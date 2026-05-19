नंदुरबार जिल्ह्यात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव; आठ पोल्ट्री फार्म पॉझिटिव्ह, कामगारांचे नमुनेदेखील तपासणीसाठी पाठवणार

नंदुरबार जिल्ह्यातील 8 पोल्ट्री कामगारांचे नमुने मानवी पक्षी फ्लू (एव्हियन फ्लू) चाचणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागानं घेतला आहे.

Bird Flu Alert in Nandurbar
नंदुरबार जिल्ह्यात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 19, 2026 at 11:30 AM IST

नंदुरबार : नंदुरबार : जिल्ह्यात बर्ड फ्लूच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर उपाययोजना सुरू केल्या असून पोल्ट्री व्यवसायावर त्याचा मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात एकूण 38 पोल्ट्री फार्म असून त्यापैकी 27 फार्ममध्ये सध्या पक्षी आहेत. या सर्व फार्ममधील नमुने तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेमार्फत भोपाळ येथील उच्चस्तरीय प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते.

अहवाल पॉझिटिव्ह; प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये : प्राप्त अहवालानुसार आतापर्यंत 8 पोल्ट्री फार्ममधील नमुने बर्ड फ्लू पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागानं संयुक्तपणे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना वेग दिला आहे.

जिल्ह्यात सध्या 15 पोल्ट्री फार्ममध्ये पक्षी नष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत चार लाख 6 हजार 682 पक्षांचे कलिंग (culling) करण्यात आलं आहं. तसेच संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी 24 लाख 91 हजार 723 अंडी नष्ट करण्यात आली आहेत.

याशिवाय पोल्ट्री फार्ममधील 5 लाख 48 हजार 958 किलो खाद्यपदार्थही नष्ट करण्यात आले आहेत. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यात येत असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

प्रशानसनानं काय सांगितलं? : प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 15 पोल्ट्री फार्ममध्ये पक्षांच्या कलिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रभावित परिसरात निर्जंतुकीकरण, औषध फवारणी आणि इतर नियंत्रणात्मक उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहेत. दरम्यान, भोपाल येथील प्रयोगशाळेत काही नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित असून ते प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार पुढील कलिंग प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

पोल्ट्री कामगारांचे नमुनेही चाचणीसाठी पाठविणार : सोबतच, नंदुरबार जिल्ह्यातील 8 पोल्ट्री कामगारांचे नमुने मानवी पक्षी फ्लू (एव्हियन फ्लू) चाचणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागानं घेतला आहे, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. हे नमुने तपासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (National Institute of Virology) इथं पाठवले जाणार आहेत.

पक्ष्यांच्या संपर्कात आलेल्या किंवा पक्षी मारण्याच्या (culling) प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या या कामगारांमध्ये आतापर्यंत मानवी बर्ड फ्लूची कोणतीही लक्षणं दिसून आलेली नाहीत. पण तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना औषधोपचार दिले जात आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी रवींद्र सोनवणे यांनी सोमवारी दिली.

पोल्ट्री व्यवहार पुढील तीन महिन्यांसाठी बंद : बर्ड फ्लूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनानं प्रभावित परिसरातील सर्व प्रकारचे पोल्ट्री व्यवहार पुढील तीन महिन्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कुक्कुटपालन व्यावसायिकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

जिल्हा प्रशासनानं नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं असून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा केला आहे. तसेच पोल्ट्री फार्म परिसरात अनावश्यक गर्दी टाळावी आणि प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावे, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.

بر्ड फ्लू महाराष्ट्र नंदुरबार
