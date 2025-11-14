Bihar Election Results 2025

लोकांच्या मनात असुरक्षितता, देशात राजकीय बदलाची गरज; काँग्रेस नेते सुबोध कांत सहाय यांची शिर्डीत प्रतिक्रिया

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुबोध कांत सहाय यांनी आज शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी माध्यमांशी बोलताना सहाय यांनी देश आणि बिहारमधील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य केलं.

November 14, 2025

Choose ETV Bharat

शिर्डी (अहिल्यानगर) : देशाच्या सध्याच्या राजकारणात आमूलाग्र परिवर्तन होण्याची गरज आहे. आज लोकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून हे वातावरण संपायला हवं, असं मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुबोध कांत सहाय यांनी व्यक्त केलं आहे. ते आज शुक्रवारी शिर्डीत बोलत होते.

बिहारमधील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुबोध कांत सहाय यांनी आज (14 नोव्हेंबर) शिर्डी येथे येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना सुबोध कांत सहाय यांनी देश आणि बिहारमधील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य केलं. बिहार निवडणुकीत परिवर्तनाचं वातावरण असल्याचं सांगत सहाय म्हणाले, “नितीश कुमार यांचं 20 वर्षांचं सरकार असूनही त्यांच्या कामगिरीचं कोणतेही रिपोर्टकार्ड नाही, विकास कामांचे वाद नाहीत. त्यामुळे यावेळी बिहारमध्ये बदल घडणार आहे.”

नितीशकुमारांवर टीका : बिहार निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच नितीश कुमार यांच्या “टायगर अभी जिंदा है” असे फलक लागले आहेत. यावर भाष्य करत सुबोध कांत सहाय म्हणाले, “नितीश कुमार यांनी आधीच परिवर्तन केलं आहे,” असं म्हणत सहाय यांनी नितीश कुमार यांच्यावर टीका केली. “आता निकालांनंतर सर्व काही स्पष्ट होईल.”

आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी केलेल्या 80लाख मतचोरीच्या आरोपांबाबत सहाय म्हणाले, “राहुल गांधी कोणतंही विधान अभ्यासाशिवाय करत नाहीत. त्यांनी मतचोरीबाबत जे मुद्दे मांडले आहेत ते तथ्याधारित आहेत. निवडणूक आयोगानं या प्रकरणावर अद्याप समाधानकारक उत्तर दिलेलं नाही. सुप्रीम कोर्टही राहुल गांधींच्या बाजूनं आहे आणि निवडणूक आयोग उत्तर देईपर्यंत राहुल गांधी बोलत राहतील,” असंही सहाय यांनी सांगितलं.

'मतचोरी होत असल्याचं बिहारमधूनच समोर आलं' : बिहारमधील 68 लाख मतदारांची नावं वगळण्यात आली होती. यातील काही मतदार मयत असल्याचं तर काही बाहेर असल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं होतं. पण राहुल गांधी यांनी त्या मयत मतदारांपैकी काहींना भेटून चहा पिला. मग हे लोक मृत कसे असू शकतात? मतचोरी होत असल्याचं बिहारमधूनच समोर आलं असल्याचंही सुबोध कांत सहाय म्हणाले.

बिहार निवडणुकीवर सहाय यांनी विश्वास व्यक्त केला की, घासून निवडणूक झाली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की इंडिया आघाडी बिहारमध्ये आपलं सरकार स्थापन करेल. मागील निवडणुकीत १३ जागांवर आम्ही मागं राहिलो होतो. त्यावेळी रात्री 10 नंतर या सर्व जागा भाजपाच्या घोषित केल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी नक्कीच परिवर्तन होणार असल्याचंही सहाय म्हणाले.

'नितीश कुमार मुख्यमंत्री होणार नाहीत' : मुख्यमंत्री होण्यासाठी नितीश कुमार भाजपाला ब्लॅकमेल करतील का? यावर बोलताना सहाय म्हणाले, “अमित शाह यांनी नितीश कुमार यांना आधीच सांगितलं आहे की, निवडून आलेले आमदारच मुख्यमंत्री ठरवतील. त्यामुळे नितीश कुमार मुख्यमंत्री होणार नाहीत आणि भाजपाला ब्लॅकमेल करू शकत नाहीत. त्यामुळे आता त्यांना त्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी निर्णय घ्यावा लागेल,” असंही सहाय म्हणाले.

