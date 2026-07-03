भुशी धरण ओव्हरफ्लो; लोणावळ्यात मुसळधार पावसाने पर्यटकांना भुरळ
पावसामुळे संपूर्ण परिसर हिरवाईने नटला असून, धबधबेही दिमाखात कोसळू लागल्याने लोणावळा-खंडाळा परिसर पुन्हा एकदा पर्यटकांनी गजबजून गेला आहे.
Published : July 3, 2026 at 1:55 PM IST
पुणे - लोणावळा-खंडाळा परिसरात मान्सूनने जोरदार हजेरी लावली असून, गेल्या 48 तासांत तब्बल 229 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. या मुसळधार पावसामुळे प्रसिद्ध भुशी धरण (भुशी डॅम) ओव्हरफ्लो झाले असून, धरणावरून कोसळणाऱ्या पाण्याचा नयनरम्य देखावा पाहण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे. पावसामुळे संपूर्ण परिसर हिरवाईने नटला असून, धबधबेही दिमाखात कोसळू लागल्याने लोणावळा-खंडाळा परिसर पुन्हा एकदा पर्यटकांनी गजबजून गेला आहे.
संततधार पावसामुळे घाटमाथ्यावर पाण्याचा मोठा साठा : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे घाटमाथ्यावर पाण्याचा मोठा साठा झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भुशी धरण पूर्ण क्षमतेने भरून ओव्हरफ्लो झाले आहे. धरणावरून वेगाने वाहणारे पाणी पाहण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून पर्यटक लोणावळ्यात दाखल होत आहेत. सुट्टीचा दिवस आणि पावसाळी वातावरण यामुळे भुशी धरण परिसरात मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. भुशी धरण हे पावसाळ्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांपैकी एक मानले जाते. धरणावरून वाहणाऱ्या पाण्यात भिजण्याचा आणि निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने येथे येतात. यंदाही धरण ओव्हरफ्लो होताच पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली असून, अनेक जण पावसाचा आणि धरणावरून वाहणाऱ्या पाण्याचा आनंद घेताना दिसत आहेत. परिसरातील धुक्याची चादर, हिरवागार निसर्ग आणि कोसळणारे धबधबे यामुळे लोणावळ्याचे सौंदर्य अधिक खुलून आले आहे.
प्रशासनाने विशेष सतर्कता बाळगली : दरम्यान, पर्यटकांची वाढती संख्या आणि धरणावरून वेगाने वाहणारे पाणी लक्षात घेता प्रशासनाने विशेष सतर्कता बाळगली आहे. धरणाच्या पाण्यात उतरणे टाळावे, सुरक्षित अंतर राखावे, सेल्फी काढण्याच्या नादात धोकादायक ठिकाणी जाऊ नये तसेच प्रशासन आणि पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात निष्काळजीपणामुळे अपघात घडत असल्याने यंदा कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे.
लोणावळा-खंडाळा परिसरात जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त : हवामान खात्याने पुढील काही दिवस लोणावळा-खंडाळा परिसरात जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असून, त्यामुळे धरणे आणि धबधब्यांमधील पाण्याचा प्रवाह आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पर्यटकांनी निसर्गाचा आनंद घेतानाच सुरक्षिततेलाही तितकेच महत्त्व द्यावे, असे प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
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