नंदुरबारमध्ये 19 वर्षांत तिसऱ्यांदा ‘बर्ड फ्ल्यू’चा घाला; नवापूरच्या पोल्ट्रीतील 44 हजार पक्षांचं कलिंग
नवापूर तालुक्याच्या पोल्ट्री पट्ट्यावर ‘बर्ड फ्ल्यू’चे सावट गडद झालं आहे. बाधित परिसरातील पक्षांचे युद्धपातळीवर कलिंग सुरू केले आहे.
Published : May 3, 2026 at 5:23 PM IST
नंदुरबार : नवापूर तालुक्याच्या पोल्ट्री पट्ट्यावर पुन्हा एकदा ‘बर्ड फ्ल्यू’चे सावट गडद झाले असून, 19 वर्षांत तिसऱ्यांदा या विषाणूने पोल्ट्री व्यवसायाला जबर फटका दिला आहे. 2006, 2021 नंतर आता 2026 मध्ये पुन्हा ‘बर्ड फ्ल्यू’चा शिरकाव झाल्याने नवापूरच्या पोल्ट्री उद्योगासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने धडक मोहीम हाती घेत बाधित परिसरातील पक्षांचे युद्धपातळीवर कलिंग सुरू केले आहे. गेल्या दोन दिवसांत तब्बल ४४ हजार पक्षांचे कलिंग करण्यात आले असून, २० हजार अंडी आणि ४४ टन पशुखाद्य नष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, नवापूर शहरात चिकन, अंडी आणि बिर्याणी विक्रीवर तातडीने बंदी घालण्यात आल्याने बाजारपेठही हादरली आहे.
कलिंग ऑपरेशन सुरूच - नवापूर तालुक्यातील तीन पोल्ट्री फार्ममधील नमुने ‘बर्ड फ्ल्यू’ पॉझिटिव्ह आल्यानंतर जिल्हा प्रशासन, पशुसंवर्धन विभाग आणि आरोग्य यंत्रणा अक्षरशः धावली. नवापूर तालुक्यातील 38 पैकी 27 पोल्ट्री फार्म सध्या कार्यरत असून, या फार्ममध्ये सुमारे साडेदहा लाख पक्षी आहेत. यापैकी बाधित फार्म आणि त्यांच्या एक किलोमीटर परिघातील सुमारे एक लाख 40 हजार पक्ष्यांचे कलिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी रात्रीपासून सुरू झालेल्या या कारवाईत रात्री साडेबारा वाजेपर्यंत 11 हजार पक्षी नष्ट करण्यात आले, तर शनिवारी आणखी 33 हजार पक्ष्यांचे कलिंग करण्यात आले. अवघ्या 48 तासांत 44 हजार पक्षी नष्ट झाल्याने नवापूरच्या पोल्ट्री पट्ट्यात चिंतेचे सावट अधिक गडद झाले आहे.
‘कलिंग’ नव्हे, पोल्ट्री उद्योगासाठी आर्थिक शस्त्रक्रिया - ‘बर्ड फ्ल्यू’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने हाती घेतलेली ‘कलिंग’ प्रक्रिया ही केवळ प्रतिबंधात्मक कारवाई नसून पोल्ट्री उद्योगासाठी ती थेट आर्थिक शस्त्रक्रिया ठरत आहे. बाधित फार्ममधील पक्षी, अंडी, खाद्यसाठा, पिसे, विष्ठा, कचरा—सर्व काही नियमानुसार नष्ट केले जात आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी ही प्रक्रिया वैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यावश्यक असली, तरी तिचा फटका थेट पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या कंबरड्यावर बसत आहे.
19 वर्षांत तिसरा घाव; नवापूरचा पोल्ट्री पट्टा पुन्हा हादरला - नवापूर तालुका हा उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा पोल्ट्री पट्टा मानला जातो. मात्र, गेल्या 19 वर्षांत तिसऱ्यांदा ‘बर्ड फ्ल्यू’ने येथे शिरकाव केल्याने हा उद्योग पुन्हा एकदा डगमगला आहे. 2006 मध्ये पहिल्यांदा, 2021 मध्ये दुसऱ्यांदा आणि आता 2026 मध्ये तिसऱ्यांदा ‘बर्ड फ्ल्यू’ने पोल्ट्री व्यवसायिकांचे गणितच विस्कटले आहे. प्रत्येक वेळी लाखो पक्षी, कोट्यवधींचा व्यवसाय आणि हजारो कुटुंबांचे अर्थकारण या विषाणूने उद्ध्वस्त केले आहे.
शंभरहून अधिक कर्मचारी तैनात; नवापूर सील मोडवर - संपूर्ण मोहिमेसाठी पशुसंवर्धन विभागाने शंभरहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी, पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. नाशिकहून विशेष तज्ज्ञ पथक नवापुरात दाखल झाले असून बाधित परिसर सील करण्यात आला आहे. निर्जंतुकीकरण, तपासणी, सर्वेक्षण, हालचालींवर निर्बंध आणि वाहतुकीवर नियंत्रण अशा बहुपदरी उपाययोजना युद्धपातळीवर सुरू आहेत. बाधित फार्मच्या एक किलोमीटर परिसरातील सर्व पक्ष्यांचे कलिंग आणि दहा किलोमीटर परिसरात सखोल सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
बिर्याणीपासून बाजारपेठेपर्यंत परिणाम - ‘बर्ड फ्ल्यू’चा परिणाम केवळ पोल्ट्री फार्मपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. नवापूर नगरपरिषद प्रशासनाने शहरात चिकन, अंडी आणि बिर्याणी विक्रीवर पूर्ण बंदी घातल्याने हॉटेल, ढाबे, चिकन सेंटर, अंडी विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांवर थेट परिणाम झाला आहे. परिणामी, पोल्ट्रीसोबतच संपूर्ण खाद्यसाखळीच आर्थिक धक्क्यात सापडली आहे.
पुढील काही दिवस निर्णायक - सध्या प्रशासन ‘अलर्ट मोड’वर असून पुढील काही दिवस नवापूरसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. संसर्ग नियंत्रणात राहिला तर परिस्थिती आटोक्यात येऊ शकते; मात्र फैलाव वाढल्यास नवापूरच्या पोल्ट्री उद्योगासमोर पुन्हा एकदा कोट्यवधींचे संकट उभे राहणार आहे. 19 वर्षांत तिसऱ्यांदा आलेल्या या विषाणूने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, नवापूरच्या पोल्ट्री उद्योगाला आता केवळ रोगप्रतिकार नव्हे, तर दीर्घकालीन जैवसुरक्षेची नव्याने उभारणी आवश्यक आहे.
