"ही लढायची वेळ नाही, शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हा"- भूपतीकडून नक्षलवाद्यांना आवाहन

पोलिसांना शरण आलेल्या भूपतीनं शनिवारी व्हिडिओ जारी करत नक्षलवाद्यांना शरण येण्याचं आवाहन केलं. आणखी व्हिडिओ जारी करणार असल्याचं त्यानं सांगितलं.

Bhupathi Appealed to Naxals
भूपतीकडून नक्षलवाद्यांना आवाहन (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 11:32 AM IST

1 Min Read
गडचिरोली: नक्षलवाद मार्च 2026 पर्यंत संपविण्याचं केंद्र सरकारनं उद्दिष्ट निश्चीत केल्यानंतर त्या दृष्टीनं प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. जहाल माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू यानं आपल्या ६० सहकाऱ्यांसह १५ ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर शरणागती पत्करली होती. सध्या पोलिसांच्या सुरक्षेत असलेल्या भूपतीनं अद्याप शरण न आलेल्या माओवाद्यांना ही लढायची वेळ नसल्याचं म्हटलं आहे. शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचं त्यानं आवाहन केलं आहे.


जहाल माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपालराव ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू शरण आल्यानंतर महत्त्वपूर्ण छत्तीसगडमधील बस्तर येथे जहाल नेता रुपेशसह २१० माओवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. त्यापाठोपाठ, केंद्रीय समितीचा सदस्य पुल्लरीप्रसाद ऊर्फ चंद्रन्ना आणि तेलंगण राज्य समितीचा सदस्य बंडी प्रकाश ऊर्फ प्रभात हे दोघे २८ ऑक्टोबर रोजी शरण आले. या सलग घटनांमुळे माओवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे.

केंद्रीय समितीने भूपती आणि रुपेश यांच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त करत 'गद्दार' व 'फितूर' असे शब्द वापरत तीव्र टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर, भूपतीनं शनिवारी प्रथमच ५ मिनिटे १७ सेकंदांची चित्रफीत प्रसिद्ध केली. यात त्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "१६ सप्टेंबर रोजी आपण प्रथम शस्त्रबंदीचा विचार मांडला. त्यानंतर ६० सहकाऱ्यांसह शरणागती पत्करली. हा निर्णय बदललेल्या परिस्थितीला अनुसरूनच घेण्यात आला आहे. बदलत्या परिस्थितीचे संकेत ओळखून, शस्त्रे सोडून कायद्याच्या चौकटीत राहून जनतेसाठी काम करण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे," असे भूपतीनं म्हटलं आहे. केंद्रीय समितीनं वापरलेल्या 'गद्दार' या शब्दप्रयोगाबद्दल खंत व्यक्त केली. तसेच त्यानं केंद्रीय समितीचे सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.


आम्ही घेतलेल्या निर्णयावर चळवळीतील सक्रिय माओवाद्यांनी शांतपणे विचार करावा, असे आवाहन भूपतीनं केलं आहे. तसेच, सुज्ञ नागरिक आणि आदिवासी बांधवांनी आमच्या भूमिकेचे समर्थन करून आपले अभिप्राय द्यावेत, असे आवाहनही केलं आहे. त्यानं स्वतःचा आणि रुपेशचा मोबाइल क्रमांकही दिला आहे. लवकरच आणखी एक चित्रफीत प्रसिद्ध करणार असल्याचं भूपतीनं म्हटलं आहे.

