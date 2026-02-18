डोंबिवलीत बनावट औषधांचे मोठे रॅकेट उघड; रुग्णांच्या जीवाशी खेळ, बिहार कनेक्शन समोर
विशेष बाब म्हणजे हा बनावट औषधांचा साठा बिहार राज्यातून आल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं याप्रकरणी बिहार कनेक्शन असल्याचं म्हटलं जात आहे.
Published : February 18, 2026 at 4:08 PM IST
ठाणे : नामांकित कंपनीच्या नावे बनावट औषधांची विक्री करणाऱ्यांचे मोठे रॅकेट डोंबिवलीत उघडकीस आलं आहे. पोलिसांनी बनावट औषधांचा साठा जप्त केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च रक्तदाबासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'Telma AM' या नामांकित औषधांच्या बनावट गोळ्यांची विक्री करण्यात येत होती. विशेष बाब म्हणजे हा बनावट औषधांचा साठा बिहार राज्यातून आल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं याप्रकरणी बिहार कनेक्शन असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, बनावट बिलांच्या आधारे रॅकेट चालवल्याचा पोलिसांच्या तपासात आढळून आले. त्यानंतर बनावट औषधांचे धागेदोरे अनेक राज्यांत असल्याचा संशय व्यक्त करत मुख्य उत्पादकाचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना झाली आहेत, अशी माहिती एसीपी सुहास हेमाडे यांनी दिली आहे.
याप्रकरणी दोघांना अटक : याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम १२३, ३१८(४), ३३६(३), ३४०(२), २७७, २७८, ३(५) सह औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० व नियम १९४५ कलम १८ (a) (i), सहवाचन १७(b) सह शिक्षा कलम २७(b), २७(c) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोघांना अटक केली आहे. यामध्ये डोंबिवलीतील 'श्री राम फार्मा'चा मालक पंकज उपाध्याय आणि मुंबईतील वितरक बिवेक अजयकुमार राय, अशा दोघांना अटक करण्यात आली आहे. तर या गुन्हातील इतर आरोपींचा पोलीस पथक शोध घेत असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
८ लाख ९४ हजार ४०० रुपयांचा साठा जप्त : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस कोठडीत असलेला आरोपी पंकज राधेश्याम उपाध्याय हा Telma AM Tablets (Telmisartan 40mg & Amlodepin 5 mg tablet IP) हे ब्लड प्रेसरचे बनावट औषध असल्याचे व ते मानवी शरीरास अपायकारक असल्याचं तसंच सदर बनावट औषधाच्या वापरामुळं मानवी आरोग्यास धोका पोहचू शकतो, हे माहीत असताना सुद्धा सदर औषध हे मूळ उत्पादकाचे असल्यासारखं भासवून त्याचे 'श्री राम फार्मा' या औषध विकी परवान्यामार्फत विक्री करत होता. याबाबतची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन पथकानं छापा टाकून त्यांच्याकडून ८ लाख ९४ हजार ४०० रूपये किंमतीच्या Telma AM Tablets च्या एकूण २७९५ स्ट्रीप जप्त केला आहेत.
हृदयविकाराचा किंवा स्ट्रोकचा गंभीर धोका : अन्न व औषध प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जप्त केलेला या बनावट गोळ्या शरीरात उशिरा विरघळतात. ज्यामुळं रुग्णांना हृदयविकाराचा किंवा स्ट्रोकचा गंभीर धोका होतो. दरम्यान, या गंभीर गुन्ह्याचा तपास डीसीपी अतुल झेंडे, एसीपी सुहास हेमाडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहायक पोलीस निरीक्षक महेश राळेभात व गुन्हे प्रकटीकरण पथक करत आहे.
