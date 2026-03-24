नागपुरात बर्ड फ्लूची लागण; एक हजारांपेक्षा जास्त कोंबड्या मारल्या, 14 हजार अंडी नष्ट

अंडीउबवणी केंद्रातील कोंबड्यांना बर्ड फ्लूची लागण झाल्याचं प्रयोगशाळेच्या अहवालातून निष्पन्न झालं आहे. त्यानंतर उपाययोजना सुरू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

Bird flu outbreak in Nagpur
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 3:28 PM IST

नागपूर - नागपुरातील शासकीय अंडी उबवणी केंद्रात बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे केंद्रातील 1 हजार कोंबड्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. भविष्यात उद्भवणारा धोका टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरूवात करण्यात आल्याची माहिती नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली आहे. याशिवाय 14 हजार अंडीदेखील नष्ट करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

नागपुरतील सेमिनरी हिल्स परिसरात मध्यवर्ती शासकीय अंडी उबवणी केंद्र आहे. या केंद्रातील 1 हजारांपेक्षा जास्त कोंबड्यांचा अचानक मृत्यू झाला झालेला होता. त्यानंतर कोंबड्याचे काही नमुने भोपाळच्या 'सीएसआयआर प्रयोगशाळेला' म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डिसीजेसला पाठवण्यात आले होते. प्रयोगशाळेनं बर्डफ्लूचा संसर्गावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांनी दिली आहे.

प्रादेशिक अंडी उबवणी केंद्र (Source- ETV Bharat Reporter)
नऊ किलोमीटर भागात देखरेख:-सेमीनरी हिल भागात 'शासकीय अंडी उबवणी केंद्र' आहे. केंद्राच्या एक किलोमीटर परिसरात कृषी प्रदर्शनासह पशु प्राण्यांसह कार्यक्रमावर निर्बंध लागू केले आहेत. या भागातील अन्य पक्षांना बर्ड-फ्ल्यूचा प्रसार होऊ नये, यासाठी नऊ किलोमिटरचा परिसर हा निगराणी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलाय. या भागातील अन्य पक्षांचे नमुनेही गोळा करून कुठे शंका आली तर पक्षाचे नमुने तपासणी करण्यासाठी पाठविले जाणार आहेत. तूर्तास तरी शासकीय अंडी उबवणी केंद्राशिवाय कुठेही बर्ड फ्ल्यू'ची लागण झाल्याचं अद्याप निष्पन्न झालं नाही, असे सांगण्यात आलं आहे.
अशी घ्या काळजी :पक्ष्यांमधील स्त्रावासोबत संपर्क टाळा. पक्षांना चारा देणारी भांडी रोज निर्जंतूक करा. पक्षी मरण पावला तर उघड्या हातानं स्पर्श टाळा. कच्चे चिकन हाताळताना ग्लोव्हजचा वापरा. 100 डिग्री सेल्सीअस मांसाचाच अन्नात वापर करा. कच्चे चिकन, कच्ची अंडी टाळा. अर्धवट उकडलेली अंडी आणि मांस टाळा. आजारी दिसणाऱ्या आणि सुस्त पक्ष्याच्या संपर्कात येऊ नका, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आलं आहे.

बिहारमध्ये फेब्रुवारीत आढळला बर्ड फ्लू- बिहारच्या विविध भागांत फेब्रुवारी 2026 मध्ये शेकडो कावळ्यांचा गूढ मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या मृतदेहांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यामध्ये 'H5N1' विषाणू आढळला. यानंतर प्रशासनाने शुक्रवारी 'बर्ड फ्लू'चा (Bird Flu) उद्रेक झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत जनतेला घाबरून न जाण्याचं आवाहन केलं होतं.

