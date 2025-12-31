ETV Bharat / state

रयत शिक्षण संस्थेचा अजब ठराव, साहित्य संमेलनाला गर्दी जमवण्यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक वेठीस?

साहित्य संमेलनाला गर्दी जमवण्यासाठी रयत शिक्षण संस्था आणि झेडपीने काढलेल्या फर्मानाची साहित्य वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.

साहित्य संमेलन
साहित्य संमेलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 10:45 PM IST

|

Updated : December 31, 2025 at 10:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : सातारा येथील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला गुरूवारी ग्रंथ दिंडीने प्रारंभ होत आहे. संमेलनात सर्वांना प्रवेश खुला आहे. तरीदेखील गर्दीची चिंता असल्याने ग्रंथदिंडीपासून ते समारोपापर्यंतच्या सर्व कार्यक्रमांना रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळा, कॉलेजमधील विद्यार्थी, शिक्षकांनी उपस्थित राहण्याचं फर्मान काढण्यात आलं आहे. त्यासंदर्भातील ठरावाची प्रत समोर आली असून साहित्य संमेलनाला गर्दी जमवण्याच्या नादात विद्यार्थी, शिक्षकांना चार दिवस वेठीस धरलं जाईल, असं दिसतं.


साताऱ्यात होणारं शतकपूर्व साहित्य संमेलन 'न भूतो न भविष्यती', असं होणार असल्याचा विश्वास संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी व्यक्त केला आहे. संमेलनाला लाखो लोक भेट देतील, असा दावा देखील त्यांनी केला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात संमेलनाला तेवढी गर्दी होईल का? याबद्दल संयोजकांना शंका असावी. म्हणून ग्रंथ दिंडी, उद्घाटन समारंभ, समारोप आणि परिसंवाद सत्रांना विद्यार्थी, शिक्षकांना सक्तीने उपस्थित राहण्याचा ठराव करण्यात आला असावा का, असा सवाल साहित्यिकांच्या वर्तुळात उपस्थित झाला आहे.


रयत शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी साहित्य संमेलनात सहभागी होण्यासाठी संस्थेच्या स्थानिक शाखाप्रमुखांची बैठक रयत शिक्षण संस्थेचे सचिव तथा निवृत्त आयएएस विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ डिसेंबर २०२५ रोजी झाली. त्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांनुसार दर दिवशीचा कार्यक्रम कोणत्या मंडपात होणार आहे, त्याची वेळ, परिसंवादाचे शिर्षक, उपस्थित राहायचे आहे त्या शाळा, कॉलेजची नावे आणि उपस्थित ठेवायच्या शिक्षक, विद्यार्थ्यांची संख्या, असा तक्ताच तयार करण्यात आला आहे. काही महिन्यांपूर्वी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमाला बोलावलेल्या वक्त्यांवरून वाद निर्माण झाला होता. संघाच्या मुशीतल्या वक्त्यांना आमंत्रित केल्यानं रयत शिक्षण संस्थेच्या भुमिकेबद्दल उलट-सुलट चर्चा झाली होती.

साताऱ्याची जिल्हा परिषद देखील संमेलन यशस्वी करण्यासाठी कामाला लागली आहे. साताऱ्यातील गांधी मैदान ते श्रीमंत छ. शाहू क्रीडा संकुलापर्यंत काढण्यात येणारी चित्ररथ आणि ग्रंथदिंडी व्यवस्थित पार पाडण्याची जबाबदारी आर.एस. पी. अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळेतील प्रशिक्षित आर. एस. पी. अधिकाऱ्यांना नियोजन बैठकीसह चित्ररथ आणि ग्रंथदिंडीच्या बंदोबस्तासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे, असा लेखी आदेशच झेडपीने काढला आहे. त्यामुळे सर्व आर. एस. पी. अधिकारी गुरुवारी सायंकाळी निघणाऱ्या ग्रंथदिंडीत गणवेशासह हजर असल्याचे पाहायला मिळेल.

हेही वाचा...

  1. साताऱ्यातील साहित्य संमेलन 'घालमोड्या दादां'चे, अलुतेदार-बलुतेदारांनी त्यांच्या मंडपात जाऊ नये - डॉ. भारत पाटणकर
Last Updated : December 31, 2025 at 10:57 PM IST

TAGGED:

LITERARY CONFERENCE
साहित्य संमेलनाला गर्दी
रयत शिक्षण संस्था
गर्दीची चिंता
LITERARY CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.