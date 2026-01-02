छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडला अजब प्रकार, मृत शिक्षकांना लावली इलेक्शन ड्युटी
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक अजब प्रकार घडला आहे. या ठिकाणी चक्क मृत शिक्षकांची मतदान अधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली होती.
Published : January 2, 2026 at 7:17 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : महानगरपालिका निवडणुकीच्या कामावर गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी नोटीस बजावली आहे. 28 डिसेंबर रोजी सुमारे 1200 कर्मचाऱ्यांना या नोटिसा पाठवण्यात आल्या. मात्र, या यादीत दोन मृत कर्मचाऱ्यांचाही समावेश झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
या दोन्ही मृत शिक्षकांवर मतदान अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या मृत्यूची माहिती प्रशासनाकडे सादर करूनही, ते निवडणूक कामावर गैरहजर राहिल्याचा ठपका ठेवत कारवाईची नोटीस काढण्यात आल्यानं संबंधित कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे.
या प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विधानसभा निवडणुकीत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी मागवण्यात आली होती. मात्र, त्यामध्ये तांत्रिक चूक झाल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचं मनपा उपायुक्त राहुल सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मृत शिक्षकांना नोटीस : महानगरपालिकेच्या वतीने महापालिका निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. 28 डिसेंबर रोजी त्यांचं प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलं असता, सुमारे दोन हजार कर्मचारी अनुपस्थित राहिले होते. यापैकी सुमारे 1200 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, या यादीत दोन मृत शिक्षकांचाही समावेश झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आलेल्या या दोन शिक्षकांपैकी एकाचा 13 महिन्यांपूर्वी तर दुसऱ्याचा 3 महिन्यांपूर्वी मृत्यू झाला आहे. तरीही प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिल्याबद्दल त्यांना नोटीस बजावून कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
पैठण तालुक्यातील संभाजी कर्डिले यांचं 3 महिन्यांपूर्वी, तर राजेश बसवे यांचं 13 महिन्यांपूर्वी निधन झालेलं असतानाही त्यांना निवडणूक कामावर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या मृत शिक्षकांना निवडणूक प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यानं संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. आम्ही सर्व संबंधित कागदपत्रं सादर करूनही निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती कशी करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गैरहजर कर्मचाऱ्यांना बजावली होती नोटीस : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने 28 डिसेंबर रोजी मतदान केंद्राध्यक्ष आणि मतदान अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलं होतं. या निवडणुकीसाठी एकूण 8 हजार मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या प्रशिक्षणासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, रेल्वे स्टेशन रोड, उस्मानपुरा, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उस्मानपुरा, एमआयटी कॉलेज, बीड बायपास रोड तसेच, मुख्य नाट्यगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येथे प्रशिक्षण केंद्रं निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, एकूण 8 हजारांपैकी 2016 मतदान अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी अनुपस्थित राहिले. यापैकी सुमारे 1200 कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांना नोटीस देण्याचे निर्देश आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिले होते.
चुकीने झाला प्रकार : या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विधानसभा निवडणुकीत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी मागवण्यात आली होती. यादी प्राप्त झाल्यानंतर मृत कर्मचारी तसेच, बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावं वेगळी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तयारीसाठी उपलब्ध वेळ कमी असल्यानं ही तांत्रिक चूक झाली आणि त्यामुळे हा प्रकार घडल्याचं मनपा उपायुक्त राहुल सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा