 15 जानेवारी रोजी पार पडली. महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी काटाजोड लढत झाल्याने निकालाकडं अवघ्या कोल्हापूरकरांचे लक्ष लागलं होतं. 16 जानेवारी रोजी लागलेल्या निकालात महापालिकेत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला, काँग्रेसनं एक हाती 35 जागा निवडून आणल्या तर भाजपाने 26 जागांवर विजय मिळवला. महायुतीतील दुसरा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेनं 15 जागांवर आपले उमेदवार विजयी केले तर राष्ट्रवादीला अवघ्या 4 जागा मिळाल्या. तसंच महायुतीचा आणखी एक घटक पक्ष असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षानं एक जागा मिळवली. तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाला एक जागा मिळाली.
महापौरपदासाठी रूपाराणी निकम यांच्या नावावर मोहोर : महायुतीनं एकत्रित निवडणूक लढवल्याने महापौर पदावर पहिल्यांदा शिवसेनेनं दावा केला. मात्र, पक्षीय पातळीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करून महापौरपदासाठी नावं मागवली. यामध्ये मुरलीधर जाधव, विशाल शिराळे, विजयसिंह खाडे-पाटील, रूपाराणी निकम, वैभव कुंभार, विशाल देसाई ही नाव प्रदेश कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली. यातून मुख्यमंत्र्यांनी रूपाराणी निकम यांच्या नावावर मोहोर लगावत महापौरपदासाठी अर्ज भरण्याच्या सूचना केल्याचं मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
कोल्हापुरात पहिल्यांदाच बसणार भाजपाचा महापौर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासूनच या महापालिकेवर पहिल्यांदा ताराराणी आघाडी यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि जनसुराज्य शक्ती या पक्षांचं वर्चस्व राहिलं होतं. बोटावर मोजतील इतक्यात जागा भाजपाच्या चिन्हावर निवडून यायच्या, मात्र यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत 36 जागा लढवलेल्या भाजपानं 26 जागांवर आपले उमेदवार विजयी करत महापालिकेच्या राजकारणात पहिल्यांदाच दुहेरी आकडा गाठला. महायुतीतील भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि जनसुराज्य या चारही पक्षांचे मिळून 46 नगरसेवक आहेत. यामुळं महायुतीचाच महापौर होणार असल्यानं आता 6 फेब्रुवारी रोजी या निवडी होणार आहेत.
काँग्रेस आघाडीकडून महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज : यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसनं शिवसेनेला (उबाठा) सोबत घेत महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. महाविकास आघाडीकडून महापौरपदासाठी सचिन मारुती शेंडे आणि उपमहापौर पदासाठी दुर्वास कदम यांची नाव जाहीर जाहीर करण्यात आली असून आज यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी याचा 6 फेब्रुवारी रोजी निवड प्रक्रिया पार पडणार आहे.
