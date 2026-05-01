नवापूरमध्ये बर्डफ्ल्यूची "हॅट्रिक"; एक लाख 40 हजार कुकुट पक्षी करणार नष्ट, आजपासून सुरुवात
बाधित पोल्ट्रीफार्ममधील सुमारे एक लाख 40 हजार पक्ष्यांचे कलिंग केली जाईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी दिली आहे.
Published : May 1, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : May 1, 2026 at 9:23 AM IST
नंदुरबार - नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर शहर पोल्ट्रीफार्मचे हब मानले जाते. गुजरात राज्याच्या सीमेवर असलेल्या नवापूर शहरात "'बर्ड फ्लू"चा (H5N1) पुन्हा एकदा शिरकाव झाला आहे. नवापुरातील डायमंड पोल्ट्री फार्म मधील मृत पक्ष्यांचे नमुने भोपाळ येथील राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेकडे पाठवण्यात आले होते. या तपासणीत पाच नमुने सकारात्मक आढळल्याची पुष्टी पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने केली आहे. यामुळे नवापूर परिसरातील पोल्ट्री व्यवसायिकांवर पुन्हा संकट आले आहे. प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू आहेत. तसंच डायमंड पोल्ट्री फार्म, तस्लीम पोल्ट्री फार्म, डॉन पोल्ट्री फार्ममधील प्रत्येकी दोन पक्ष्यांचे नमुने पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमारे एक लाख 40 हजार पक्ष्यांचे कलिंग केली जाईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी दिली आहे.
पुन्हा बर्ल्डफ्ल्यूने शिरकाव - नवापूर शहरात 2006 मध्ये बर्डफ्ल्यूने पहिल्यांदा शिरकाव केला होता. त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर पक्ष्यांचं कलिंग करण्यात आलं होतं. त्यानंतर कोरोना काळात देशावर उभे संकट असताना नवापूर शहरातील पोल्ट्री व्यवसायिकांवर बर्ड फ्लूचे दुसऱ्यांदा सर्वात मोठे संकट आले होते. त्यावेळेस नवापूर परिसरातील एकूण 22 पोल्ट्रीतील पाच लाख 78 हजार कुक्कुट पक्षी व 25 लाख अंडी नष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे व्यवसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा नवापूर तालुक्यावर बर्डफ्यूचं संकट घोंगावत आहे.
लाखो पक्ष्यांचं होणार कलिंग - नवापूर तालुक्यात वीसपेक्षा अधिक लहान मोठे पोल्ट्री फार्म आहेत. यात सुमारे दहा लाखांपेक्षा अधिक कुकुटपक्षी पालन केले जात आहेत.
त्यात डायमंड पोल्ट्रीफार्म, तसलीम पोल्ट्रीफार्म, डॉन पोल्टीफार्म या तीन पोल्ट्रीफार्मच्या पक्ष्यांचे नमुने घेण्यात आले होते. डायमंड पोल्ट्रीफार्ममधील काही कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याने या पक्ष्यांचा मृत्यू बर्डफ्ल्यूने झाल्याचा अहवाल आला आहे. सदर पोल्ट्रीफार्ममधील प्रत्येकी दोन पक्ष्यांचे नमुने पॉझीटीव्ह आले आहेत. नवापुरातील डायमंड पोल्ट्रीफार्ममधील मृत पक्ष्यांचे नमुने भोपाळ येथील राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेकडे पाठवण्यात आले होते. या तपासणीत पाच नमुने सकारात्मक आढळल्याची पुष्टी पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने केली आहे. त्यामुळे तीनही पोल्ट्रीफार्ममधील प्रत्येकी दोन्ही पक्ष्यांचे नमुने पॉझीटीव्ह आले आहेत. हा प्रादुर्भाव स्पष्ट होताच जिल्हा प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागाने रोगनियंत्रण व प्रतिबंधासाठी कडक पावले उचलली आहेत. बाधीत क्षेत्रातील पक्षांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने निर्मुलन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या अॅक्टर प्लॅननुसार बाधीत क्षेत्राच्या एक किमी परिघातील सर्व कुकुटपक्षी, अंडी आणि खाद्याची विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. 1 ते 10 किमी परिघातील क्षेत्रास देखरेख क्षेत्र म्हणून घोषीत केले आहे. बाधीत क्षेत्रातील कुकुट पक्ष्यांची वाहतूक, खरेदी विक्री व बाजारावर तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाची शिघ्र प्रतिसाद पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. या ठिकाणी सॅनिटायझेशन व निर्जुतुकीकरणाचे काम केले जात आहे.
तिसर्यांदा बर्डफ्ल्यूने डोकेवर काढले - नवापूर शहरातील बाधीत क्षेत्रामध्ये पशुसंवर्धन विभागाची शिघ्र प्रतिसाद पथके आली असून निर्जुंतुकीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जावू नये. नवापूर येथील शिवम् पोल्ट्रीमधील पक्ष्यांची शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार विल्हेवाट लावण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. म्हणून सदर पक्षीगृहात मस्तुक आढळून आल्यास त्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्यात यावी, अशा सूचना नवापूर तालुका पशुवैद्यकिय चिकित्सालयाचे पशुसंवर्धन सहाय्यक आयुक्त यांनी नवापूर पोल्ट्री असोसिएशनला पत्र जारी करुन सूचित केले आहे. तसंच शासनाकडून देण्यात आलेल्या निर्दशनानुसार बाधित पक्ष्यांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली जाईल यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी दिली आहे.
हेही वाचा...