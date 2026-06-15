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पर्यटन हंगामाआधीच आंबोली घाटात दरड कोसळली, पर्यटकामध्ये भीतीचं वातावरण

एक भलामोठा दगड थेट रस्त्यावरून खाली दरीत कोसळला. हा दगड दरीत घरंगळत गेल्याने रस्त्याचा संरक्षक कठडा आणि लोखंडी रेलिंग पूर्णपणे तुटून गेले आहे.

आंबोली घाटात दरड कोसळली
आंबोली घाटात दरड कोसळली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 5:23 PM IST

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सिंधुदुर्ग - पावसाळी पर्यटन हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच आंबोली घाटातील मुख्य धबधब्याजवळ एक मोठी दुर्घटना होता होता वाचली. रविवारी सकाळी साडेदहा ते अकरा वाजण्याच्या सुमारास मुख्य धबधब्यापासून 50 मीटर अंतरावर डोंगरावरून दोन भलेमोठे दगड अचानक मुख्य रस्त्यावर कोसळले. सुदैवाने या घटनेवेळी रस्त्यावरून कोणतेही वाहन जात नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली.


या घटनेमुळे पर्यटक आणि वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोठ्या कोसळलेल्या दोन दगडांपैकी एक भलामोठा दगड थेट रस्त्यावरून खाली दरीत कोसळला. हा दगड दरीत घरंगळत गेल्याने रस्त्याचा संरक्षक कठडा आणि लोखंडी रेलिंग पूर्णपणे तुटून गेले आहे. यामुळे आता या धोकादायक वळणावर वाहनांसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तर दुसरा मोठा दगड रस्त्यावरच येऊन पडला, ज्याचे काही तुकडे झाले. दगड रस्त्याच्या एका बाजूला स्थिरावल्यामुळे काही काळ एकेरी वाहतूक सुरू होती.

आंबोली घाटात दरवर्षी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी दरड कोसळणे किंवा दगड येणे अशा घटना घडत असतात. मात्र, आजपर्यंत मुख्य धबधब्यासारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. आजची घटना घडली तेव्हाही रस्ता मोकळा होता. ही 'देवाचीच कृपा' अशी चर्चा स्थानिक आणि चालकांमध्ये सुरू होती.


घाटात दगड पडल्याची माहिती मिळताच आंबोली पोलीस दूरक्षेत्राचे हवालदार संतोष गलोले आणि चालक हवालदार चव्हाण यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी 'जेसीबी' मशीनच्या साहाय्याने रस्त्यावरील मोठे दगड बाजूला सारले आणि दोन्ही बाजूंची वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत केली.


आंबोलीत आता पावसाळी पर्यटन हंगाम सुरू होत आहे. त्याआधीच ही घटना घडल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. घाटमाथ्यावरील डोंगराच्या बाजूला असे अनेक भलेमोठे दगड अजूनही सैल अवस्थेत अडकलेले आहेत, जे मुसळधार पावसात कधीही खाली येऊ शकतात. त्यामुळे भविष्यातील मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी वनविभागाने आणि संबंधित प्रशासनाने या धोकादायक दगडांची पाहणी करून ते तातडीने बाजूला करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.

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BIG BOULDER
आंबोली घाटात दरड कोसळली
आंबोली
पावसाळी पर्यटन हंगाम
AMBOLI GHAT

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