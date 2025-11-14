बिहारच्या जनतेचं प्रगतीला मत, दिल्लीसह महाराष्ट्राचे 'पप्पू' कोमात, मुरलीधर मोहोळ, आशिष शेलारांची प्रतिक्रिया
बिहार निवडणूकीच्या मतमोजणीला शुक्रवारी सकाळी सुरूवात झाली. आत्तापर्यंतच्या कलानुसार बिहारनं एनडीएला बहुमत दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. यावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : November 14, 2025 at 1:38 PM IST
पुणे/मुंबई : संपूर्ण देशाच लक्ष लागलेल्या बिहार विधानसभेच्या मतमोजणीला शुक्रवारी सकाळपासून सुरवात झाली आहे. मतमोजणीमध्ये सकाळच्या कलानुसार एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळत असून बिहारच्या जनतेनं पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नितेश कुमार यांना पसंती दिल्याचं पाहायला मिळत आहे. यावर देशातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. बिहार निवडणूकीच्या निकालावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
बिहारच्या जनतेचा डबल इंजिन सरकारवर पुन्हा विश्वास : "बिहारच्या डबल इंजिन सरकारवर पुन्हा एकदा बिहारच्या जनतेनं विश्वास ठेवून सेवा करण्याची संधी एनडीएला दिली आहे. बिहारच्या जनतेनं राज्याच्या प्रगतीला आणि विकासाला मत दिलं," असं म्हणत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बिहार निवडणूकीच्या निकालावर आपली प्रतिक्रिया दिली.
'वोट चोरी'सारखा फेक नॅरेटिव्ह - रवींद्र चव्हाण : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि NDA चे सर्व घटक पक्षांचे महाराष्ट्राच्या वतीने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी अभिनंदन केलं. निवडणुकीच्या अगोदरच बिहारमध्ये NDA ला स्पष्ट बहुमत मिळणार हे स्पष्ट होते. राहुल गांधी यांनी 'वोट चोरी'सारखा फेक नॅरेटिव्ह तयार केला. परंतू, बिहारच्या जनतेनं त्यांचा डाव वेळीच ओळखला, असं चव्हाण म्हणाले.
बिहारच्या जनतेनं पोचपावती दिली : "बिहारमध्ये जे डबल इंजिनचं सरकार काम करत होतं. त्या सरकारनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नितेश कुमार यांच्या नेतृत्वात एनडीएनं बिहारमध्ये मोठा विकास केलाय. केंद्र सरकारनं बिहारला मोठे प्रोजेक्ट दिले. यासह नितेश कुमार यांच्या नेतृत्वात बिहार राज्यात मागील पाच वर्षात झालेला विकास पाहता जनतेनं प्रगतीला आणि विकासाला मत दिलं आहे. त्यामुळं बिहारच्या डबल इंजिन सरकारवर पुन्हा एकदा बिहारच्या जनतेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नितेश कुमार यांच्यावर विश्वास ठेवून जनतेची सेवा करण्याची संधी दिली आहे. नितेश कुमार, चिराग पासवान आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नेत्यांनी जे काम केलं त्याची पोचपावती बिहारच्या जनतेनं दिली," असं प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
हेही वाचा :
- लाइव्ह Bihar Election Results 2025 Live : बिहारमध्ये NDA ची ऐतिहासिक विजयाकडे वाटचाल! महाआघाडी फ्लॉप, जाणून घ्या हायप्रोफाईल जागांचे कल
- 'बिहार में नीतीशे कुमार बा!' आतापर्यंतच्या कलांमध्ये नीतीश कुमारांचा जलवा, जेडीयू अव्वल स्थानी, राजदची तिसऱ्या स्थानी घसरण
- बिहार निवडणूक २०२५ : एक्झिट पोल जाहीर, शेवटच्या टप्प्यात आज पाच वाजेपर्यंत ६७ टक्केच्यावर मतदान