निर्णायक क्षणी नागपुरात युती अन् आघाडी फायनल; 'या' पक्षांना एक अंकी जागेवर मानावं लागणार समाधान

महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राज्यात युती आघाडी होत आहे. तर काही ठिकाणी युती आणि आघाडीत बिघाडी होत आहे. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात नागपूरमध्ये युती आणि आघाडी झाली.

Published : December 30, 2025 at 6:41 PM IST

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपुरात युती होणार की नाही? यासंदर्भात जोरदार अशी चर्चा रंगली असताना अगदी अखेरच्या क्षणी भाजपा आणि शिवसेनेची युती झाली आहे. युती त्याचप्रमाणं महाविकास आघाडीमध्ये शेवटच्या क्षणी शिवसेना (उबाठा) देखील सहभागी झाला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिवसेना आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाला युती आणि महाविकास आघाडीमध्ये एक अंकी जागा मिळत असल्यामुळं अंतर्गत असंतोष उफाळून येण्याची दाट शक्यता आहे.

शिवसेना आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाला एक अंकी जागा : एका हॉटेलमध्ये शिवसेना (उबाठा) नेते किशोर कुमेरिया आणि सतीश हरडे यांची काँग्रेस नेत्यांसोबत बैठक झाली. त्याबैठकीत काँग्रेसनं शिवसेना (उबाठा) पक्षाला केवळ आठ जागा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर, दुसरीकडं महायुतीत महत्वाचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला पण भाजपानं आठ जागा सोडल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे दोन्ही शिवसेनेच्या नेत्यांनी किमान दोन डिजिटमध्ये उमेदवारी मिळावी यासाठी आग्रह धरला होता. तरी, त्या मिळणं कठीणच असल्याची जाणीव शिवसेना (उबाठा) आणि शिवसेनेला झाला आहे.

शिवसेना आणि शिवसेना (उबाठा) अस्वस्थ : "उमेदवारी दाखल करण्याच्या काही तास आधी पर्यंत युती व आघाडीत जागा वाटपाचा फॉर्मुला निश्चित झाला नव्हता. त्यामुळं शिवसेना आणि शिवसेना (उबाठा) पक्ष अस्वस्थ झाल्याचं चित्र आहे. राज्यमंत्री आशिष आणि किरण पांडव यांनी तर थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं निवासस्थान गाठत निवडणुकीत जागा वाढवून देण्याचा आग्रह धरला होता. पण यावर गडकरीसोबत झालेल्या बैठकीत तोडगा निघालेला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. तर दुसरीकडं सोमवारी रात्री काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षामध्ये झालेल्या जागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यानंतर मंगळवारी काँग्रेस नेते प्रतिसाद देत नाही," अशा थेट आरोप आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते धुनेश्वर पेठे यांनी केलाय.

