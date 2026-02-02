ETV Bharat / state

मुंबईत अखेर भाजपा आणि शिवसेनेची स्वतंत्र गट नोंदणी; गणेश खणकर भाजपाच्या गटनेतेपदी, दोन्ही राष्ट्रवादींचा शिवसेनेला पाठिंबा

दीर्घ चर्चेनंतर भाजपा आणि शिवसेना यांनी संयुक्त नोंदणीऐवजी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला

BJP and Shiv Sena Corporators To Register As 'Separate' Groups at BMC, Mumbai
गणेश खणकर भाजपाच्या गटनेतेपदी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर निवडीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्याकडे जात असताना, महायुतीतील घटक पक्षांनी गट नोंदणीची हालचाल वेगात सुरू केली आहे. सोमवारी (2 फेब्रुवारी) भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचे नगरसेवक मुंबई महापालिका मुख्यालयात एकत्र आले. दीर्घ चर्चेनंतर भाजपा आणि शिवसेना यांनी संयुक्त नोंदणीऐवजी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादीचे 3 नगरसेवक शिवसेनेसोबत गट नोंदणी करणार आहेत. त्यामुळं शिवसेना गटाचे संख्याबळ 29 वरून 32 वर जाणार आहे. महायुतीतील घटक पक्षांनी याबाबतचे ठराव सोमवारी पालिका मुख्यालयात मंजूर केले. यावेळी मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष अमित साटम आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते.

भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान झाले, तर 16 जानेवारीला मतमोजणी पार पडली. या निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून पक्षाला 89 जागा मिळाल्या. मित्रपक्ष शिवसेनेला 29 जागा मिळाल्या. तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाला 65 आणि मनसेला 6 जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीचा निकाल लागून 15 दिवस उलटून गेले असले, तरी स्पष्ट बहुमत असलेल्या भाजपा-शिवसेना महायुतीची गट नोंदणी रखडली होती. संयुक्त की स्वतंत्र गट नोंदणी, यावर एकमत होत नसल्यानं हा निर्णय लांबत गेला. त्यातच गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळं जाहीर झालेल्या शासकीय दुखवट्यामुळं प्रक्रिया आणखी पुढं ढकलली गेली.

BJP and Shiv Sena Corporators To Register As 'Separate' Groups at BMC, Mumbai
दीर्घ चर्चेनंतर भाजपा आणि शिवसेना यांनी संयुक्त नोंदणीऐवजी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. (ETV Bharat Reporter)


गणेश खणकर यांची गटनेतेपदी नियुक्ती : अखेर आज भाजपा आणि शिवसेनेनं स्वतंत्र गट नोंदणीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार भाजपानं स्वतंत्र गट स्थापन करत दहिसरमधून निवडून आलेले गणेश खणकर यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. खणकर हे भाजपाचे मुंबई महामंत्री असून, संघटनात्मक बांधणी आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील त्यांच्या कामगिरीची पक्षात दखल घेतली जाते. दहिसरमध्ये त्यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे उमेदवार सौरभ घोसाळकर यांचा पराभव केला होता.


अमेय घोले यांच्या नावावर गटनेतेपदाची मोहोर : महापौर निवडणूक जवळ येत असतानाच शिवसेनेनेही गटनेतेपदाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील 29 नगरसेवकांची गट नोंदणी करताना अमेय घोले यांच्या नावावर गटनेतेपदाची मोहोर उमटवण्यात आली आहे. गेल्या तीन टर्मपासून नगरसेवक असलेले अमेय घोले हे तरुण, अभ्यासू आणि महानगरपालिकेतील कामकाजाचा चांगला अनुभव असलेले नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. तसेच ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू सहकारी मानले जात असल्याने, गटनेतेपदासाठी त्यांच्या नावावर एकमत झाले असल्याची चर्चा आहे.


महापौरपदाबाबत अजून अनिश्चितता? : मुंबईचं महापौर पद हे खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झालं आहे. मुंबई भाजपाच्या सर्वाधिक जागा असल्यामुळं भाजपाचा महापौर होणार याबाबत भाजपा नेते ठाम आहेत. पण अद्याप चर्चेत असलेल्या महिला नगरसेवकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं नाही. शिवसेनेला उपमहापौर पद आणि स्थायी समिती सोडून इतर समित्यावर पदं दिली जाणार असल्याची माहिती आहे.

हेही वाचा :

  1. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून अजित पवारांच्या मृत्यूची चौकशीची मागणी; कोणत्या कारणांवरून व्यक्त केला संशय?
  2. मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास गोगावले पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या मैदानात; जिल्हा परिषद मतदारसंघातून नशीब आजमावणार
  3. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष करा; राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या प्रमुखांची मागणी

TAGGED:

भाजपा
शिवसेना
निवडणूक
गट नोंदणी
मुंबई महानगरपालिका

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.