अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळीबाराची जबाबदारी बिश्नोई गँगनं स्वीकारल्याचा दावा, पोस्टमध्ये सलमानचा उल्लेख
मुंबईतील जुहू परिसरात अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या कथित गोळीबारानंतर आता या हल्ल्याची जबाबदारी कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई गँगने स्वीकारली आहे.
Published : October 18, 2026 at 8:46 PM IST
मुंबई : मुंबईतील जुहू परिसरातील पुष्पा पार्क इथं धक्कादायक घटना घडली आहे. अभिनेता टायगर श्रॉफ (Tiger Shroff) आणि त्याच्या चालकावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तीन अनोळखी व्यक्ती दुचाकीवरून आले आणि त्यांनी अचानक टायगर श्रॉफवर गोळीबार केला. दरम्यान, या हल्ल्यात गाडीचा चालक गंभीर जखमी आहे.
टायगर सुखरुप - जुहू पोलीस स्टेशनसमोरच अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार झाला. पोलीस स्टेशनच्या समोर असलेल्या गल्लीमध्ये सहा ते सात राउंड गोळ्या झाडण्यात आल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, टायगर श्रॉफला गोळी लागली नाही. टायगर सुखरुप असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
मुंबईतील जुहू परिसरात अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या कथित गोळीबारानंतर आता या हल्ल्याची जबाबदारी कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई गँगने स्वीकारली आहे. गँगशी संबंधित असलेल्या अनिल पंडित आणि हरमन संधू या दोघांनी सोशल मीडियावर एक कथित धमकीवजा पोस्ट शेअर करत या घटनेची जबाबदारी घेतली आहे.
काय आहे कथित पोस्टमध्ये? - "टायगर श्रॉफला आम्ही आधी फोन करून समजवलं होतं, पण त्यानं आमचं ऐकलं नाही; म्हणूनच आज त्याला चांगल्या प्रकारे समजावून दिलं आहे," असा दावा या कथित पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर, "मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीमधील जो कोणी आमचं ऐकणार नाही किंवा अभिनेता सलमान खानबरोबर काम करेल, पुढचा नंबर त्याचाच असेल, वेट अँड वॉच," अशी थेट खुली धमकीही या कथित पोस्टच्या माध्यमातून बॉलिवूडला देण्यात आली आहे.
या खळबळजनक प्रकरणानंतर मुंबई पोलीस आणि गुन्हे शाखेनं तपासाची चक्रे वेगवान फिरवली असून, हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत.
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