नव्या पिढीला संधी मिळावी यासाठी नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं - शिर्डीत बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य
बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजयकुमार चौधरी यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
Published : May 9, 2026 at 4:30 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : नितीश कुमार यांनी गेल्या 20 वर्षांपासून बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत राज्याच्या विकासासाठी मोठी कामं केली. पुढील पिढीला संधी मिळावी तसंच दीर्घकाळ सोबत राहिलेल्या पक्षालाही नेतृत्वाची संधी द्यावी, या भूमिकेतून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचं बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजयकुमार चौधरी यांनी आज शनिवारी (9 मे) शिर्डीत सांगितलं.
भाजपानं सुरुवातीपासूनच नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाला समर्थन दिलं असून, त्यांच्या निर्णयानुसार आता भाजपामधील एका युवा नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. विजयकुमार चौधरी यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, माजी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे पुत्र निशांतकुमार यांच्याकडे आरोग्य मंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
'निशांत कुमार चांगलं काम करतील' : निशांत कुमार चांगलं काम करतील, या विश्वासातून त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलं असून ते आमदार नसतानाही त्यांची थेट मंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच पक्षातील सर्व नेत्यांची इच्छा होती की, निशांत कुमारांनी राजकारणात सक्रिय व्हावं आणि पक्षाची जबाबदारी सांभाळावी. सर्व नेत्यांचं त्यांना समर्थन असून ते उच्चशिक्षित असल्यामुळे प्रभावीपणे काम करतील, असा विश्वासही विजय कुमार चौधरी यांनी व्यक्त केला.
तेजस्वी यादव यांच्यावर पलटवार : तेजस्वी यादव यांनी घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरून नितीशकुमार आणि भाजपावर जोरदार टीका केली. परिवारवादाच्या मुद्द्यावरूनच नितीश कुमार यांनी आमच्याशी युती तोडली होती, अशी आठवण करून देत त्यांनी भाजापावर दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. यावर प्रतिक्रिया देताना JDU पक्षाचे नेते आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजयकुमार चौधरींनी तेजस्वी यादवांवर पलटवार केला. परिवारवादाचा आरोप नेहमीच लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबावर होत आला आहे. लालू यादवांनी आपल्या मुलांसह मुलींनाही राजकारणात पुढे आणलं, असं त्यांनी म्हटलं.
याउलट, निशांतकुमार यांनी राजकारणात यावे, यासाठी पक्षातील कार्यकर्त्यांनी आग्रह धरला होता. त्यांना राजकारणात आणण्यासाठी सुमारे सहा महिने प्रयत्न करण्यात आले आणि कार्यकर्त्यांच्या मागणीमुळेच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला, असं चौधरींनी सांगितलं. यादव कुटुंबातील अनेक सदस्यांना एकामागोमाग राजकारणात आणण्यात आलं, मग परिवारवाद नेमका कोण करत होते? असा थेट सवालही त्यांनी तेजस्वी यादव यांना केला.