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मेळघाटात काय शिजतंय? दोन दिवसात दोन आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांना विषबाधा

बिजूधावडी येथील शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना देखील अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 11:02 AM IST

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अमरावती - मेळघाटातील धारणी तालुक्यात टिटंबा गावातील शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली होती. त्यानंतर लगेचच तालुक्यातील बिजूधावडी येथील शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना देखील रविवारी रात्री अन्नातून विषबाधा झाल्याची गंभीर घटना समोर आली. त्यामुळं मेळघाट पुन्हा एकदा हादरलं. या आश्रम शाळांना जेवण पुरवणाऱ्या सेंट्रल किचन विरोधात आदिवासी बांधवांचा तीव्र आक्रोश उफाळून आला आहे.

उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची संख्या वाढली - टिटंबा शासकीय आश्रम शाळेतील एकूण 40 विद्यार्थ्यांवर धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना रविवारी रात्री बिजूधावडी गावातील शासकीय आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली. या आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना देखील धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. उपजिल्हा रुग्णालयात आता विद्यार्थी रुग्णांची संख्या वाढली असून जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं विद्यार्थ्यांवर योग्य उपचार करण्यास भर दिला जात आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी आरोग्य यंत्रणा युद्धपातळीवर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल विद्यार्थ्यांची काळजी घेत आहे.

amravati ashram shala food poisoning
सेंट्रल किचन विरोधात ग्रामस्थ आक्रमक (ETV Bharat Reporter)

सेंट्रल किचन विरोधात आक्रोश - धारणी तालुक्यातील टेंभली या गावात यावर्षीपासून पहिल्यांदाच सेंट्रल किचनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 1 जुलैला शाळा सुरू झाल्यावर 15 जुलैपासून या सेंट्रल किचनमधून विद्यार्थ्यांसाठी सकाळचं आणि रात्रीचं जेवण पुरवलं जात आहे. टेंभली गावासह टिटंबा, खरी, चिखली, कुटंगा, सावलीखेडा आणि बिजूधावडी या गावांमधील शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी याच सेंट्रल किचनमध्ये स्वयंपाक तयार व्हायचा. पुणे जिल्ह्यातील अधिक रिसॉर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला शासनाच्या वतीने सेंट्रल किचनचं कंत्राट दिलं आहे. अवघ्या पंधरा दिवसातच या सेंट्रल किचनचा धक्कादायक कारभार समोर आल्यानं या सेंट्रल किचन विरोधात मेळघाटातील आदिवासी ग्रामस्थांचा रोष उफाळून आला आहे.

आदिवासी विकास मंत्र्यांसमोर ग्रामस्थांचा रोष - टिटंबा येथील शासकीय आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना समोर येताच रविवारी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात जाऊन विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली. यासह टेंभली येथील सेंट्रल किचनची देखील पाहणी केली. दरम्यान, यावेळी अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी सेंट्रल किचनवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली. ग्रामस्थांचा रोष यावेळी उफाळून आला असल्याचे दिसून येताच आदिवासी विकासमंत्र्यांनी सेंट्रल किचन विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असं आश्वासन देत धारणीचे प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांना संबंधित कंत्राटधाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना पत्र देखील पाठवलं. दरम्यान, या प्रकरणात निष्काळजीपणा झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर टिटंबा येथील शासकीय आश्रम शाळेचे अधीक्षक संदीप गोडे आणि मुख्याध्यापक एम.पी भागवत यांच्यावर निलंबनाची कारवाई देखील करण्यात आली.

amravati ashram shala food poisoning
सेंट्रल किचन विरोधात ग्रामस्थ आक्रमक (ETV Bharat Reporter)
मंत्री परतताच बिजूधावडी येथे खळबळ - आदिवासी विकास मंत्री या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन अमरावतीकडे परतले असताना रविवारी सायंकाळी बिजूधावडी येथील शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना देखील अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली. या घटनेमुळे पुन्हा खळबळ उडाली आणि प्रशासनाची धावपळ झाली. अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळं उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास होत असणाऱ्या एकूण वीस ते पंचवीस विद्यार्थ्यांना रात्री उशिरा धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं.

TAGGED:

MELGHAT FOOD POISONING
AMRAVATI ASHRAM SHALA FOOD
बिजूधावडी आश्रम शाळा विषबाधा
मेळघाट आश्रम शाळा विषबाधा
BIJUDHAWADI ASHRAM SCHOOL

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