बिजल ब्रह्मभट्ट यांच्या ‘कूल रूफ’ उपक्रमाची जागतिक स्तरावर दखल; झोपडपट्टीतील लोकांना कसा मिळाला दिलासा?
बिजल ब्रह्मभट्ट यांच्या ‘कूल रूफ’ उपक्रमामुळं झोपडपट्टीतील घरांचे तापमान पाच अंशांनी घटलं आहे. त्यांच्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल घेतली.
Published : November 17, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई : गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण जगासह भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये तापमानात सातत्यानं वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या वाढत्या तापमानाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य कष्टकरी वर्गाला बसत आहे. विशेषतः शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना उष्णतेच्या गंभीर संकटाला तोंड द्यावं लागत आहे. अशा परिस्थितीत बिजल ब्रह्मभट्ट यांच्या कार्यामुळं लाखो वंचित आणि कष्टकरी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बिजल ब्रह्मभट्ट (Bijal Brahmbhatt) या महिला हाऊसिंग ट्रस्टच्या संचालिका आहेत. त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीतील नागरिकांसाठी ‘कूल रूफ’ (Cool Roof) अर्थात थंड छत हा उपक्रम राबवला जातो. त्यांच्या या कार्याची जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) यापूर्वीच दखल घेतली आहे. यंदा मुंबईत होणाऱ्या ‘अर्थशॉट पुरस्कार’ नामांकनामुळे त्यांच्या कार्याची जागतिक नोंद झाली आहे.
उद्योगांनाही वाढत्या उष्णतेचा मोठा फटका : मुंबईत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना बिजल ब्रह्मभट्ट यांनी सांगितलं की, उन्हाळ्यातील चार महिने तीव्र उष्णतेमुळं झोपडपट्ट्यांमधील तसेच पत्र्याच्या छताखाली राहणाऱ्या नागरिकांच्या रोजगाराचे तब्बल 23 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते. याचं प्रमुख कारण म्हणजे अनेक नागरिकांचे घर हेच त्यांच्या रोजगाराचे आणि व्यवसायाचे ठिकाण असते. मात्र, घरातील तापमान वाढल्यामुळं त्यांना त्या वातावरणात काम करणं शक्य होत नाही. विशेषतः महिलांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. घरातूनच चालवले जाणारे स्मॉल स्केल बिझनेस अर्थात सूक्ष्म उद्योगांनाही वाढत्या उष्णतेचा मोठा फटका बसतो.
सुरुवातीला सहा राज्यांमध्ये उपक्रम सुरू : पुढे बोलताना बिजल ब्रह्मभट्ट म्हणाल्या की, या समस्येवर उपाय म्हणून आम्ही ‘कूल रूफ’ ही संकल्पना राबवत आहोत. या उपक्रमांतर्गत निधीच्या माध्यमातून झोपडपट्टीतील घरांच्या छतांवर ‘सोलर रिफ्लेक्टिव्ह व्हाइट पेंट’ लावण्यात येतो. या विशेष रंगामुळं घरातील तापमान सुमारे 5 अंश सेल्सिअसनं कमी होण्यास मदत होते. 2015 पासून आम्ही हा उपक्रम राबवत आहोत. सुरुवातीला सहा राज्यांमध्ये हा उपक्रम हाती घेतला. यामध्ये सुरत, बडोदा, दिल्ली, जयपूर तसेच महाराष्ट्रातील जळगाव आणि अमळनेर या शहरांचा समावेश आहे. याशिवाय पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांमध्येही हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत 4.5 दशलक्ष लोकांना आमच्या या उपक्रमाचा फायदा झाला आहे.
अहमदाबादमधून केली कामाची सुरुवात : बिजल ब्रह्मभट्ट यांनी अहमदाबादमधून आपल्या सामाजिक कार्याची सुरुवात केली. 1996 मध्ये त्यांनी अहमदाबादमध्ये ‘स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट’ सुरू केला. या प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्टी भागांमध्ये शौचालये, गटारी आणि पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं हा प्रकल्प राबवण्यात आला. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना त्यांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये स्वच्छतेविषयी प्रबोधन केलं. परिसर स्वच्छ ठेवण्याचं महत्त्व नागरिकांना पटवून दिलं. त्यांच्या प्रयत्नांमुळं नागरिकांनीही या उपक्रमात स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेतला. 1996 ते 2003 या कालावधीत अहमदाबादमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यानंतर गुजरातमधील इतर शहरांनीही त्यांच्या कामाची दखल घेत आपल्या शहरांमध्ये हा उपक्रम राबवण्याची मागणी केली. त्यानुसार सुरत आणि बडोदा या शहरांमध्येही बिजल ब्रह्मभट्ट यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून काम करण्यात आलं.
देशातून गरिबी हटत नाही, तोपर्यंत काम करत राहणार : गरीब महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून आजवर मी आणि माझ्या संपूर्ण टीमनं काम केलं. आमच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे 4.5 दशलक्ष लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचलो आहोत. ‘अर्थशॉट’ संस्थेकडून माझ्या कार्याची नामांकनासाठी निवड झाली, याचा मला अभिमान आहे. यापूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेनेही आमच्या कामाची दखल घेतली आहे. विशेष म्हणजे, आपल्या देशातच माझ्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल घेतली जात असल्याचा मला अभिमान आहे. यापुढेही जोपर्यंत देशातून गरिबी मिटत नाही, तोपर्यंत मला काम करत राहायचं आहे.
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