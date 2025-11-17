अनाथ आरक्षणात मोठे बदल; महिला अन् बाल विकास विभागाच्या संस्थांमध्ये शिकलेल्यांनाच मिळणार लाभ, हजारो मुलं प्रवाहाबाहेर फेकली जाणार?
आतापर्यंत या आरक्षणांतर्गत 765 जणांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे, परंतु निकष अधिक कठोर केल्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटण्याची चिन्हे आहेत.
Published : November 17, 2025 at 12:56 PM IST
मुंबई : अनाथ मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 2018 मध्ये सुरू झालेल्या 1 टक्के समांतर आरक्षण धोरणात महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केलेत. या बदलांमुळे आता केवळ महिला आणि बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये पालन-पोषण झालेल्या अनाथ बालकांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार असून, अन्य शासनमान्य संस्थांमधील सुमारे 7 हजार बालके 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारच्या मते हे बदल, धोरण अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य करण्यासाठी आवश्यक आहेत, तर सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञ मात्र यामुळे खरे अनाथ बालके उघड्यावर पडतील, अशी टीका करीत आहेत. आतापर्यंत या आरक्षणांतर्गत 765 जणांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे, परंतु निकष अधिक कठोर केल्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटण्याची चिन्हे आहेत.
अनाथ उमेदवारांना अधिक संधी मिळतील : धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आरक्षणाची गणना. पूर्वी 'उपलब्ध पदांच्या 1 टक्के' आरक्षण लागू होते, आता ते 'रिक्त पदांच्या 1 टक्के' असेल. याचा अर्थ, सरकारी किंवा निमसरकारी पदभरती प्रक्रियेत रिक्त असलेल्या जागांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे, ज्यामुळे अनाथ उमेदवारांना अधिक संधी मिळतील. पूर्वी उपलब्ध पदांवर मर्यादित असलेले हे आरक्षण आता रिक्त जागांवर केंद्रित होईल, ज्यामुळे भरती प्रक्रिया वेगवान आणि अनाथांसाठी फायदेशीर होणार आहे, अशी माहिती महिला आणि बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
संस्थात्मक प्रवर्गाची व्याख्या बदलली : आरक्षण नियमात अनाथांना दोन प्रवर्गांमध्ये विभागले गेले आहे. संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य. संस्थात्मक प्रवर्गासाठीची व्याख्या आता अधिक कठोर करण्यात आली आहे. पूर्वी शासनमान्यता प्राप्त कोणत्याही संस्थेत पालन-पोषण झालेल्या अनाथांचा समावेश होता, पण आता केवळ महिला आणि बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या संस्थांमध्येच पालन-पोषण झालेल्या बालकांचा समावेश होणार आहे. याशिवाय ज्यांच्या वयाच्या 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आई-वडिलांचे (जैविक) निधन झाले आहे, अशांचाच समावेश आरक्षणात असेल. पूर्वी 'आई-वडील' असा सामान्य उल्लेख होता, तो आता 'जैविक आई-वडील' असा स्पष्ट करण्यात आला आहे. नातेवाईक किंवा जातीची माहिती उपलब्ध असो किंवा नसो, ही अट लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संस्थाबाह्य प्रवर्गासाठी पात्रता पूर्वीप्रमाणेच राहील, पण एकूण आरक्षण पदांची विभागणी या दोन प्रवर्गांमध्ये केली जाणार आहे. यामुळे खऱ्या अनाथांना प्राधान्य मिळेल आणि फसवणूक टाळता येईल. अनाथ प्रमाणपत्राची कार्यपद्धती आणि नमुना याबाबतही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असून, प्रमाणपत्रासाठी जिल्हा किंवा तालुका स्तरीय समितीमार्फत तपासणी होईल, असे नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरक्षण अंमलबजावणीसाठी समांतर तत्त्व : आरक्षणाचे स्वरूप दिव्यांग आरक्षणाच्या कप्पीकृत समांतर धोरणाऐवजी आता 'एकूण समांतर आरक्षण तत्त्वां'तर्गत येईल. याचा अर्थ, अनाथ आरक्षण इतर आरक्षणांप्रमाणेच एकूण पदांमध्ये समांतरपणे लागू होणार आहे, ज्यामुळे अनाथ उमेदवारांना इतर प्रवर्गांशी स्पर्धा न होता संधी मिळेल. विशेषतः, जर एकच पद उपलब्ध असेल, तर ते संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य प्रवर्गात विभागले जाणार आहे. पहिल्या भरतीत संस्थात्मक प्रवर्गाला, तर पुढील भरतीत संस्थाबाह्य प्रवर्गाला प्राधान्य मिळेल. यासाठी शासनाच्या सर्व आस्थापनांना स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे अतिरिक्त पदांचे वाटप पारदर्शक होईल, असेही या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये तीन नवीन अटी
1. निवडीनंतर पद नाकारणे किंवा राजीनामा देणे : जर अनाथ प्रवर्गातून निवडलेला उमेदवार पद स्वीकारत नसेल किंवा काही दिवसांत राजीनामा देत असेल, तर प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवाराला (त्याच सामाजिक प्रवर्गातील) प्राधान्याने नियुक्ती मिळेल. यामुळे अनाथ प्रवर्गातील संधी वाया जाणार नाही.
2. इतर सामाजिक प्रवर्गातील प्रतीक्षा यादी : प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवार इतर सामाजिक प्रवर्गातील असेल आणि त्या प्रवर्गासाठी वैध कालावधीत सर्वसाधारण पद रिक्त झाले असेल, तर अनाथ प्रवर्गातील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला प्राधान्य मिळेल.
3. उमेदवार उपलब्ध नसल्यास : सुयोग्य अनाथ उमेदवार न मिळाल्यास, ते पद त्या जाहिरातीपुरते मर्यादित राहील आणि पुढील भरतीसाठी पुढे नेले जाणार नाही. यामुळे आरक्षण प्रक्रिया वेगवान होईल आणि अनावश्यक विलंब टाळता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
7 हजार अनाथ बालकं उघड्यावर पडतील : ठाणे जिल्ह्यातील एका अनाथालयात गेल्या 10 वर्षांपासून काम करणाऱ्या स्नेहा (नावात बदल) यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितले, की सरकारने असे धोरणात्मक बदल करताना या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची मते विचारात घेणे गरजेचे आहे. आमच्या संस्थेत सध्या 58 अनाथ बालके शिकत आहेत. संस्था शासनमान्य असल्याने अनुदान मिळते. परंतु, एकाएकी आरक्षण धोरणात बदल केल्याने वयाची 18 वर्षे पूर्ण करताच, ही सर्व बालके उच्च शिक्षणात आणि नोकरीत अनाथ म्हणून गणली जाणार नाहीत. उदाहरणादाखल, माझ्या संस्थेतील दोन मुलांबद्दल सांगते. मनोज आणि योगेश (दोन्ही नावांत बदल) हे आता बारावीत आहेत. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, म्हणजे बारावीची परीक्षा देताच, सरकारी नियमांनुसार त्यांना संस्था सोडावी लागेल. मग हे उघड्यावर पडतील. लहानपणीच आई-वडिलांचे छत्र हरवल्यावर कसेबसे जिवंत राहून ही बालके आमच्यापर्यंत पोहोचली. कोणाला गावातील व्यक्तींनी इथे दाखल केले, तर कोणाच्या दूरच्या नातेवाईकांनी. जवळचे नातेवाईक पुढाकार घेत नाहीत, कारण जबाबदारी अंगावर पडते.
महाराष्ट्रात 20 हजार अनाथ बालके आहेत : 18 वर्षांनंतर त्यांना स्वकमाईतून पुढील शिक्षण घ्यावे लागते आणि सर्व शासकीय लाभ बंद होतात. अशा वेळी एक टक्का अनाथ आरक्षणाचा त्यांना फायदा होत असे. म्हणजे सरकारी नोकरी जरी मिळाली नाही, तरी उच्च शिक्षणाची दारे उघडी होत असत. या आरक्षणाचा लाभ घेत आमच्याकडची दोन मुलं वकील झाली, तर एक वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे. परंतु, आता आरक्षणाचे निकष बदलल्याने राज्यभरातील जवळपास 7 हजार अनाथ मुले 18 वर्षांनंतर उघड्यावर येतील. प्राप्त परिस्थितीत महाराष्ट्रात 20 हजार अनाथ बालके आहेत. त्यापैकी जवळपास 13 हजार बालके महिला आणि बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दाखल आहेत. उर्वरित सर्व बालके अन्य शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये शिकतात. ही सर्व बालके आता उघड्यावर पडतील", अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रात अनाथ बालकांची संख्या 20 हजार : 18 वर्षांखालील अनाथ बालकांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. समीर चव्हाण हे गेली 7 वर्षे काम करतात. पेशाने अॅलोपॅथी डॉक्टर असलेले 48 वर्षीय समीर हे सांगली जिल्ह्यात समाजकार्य करतात. त्यांना याविषयी विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "याआधी शासनाची मान्यता असलेल्या कोणत्याही संस्थेत पालन-पोषण झालेल्या अनाथांना आरक्षण लागू होत होतं. म्हणजे महिला आणि बाल विकास विभागाचीच मान्यता असावी, असा नियम नव्हता. शासनाच्या कोणत्याही विभागानं, जसं की सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, अशा विभागांकडून मान्यता मिळवलेल्या अनाथालयांमधील बालकांना या आरक्षणाचा लाभ दिला जायचा. परंतु, आता केवळ महिला आणि बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या संस्थांमध्येच पालन-पोषण झालेल्या बालकांचा समावेश यात होईल. महाराष्ट्रात आजमितीला अनाथ बालकांची संख्या 20 हजारांहून अधिक आहे, त्या सगळ्यांचे समायोजन महिला आणि बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या संस्थांमध्ये करणे निव्वळ अशक्य आहे. त्यामुळे अनेक अनाथ बालके आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
आर्थिक क्षेत्रावरही उमटणार परिणाम? : याविषयी अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी म्हणाले, "सरकारच्या एका निर्णयामुळं 7 हजार अनाथ मुलं प्रवाहाबाहेर फेकली जाणं, हे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारं आहे. उच्च शिक्षण घेऊन जी मुलं समाजाला दिशा देणार होती, ती आता दोनवेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करताना दिसतील. सरकार या माध्यमातून नवा वर्ग संघर्ष जन्माला घालू पाहतेय का? महिला आणि बाल विकास विभागात शिकणाऱ्या अनाथांना एक न्याय आणि अन्य शासनमान्य संस्थांमध्ये शिकणाऱ्यांना दुसरा, हे न पटण्यासारखं आहे", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार : एक टक्का अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन पालघरमध्ये विद्युत सहाय्यक म्हणून रुजू झालेल्या योगेश नागेलवार (मूळ गाव अमरावती) यांना याविषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "हे बदल अनाथ आरक्षण प्रक्रियेला अधिक न्याय्य बनवतील. कठोर पात्रता निकषांमुळे खऱ्या अनाथांना (विशेषतः संस्थात्मक प्रवर्गातील) प्राधान्य मिळेल. ज्यामुळे फसवणूक कमी होईल आणि सरकारी सेवेत त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. रिक्त पदांवर आधारित आरक्षणामुळे अधिक जागा उपलब्ध होतील, तर एकूण समांतर तत्त्वामुळे इतर प्रवर्गांशी स्पर्धा टाळता येईल. प्रतीक्षा यादीच्या नवीन तरतुदीमुळे अनाथ उमेदवारांना संधी गमावण्याची शक्यता कमी होईल आणि अनाथांना आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नवीन द्वारं उघडतील", असा दावा त्यांनी केला.
हेही वाचाः
शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज 13 वा स्मृतीदिन; देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह यांच्याकडून आदरांजली
महायुतीची बोलणी अखेर थांबली; केसरकरांनी भाजपाला दिला जाहीर प्रस्ताव