भाजपा, शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री आरएसएसच्या स्मृती मंदिरात, पण अजित पवारांच्या आमदारांनी यंदाही फिरवली पाठ!
यंदाही महायुतीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी संघापासून लांब राहणेच पसंत केलं आहे.
Published : December 14, 2025 at 2:01 PM IST
नागपूर : राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा आजचा (14 डिसेंबर) शेवटचा दिवस आहे. दरम्यान, दरवर्षीच्या प्रथा व परंपरेनेनुसार, विधिमंडळच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूर शहरात येणारे भाजपा आणि शिवसेनचे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पदाधिकारी आवर्जुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिरात जातात. तसंच संघाचं बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करतात. हा कार्यक्रम दरवर्षी ठरलेलाच असतो, त्यात नवं असं काही नाही. मात्र, यंदाही महायुतीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी संघापासून लांब राहणेच पसंत केलं आहे.
बौद्धिक सत्र भरवण्यात आले नाही : आज रेशीमबागच्या स्मृती मंदिरात गेल्यानंतर सर्वांनी सरसंघचालकांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे समाधीस्थळी नतमस्तक झाले. तर यंदा औपचारिक बौद्धिक सत्र भरवण्यात आले नाही. दरवर्षी आमदार आणि मंत्री इथं येतात. दरम्यान, "संघाची माहिती घेण्यासाठी, विचार समजून घेण्यासाठी इथं आमदार आणि मंत्री येतात. ऊर्जा घेतात आणि ती ऊर्जा घेऊन पुन्हा वर्षभर काम करत राहतात," असं गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितलं.
फडणवीस-शिंदे एकत्र : सर्व नेत्यांनी सरसंघचालकांच्या समाधीचं दर्शन घेतले. त्यानंतर महर्षी व्यास सभागृहाच्या खाली तळमजल्यात असलेल्या हॉलमध्ये सर्वांचा चहापान कार्यक्रम झाला. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनी एकत्रित कॉफी घेतली. कॉफी घेतल्यानंतर दोघंही सोबतच बाहेर आले.
माहिती घेण्याचा योग दरवर्षी येतो : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्ववादी विचारधारेवर आधारित संघटना आहे, तर शिवसेनाही प्रखर हिंदुत्वाचा विचार मांडणारा पक्ष असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. तसंच मुंबईत अनेकदा संघाच्या शाखेत हजेरी लावून त्यानंतर शिवसेनेच्या शाखेत सहभागी होणारे अनेक शिवसैनिक असल्याचंही एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केलं. याशिवाय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूरमधील रेशीमबाग परिसरातील मुख्य हेडगेवार स्मारक समितीच्या ठिकाणी येऊन संघाच्या कार्याची माहिती घेण्याचा योग दरवर्षी येतो, असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
जिओ आणि जिने दो : "जिओ आणि जिने दो, हा जो संदेश आहे. तो संदेश देण्याचं काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत असतो. संघाचे कार्यकर्ते क्षमाशीलतेसह प्रार्थना ठेवून, कुठलाही स्वार्थ न ठेवता निस्वार्थपणे काम करत असतात. त्यामुळं गेल्या शंभर वर्षांत संघानं केलेलं कार्य समजून घेण्यासाठी जगभरातून लोक रेशीमबाग स्मृती भवन इथं येत असतात. आमदार, मंत्री आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्ती राजकारणाची आणि संघाच्या कार्यपद्धतीची माहिती घेण्यासाठी इथं येत असतात, अशी माहिती भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
स्मृती मंदिरात येण्याचा आनंद काही वेगळाच : "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्मृती भवन परिसरात येण्याचा आनंद काही वेगळाच आहे. महायुती सरकारमधील दरवर्षी आमदार इथं येतात आणि संघाचा विचार घेऊन जातात. गेल्यावेळी ज्यांनी आम्हाला बौद्धिक दिलं होतं, तेच प्रचारक नंतर आम्हाला एका ग्रामीण भागातील गावात भेटले. तेव्हा संघाचं काम राजकोटपर्यंत कसं पसरलं आहे, याचं उदाहरण आम्हाला पाहायला मिळालं. याही वर्षी आम्ही इथं आलो आहोत. यंदा प्रचारक उपलब्ध नसल्यामुळं बौद्धिक सत्र होऊ शकले नाही; मात्र बौद्धिक न झाले तरी भेटीगाठी झाल्या, याचा आम्हाला आनंद आहे,” असं विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- दिल्ली हादरणार! मराठी व्यक्ती पंतप्रधान होणार, 19 डिसेंबरला सत्ताबदल होण्याची पृथ्वीराज चव्हाण यांना शक्यता
- दबा धरून बसलेल्या बिबट्याचा चिमुकल्यावर हल्ला; गळा, डोक्यावर दातांचा मारा, सिद्धेशचा मृत्यू
- 'उडता महाराष्ट्र' : मुंबई गुन्हे शाखेची सावरी गावातील ड्रग्ज फॅक्टरीवर छापेमारी: जनावरांच्या शेडमधून 15 कोटींचं 'एमडी' जप्त