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महिलांना शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर; महिला सक्षमीकरणाला मोठा दिलासा

महिलांना अधिकृतपणे शेतकरी म्हणून ओळख देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.

Maharashtra Women Farmers Empowerment Bill passed
अधिवेशनात बोलताना कृषीमंत्री दत्ता भरणे (अधिकृत महाराष्ट्र विधानसभा वेबसाईट)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 10:04 PM IST

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मुंबई - राज्यातील महिलांना अधिकृतपणे शेतकरी म्हणून ओळख देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला, मात्र काही सदस्यांनी त्यातील तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करत सुधारणा सुचवल्या.

या विधेयकानुसार केवळ शेतीच नव्हे, तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आणि इतर शेतीपूरक व्यवसायात कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरी तिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे.

विधेयकाचा उद्देश काय?

कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकाचा उद्देश महिलांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करणे नसून कृषी आणि कृषीपूरक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख आणि अधिकार देणे हा आहे. यामुळे महिला शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

भरणे यांनी सांगितले की, सध्या केवळ 15 ते 20 टक्के महिलांची नावे सातबारावर आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्रात कार्यरत असूनही अनेक महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नाही. हे विधेयक त्या महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

दरम्यान, चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली. उद्धवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी परराज्यातून येणाऱ्या महिला शेतमजुरांनाही या कायद्याचा लाभ मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना भरणे यांनी स्पष्ट केले की, बाहेरील राज्यांतील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.

जमीन महिलांच्या नावे करण्याची मागणी - राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी थेट जमीन त्यांच्या नावावर करण्याची मागणी केली. पतीच्या नावावरील 50 टक्के जमीन महिलांच्या नावावर नोंदवण्याची सूचना करत, महिला शेतकऱ्यांना कर्ज देताना कोणत्या अटी लागू होतील, याबाबतही त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले.

शिवसेना (उबाठा ) आमदार भास्कर जाधव यांनीही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत, राज्यात शेतकरी म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन असण्याची अट आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांच्या नावावर जमीनच नाही, त्या महिलांना शेतकरी दर्जा कसा दिला जाणार, असा सवाल उपस्थित केला.

TAGGED:

MINISTER DATTA BHARNE
WOMEN FARMERS EMPOWERMENT BILL
महिला शेतकरी दर्जा विधेयक मंजूर
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक मंजूर
WOMEN FARMER STATUS BILL PASSED

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