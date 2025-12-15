ठाण्यात आधीपासून स्वबळ मग एकीचं झालं बळ, युतीमुळं भाजपा - शिवसेना कार्यकर्त्यांची गोची
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या होम पिचवर भाजपा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अजूनही संभ्रमाचं वातावरण आहे.
Published : December 15, 2025 at 8:49 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 9:11 PM IST
ठाणे - महानगरपालिकेसाठी निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यानुसार 15 जानेवारीला मतदान, तर 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहेत. त्यामुळं आता सर्वच उमेदवारांनी जोरदार प्रचाराला सुरुवात केलीय. काही ठिकाणी युती होणार, तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत होणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. काही दिवसांपूर्वी स्वबळावर निवडणुका लढण्याची तयारी महायुतीच्या शिवसेना आणि भाजपानं दर्शवली होती. आता युती होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यावर ठाण्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. आपल्याला शिवसेनेची गरज नाही, असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं भाजपा नेत्यांना पक्ष वरिष्ठांकडं मांडावं लागणार आहे.
महायुतीत धुसफूस - एकीकडं राज्यात पालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागली आहे, दुसरीकडं महायुतीत जागा वाटप अंतिम टप्प्यात आहे. अशावेळी ठाण्यातील शिवसेना आणि भाजपामधील धुसपूस काही केल्या कमी होत नाहीय. शिवसेनेबरोबर गेल्यावर कार्यकर्त्याचा बळी जाणार आहे. शिवाय नाईलाजास्तव युतीचं काम करावं लागणार असल्यामुळं अनेक स्थानिक कार्यकर्ते, नेते आणि इच्छुकांनी महायुती नको, आपण सक्षम असल्याचे गाऱहाणे ठाणे जिल्ह्यातील संपर्क नेत्यांकडं मांडले आहेत. त्यामुळं आता कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी का होईना या नेत्यांना कार्यकर्त्यांना समजावण्यासाठी पक्ष वरिष्ठ योग्य तो निर्णय घेतील, असं आश्वासन देण्याची वेळ आलीय.
ठाण्यात आधीपासून स्वबळ मग एकीचं झालं बळ - ठाणे जिल्ह्यात आधीपासूनच भाजपा आक्रमक दिसत होती. शिवसेनेला बरोबर न घेता स्वबळावर निवडणुका लढण्याचा निर्णय भाजपा कार्यकर्त्यांनी घेतला आणि त्यासाठी पक्षाकडून देखील भाजपाच्या आक्रमक नेत्यांना म्हणजेच, गणेश नाईक यांना ठाणे जिल्ह्याची निवडणुकीची धुरा सांभाळण्याचे आदेश दिले. दरम्यानच्या काळात दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांच्या दिलजमाईमुळं भाजपा नेत्यांना महायुती एकत्र निवडणुका लढत असल्याचं नाईलाजास्त सांगावं लागलं आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना काम करत रहा, असा सल्ला देऊन पक्ष वाढीसाठी सर्व प्रयत्न आणि आवश्यकता असलेल्या सर्व गोष्टी नेते करणार असल्याचं भाजपा नेते संजय केळकर यांनी सांगितलं.
कार्यकर्त्यांनी नाराज होऊ नये, नेते मार्ग काढतील - दुसरीकडं भाजपाच्या प्रभागात शिवसेनेच्या इच्छुक उमेदवारांना समजवण्याचं काम आता शिवसेनेच्या नेत्यांना करावं लागत आहे. समाजकारण सुरूच ठेवण्याचं आवाहन इच्छुकाना शिवसेना नेत्यांनी केलं असून, आयत्यावेळी उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी तयार राहण्याचा सल्लाही शिवसेनेचे नेते हेमंत पवार हे देत आहेत.
हेही वाचा -