नागपुरात बर्ड फ्लूची लागण; एक हजारांपेक्षा जास्त कोंबड्या मारल्या, 14 हजार अंडी नष्ट
अंडीउबवणी केंद्रातील कोंबड्यांना बर्ड फ्लूची लागण झाल्याचं प्रयोगशाळेच्या अहवालातून निष्पन्न झालं आहे. त्यानंतर उपाययोजना सुरू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
Published : March 24, 2026 at 3:28 PM IST
नागपूर - नागपुरातील शासकीय अंडी उबवणी केंद्रात बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे केंद्रातील 1 हजार कोंबड्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. भविष्यात उद्भवणारा धोका टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरूवात करण्यात आल्याची माहिती नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली आहे. याशिवाय 14 हजार अंडीदेखील नष्ट करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
नागपुरतील सेमिनरी हिल्स परिसरात मध्यवर्ती शासकीय अंडी उबवणी केंद्र आहे. या केंद्रातील 1 हजारांपेक्षा जास्त कोंबड्यांचा अचानक मृत्यू झाला झालेला होता. त्यानंतर कोंबड्याचे काही नमुने भोपाळच्या 'सीएसआयआर प्रयोगशाळेला' म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डिसीजेसला पाठवण्यात आले होते. प्रयोगशाळेनं बर्डफ्लूचा संसर्गावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांनी दिली आहे.
बिहारमध्ये फेब्रुवारीत आढळला बर्ड फ्लू- बिहारच्या विविध भागांत फेब्रुवारी 2026 मध्ये शेकडो कावळ्यांचा गूढ मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या मृतदेहांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यामध्ये 'H5N1' विषाणू आढळला. यानंतर प्रशासनाने शुक्रवारी 'बर्ड फ्लू'चा (Bird Flu) उद्रेक झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत जनतेला घाबरून न जाण्याचं आवाहन केलं होतं.
हेही वाचा-