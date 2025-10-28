"वरळीच्या मतदार यादीत मोठा घोळ", आदित्य ठाकरेंचा निर्धार मेळाव्यात दावा
वरळी मतदारसंघात 19333 मतदार संशयास्पद आणि बोगस असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.
Published : October 28, 2025 at 10:13 AM IST
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीत घोळ असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर आता शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी देखील आपल्या वरळी मतदार संघातील मतदार यादीत मोठा घोळ असल्याचा आरोप केला आहे. वरळीतील मतदार यादीची तपासणी केल्यानंतर मतदार यादीत घोळ असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. वरळी मतदारसंघात 19333 मतदार संशयास्पद आणि बोगस असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं. मुंबईत सोमवारी (27 ऑक्टोबर) आयोजित उपशाखाप्रमुखांच्या निर्धार मेळाव्यात ते बोलत होते.
'माझी जबाबदारी माझी यादी' : या मेळाव्याला संबोधित करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "दिवाळी झाली. आता आपल्या हक्काचा निवडणुकीचा सण जवळ येतोय. आता निवडणुकीची तयारी, सभा, बॅनर सर्व काही करायचं आहे. पण हे सर्व केवळ हिंमतीनं होणार नाही. 'माझी जबाबदारी माझी यादी' हा मंत्र सर्व उपशाखाप्रमुखांनी पाळायला हवा. वरळी मतदार संघात 502 मतदार असे आहेत, त्यांच्या वडिलांचं आणि त्यांचं नाव सारखंच आहे. म्हात्रे नावाच्या मतदाराचे वडील पटेल असलेले 720 आहेत. स्त्रीलिंगीचे पुल्लिंग केलेले 643 मतदार आहेत. तसंच एपिक नंबर नसलेले 28 मतदार वरळीत सापडले. समान एपिक असलेले 133 मतदार सापडले आहेत," असं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी मतदार यादीत घोळ झाल्याचा आरोप केला आहे.
पुन्हा मुंबईवर भगवा फडकावला पाहिजे... : पुढं आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "सारखी नावं असलेले आणि वेगवेगळे एपिक नंबर असलेले 7810 मतदार आम्हाला एकट्या वरळी विधानसभा मतदार संघात सापडले. फोटोग्राफ बदललेले असे 22 ते 23 हजार असू शकतात. काहींचे तर फोटीच नाहीत. कोणाचे नाक दिसतंय, तर कोणाचे फोटोच नाहीत. एकाच कार्डवर वेगवेगळ्या भाषा आहेत. 100 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे 113 मतदार वरळीत आहेत. काही लोक आधीच वारले आहेत. पण मतदार यादीत त्यांचं नाव आहे. वरळीत घर क्रमांक यादीत केवळ परिसराचे नाव लिहिलेले 67 मतदार आहेत. घर क्रमांक नसलेले 4177 लोक आम्हाला सापडलेत. ज्यांचा पत्ताच नाही. 214 घरांमध्ये 3 हजार 335 मतदार राहतात, असे आम्हाला आमच्या चौकशीत आढळलेले आहे," असं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं. तसंच, "या बोगस मतदारांच्या माध्यमातून मुंबईला अदानिस्तान करायचं नसेल तर आपल्याला पुन्हा मुंबईवर भगवा फडकावला पाहिजे. त्यासाठी आधी होमवर्क करायला तयार व्हा," असं आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे.
हेही वाचा :