भाजपाकडून विधान परिषदेसाठी चार उमेदवारांची घोषणा; प्रज्ञा सातवांना संधी, महायुती-मविआच्या उर्वरित जागांवर सस्पेन्स कायम

अनेक जुन्या चेहऱ्यांना यावेळी डावलण्यात आलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा केशव उपाध्ये आणि माधव भंडारी यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 10:06 PM IST

मुंबई- 12 मे रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपाने आपल्या पाच उमेदवारांची नावे जाहीर केलीत. पक्षाने माजी आमदार प्रमोद जठार, संजय भेंडे, माधवी नाईक, विवेक कोल्हे आणि प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी दिलीय. भाजपा कोणाला संधी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. विधान परिषदेत जाण्यासाठी अनेक इच्छुकांनी प्रयत्न केले होते, मात्र अखेर या पाच जणांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. विशेष म्हणजे विद्यमान आमदारांपैकी एकालाही यावेळी संधी देण्यात आलेली नाही. नुकत्याच भाजपामध्ये दाखल झालेल्या प्रज्ञा सातव या काँग्रेसच्या विधान परिषदेच्या आमदार होत्या. सातव यांनी पक्ष सोडल्यानंतर त्यांना विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या जागेवरही पोटनिवडणूक जाहीर झालीय. त्यामुळे सातव यांना भाजपाकडून उमेदवारी जाहीर करण्यात आलीय. उर्वरित चार चेहरे तुलनेने नवीन असून, अनेक जुन्या चेहऱ्यांना यावेळी डावलण्यात आलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा केशव उपाध्ये आणि माधव भंडारी यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

निवडणूक बिनविरोध होणार नाही? : भाजपाकडून जरी यादी जाहीर करण्यात आली असली तरी अद्याप महायुतीतील बाकी पक्ष आणि महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांकडून अजून उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम आहे. बुधवारी रात्री नंदनवन बंगल्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावलीय. या बैठकीत उमेदवारांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर बच्चू कडूंच्या रूपाने दहावा उमेदवार शिवसेना रिंगणात उतरवणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महाविकास आघाडीच्या वाट्याला एक जागा येण्याची शक्यता : संख्याबळाच्या आधारावर सत्ताधारी महायुतीला विधान परिषदेच्या आठ जागा सहज मिळू शकतात, तर विरोधी महाविकास आघाडीच्या वाट्याला एक जागा येण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी भूमिका भाजपाच्या राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांकडून घेतली जात असली तरी शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडून दहावा उमेदवार रिंगणात उतरवण्याचे संकेत मिळत आहेत. या दहाव्या जागेसाठी काँग्रेसच्या मतांवर डोळा ठेवण्यात आला असून, दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या मतांमध्ये फूट पाडण्याची रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या संभाव्य खेळीचा फटका उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला बसणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षातही इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कोणाची निवड करतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

महाविकास आघाडीत संभ्रम कायम : दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीबाबतचा संभ्रम अद्याप कायम आहे. अर्ज भरण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाही महाविकास आघाडीतून उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारीबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जावे, असा महाविकास आघाडीतील नेत्यांचा आग्रह आहे. मात्र, ठाकरे स्वतः निवडणूक लढवण्यास इच्छुक नसल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनधरणीसाठी शिवसेना (उबाठा) नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेवर जावं असं वक्तव्य केलंय. जर उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेवर जाण्यास सहमती दर्शवली तरच काँग्रेस या जागेवरचा दावा सोडेल अन्यथा काँग्रेसकडून उद्धव ठाकरेंच्या जागेवर दावा करण्यात येईल. नुकतच संजय राऊत ‘पेढे मिळणार’ असे सांगितलं, पण हे पेढे नेमके कोण देणार, हा प्रश्न आता राजकीय चर्चेचा विषय ठरत आहे.

