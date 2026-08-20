साखरेच्या दरात एका दिवसात 65 वरुन 75 रुपयांवर उसळी; महागाईनं ग्राहकांना कडवट अनुभव
साखरेच्या दरात विक्रमी वाढ झाल्यानं ग्राहकांना सणापूर्वीच महागाईचा कडवटपणा जाणवू लागला आहे. गृहिणी आणि व्यापाऱ्यानं याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : August 20, 2026 at 9:49 PM IST
नाशिक- ऐन सणासुदीपूर्वीच गोड साखर सर्वसामान्यांसाठी कडवट होत आहे. दीड महिन्यांपूर्वी 46 रुपये किलो मिळणारी साखर 20 ऑगस्टला 75 रुपये वर पोहोचली आहे. ही आत्तापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी दरवाढ आहे. सरकारनं साठ्यांवर मर्यादा घालूनही दर वाढत होत आहे. देशात साखरेचा तुटवडा नाही. मात्र, काही वितरक आणि मध्यस्थाकडून होणारी साठेबाजी केल्याचा आरोप होत आहे. तसेच कारखान्यांनी ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्यानं उत्पादन कमी झाल्याचं कारणही या दरवाढीमागे आहे, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.
भारतात यंदा साखरेचा वार्षिक वापर सरासरी (285 लाख टन) आणि उत्पादन सरासरी( 320 लाख टन ) पाहता साखरेची टंचाई नाही, असं चित्र आहे. मात्र, कारखानदारांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळवलेला ऊस आणि साठेबाजी यामुळे कृत्रिम दरवाढ होत आहे. शासनानं कारखान्यांच्या गोदामांचे ऑडिट करून साठा बाजारात आणला नाही, तर किरकोळ बाजारात साखर लवकरच 80 रुपयांच्याच्या पार जाऊ शकते, असं तज्ञांच म्हणणं आहे.
सरकारनं कारवाई करावी- साखरेचे दर दररोज वाढत आहे. उद्या नेमक्या कोणत्या दराने घाऊक आणि किरकोळ बाजारात साखर मिळेल, हे सांगणं कठीण आहे. इतक्या वेगानं दरवाढ प्रथमच आम्ही बघतो आहे. ही इतिहासातील सर्वात मोठी दरवाढ आहे. सरकारनं साठेबाजांवर कारवाई केली पाहिजे. सर्व सामान्यांना परवडतील अशा दरात साखर उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असं नाशिक धान्य किराणा घाऊक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी म्हटलं आहे.
सरकारनं लक्ष घालावं-आता श्रावण महिना आहे. पुढे गणपती आणि नंतर दिवाळी येणार आहे. त्यामुळे घरात गोड पदार्थ जास्त केले जातात. आता साखरेचे दर दुप्पटीनं वाढलं आहे. त्यामुळे आमच्यासारख्या सर्वसामान्यांना हे परवडण्यासारखं नाही. यामुळे आमच्या महिन्याचं आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे. गेल्या काही महिन्यात किराणाच्या सर्वच वस्तूंची दरवाढ झाली आहे. सरकारनं याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, अशी अपेक्षा गृहिणी अनुजा कापसे यांनी व्यक्त केली आहे.
दीड महिन्यात 29 रुपयांनी वाढले साखरेचे दर
|तारीख
|साखरेचा दर
|1 जुलै
|46 रुपये
|16 जुलै
|49 रुपये
|1 ऑगस्ट
|50 रुपये
|13 ऑगस्ट
|55 रुपये
|18 ऑगस्ट
|62 रुपये
|20 ऑगस्ट
|75 रुपये
अरविंद केजरीवाल यांची सरकारवर टीका- दरम्यान, देशभरात साखरेच्या दरात झालेली मोठी वाढ ही मोदी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा परिणाम असल्याचा आरोप 'आम आदमी पार्टी'चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाचा वापर वळवल्यामुळे साखरेचे उत्पादन घटले. परिणामी अवघ्या 17 दिवसांत साखरेचे भाव प्रति किलो 20 रुपयांनी वाढले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून इंधन आयातीवरील परकीय चलन वाचवण्याची भाषा केली जात होती. मात्र, आता साखरेच्या आयातीसाठी तेच परकीय चलन खर्च करावे लागत आहे. हे सरकार आहे की एखादी मस्करी ? हे सरकार पूर्णपणे अशिक्षित लोकांकडून चालवले जात आहे. त्यांच्या कृतींचे परिणाम काय होतील, याची त्यांना काहीच कल्पना नाही, अशी घणाघाती टीका केजरीवाल यांनी सरकारव केली आहे.