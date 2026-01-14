'हे नागरिक पैसे घेऊन मतदान करणार', सोशल मीडियावर यादी व्हायरल; छत्रपती संभाजीनगरात खळबळ
छत्रपती संभाजीनगरातून एक विचित्र प्रकार समोर आलाय. काही नागरिकांची यादी सोशल मीडियवार व्हायरल करण्यात आलीय. हे नागरिक पैसे घेऊन मतदान करणार असल्याचं त्यावर लिहिण्यात आलंय.
छत्रपती संभाजीनगर : शहरात एक वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. काही मतदारांची नावं समाजमाध्यमांवर व्हायरल करण्यात आली असून, या यादीतील नागरिक पैसे घेऊन मतदान करणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रकार प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये घडला आहे.
या कथित याद्यांमुळे संबंधित मतदार संतप्त झाले असून त्यांनी मतदान न करण्याची भूमिका घेतली आहे. संबंधित व्यक्तींची नावं असलेलं बॅनर तयार करून ते चौकात लावण्यात आले आहेत. आपण कधीही पैसे घेतले नाहीत आणि घेणारही नाही, असं या मतदारांचं म्हणणं आहे. मात्र, कोणताही पुरावा नसताना आपली बदनामी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
बेगमपुरा भागात घडला प्रकार : प्रभाग क्रमांक तीनमधील बेगमपुरा परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. हजारांहून अधिक मतदारांची नावं असलेली यादी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करून, संबंधित नागरिक पैसे घेऊन मतदान करणार असल्याचा संदेश पसरवण्यात आला आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून ही यादी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मंगळवारी (12 जानेवारी) सकाळी संतप्त नागरिकांनी एकत्र येत समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या यादीचं बॅनर तयार करून मुख्य रस्त्यावर लावले आणि या प्रकाराचा निषेध नोंदवला सोबतच, कोणताही पुरावा नसताना आमची बदनामी केली जात असून यामुळे आमची प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे, अशी खंत यावेळी नागरिकांनी व्यक्त केली.
यादीत मृत नागरिकांचही नाव : विशेष म्हणजे, ज्या मतदारांची नावं या यादीत देण्यात आली आहेत, त्यापैकी काहींचा मृत्यू झाला असून काही जण कामानिमित्त बाहेरगावी वास्तव्यास आहेत. यामध्ये काही उच्चशिक्षित नागरिकांचाही समावेश असल्याचं समोर आले आहे. आजपर्यंत कधीही मतदानासाठी पैसे न घेतलेल्या नागरिकांची जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात असल्याचा आरोप संबंधित मतदारांनी केला आहे.
हा प्रकार काही व्यक्तींनी केल्याचा संशय व्यक्त करत, आम्ही पैसे घेतल्याचं त्यांनी सिद्ध करून दाखवावं, अन्यथा महानगरपालिका निवडणुकीत मतदान करणार नाही, अशी ठाम भूमिका या मतदारांनी घेतली आहे. तसेच अशा प्रकारे नावं प्रसिद्ध करणाऱ्यांविरोधात एकत्रित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.
मनपा आयुक्तांनी काय सांगितलं? : मंगळवारी घडलेल्या या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (13 जानेवारी) दुपारी मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी संबंधित नागरिकांची भेट घेतली. हा प्रकार समाजकंटकांनी जाणीवपूर्वक केल्याचा संशय असून, निवडणूक विभागामार्फत सायबर विभागाकडून याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या प्रकरणात व्हायरल झालेल्या यादीत थेट पैशांचा कोणताही उल्लेख नसल्यानं त्या अनुषंगाने तपास करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकू नये, यासाठी त्यांनी नागरिकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
मतदान न केल्यास काही विशिष्ट लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो, त्यामुळे सर्व नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावावा, असं आवाहनही मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी यावेळी केलं.
