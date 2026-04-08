ETV Bharat / state

भूम नगरपरिषदेचा 'रस्ते घोटाळा'; खंडपीठाने 50 कोटींचं देयक रोखलं

भूम नगरपरिषदेच्या कथित रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठानं संबंधित गुत्तेदाराला दिली जाणारी पुढील 50 कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने रोखण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालय
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 8, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : सरकारी कामात घोटाळा होणं यात काही नवीन मानलं जात नाही. त्यात एक नवीन घोटाळा समोर आलाय. धाराशिव जिल्ह्यातील भूम नगरपरिषद क्षेत्रात चांगले रस्ते पुन्हा तयार करायचं दाखवत पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च करून सरकारी तिजोरीची लूट केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठानं या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत संबंधित गुत्तेदाराला दिली जाणारी पुढील 50 कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, या प्रकरणात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि राज्य शासनाला सखोल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत जाब विचारला आहे. नियमानं एखादं काम करताना पूर्वीचं काम किमान पाच वर्षांपूर्वी झालेलं असावं, असं असताना अवघ्या दोन वर्षातच 112 कोटींची कामं दाखवण्यात आली होती अशी माहिती, याचिकाकर्ते वकील ॲड. संभाजी टोपे यांनी दिली.


नेमकं प्रकरण काय? : भूम येथील अबासाहेब मस्कर, संताजी सुपेकर आणि चंद्रमणी गायकवाड या स्थानिक नागरिकांनी ही जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, भूम नगरपरिषदेनं 9 जून 2023 रोजी ₹95,62,23,250/- (सुमारे 95.62 कोटी) किंमतीची ई-निविदा काढली होती. ही निविदा 'सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजने' अंतर्गत सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामासाठी होती. प्रशासक आणि शहर अभियंता यांनी संगनमत करून केवळ जुन्या रस्त्यांची नावं बदलून नवीन प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर सदरील पुरावे सादर केल्यानंतर खंडपीठानं प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असल्याची माहिती, याचिकाकर्ते वकील ॲड. संभाजी टोपे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना याचिकाकर्ते वकील (ETV Bharat Reporter)


जुन्याच चांगल्या रस्त्यांचे पुन्हा काम : जे रस्ते अवघ्या 6 ते 8 महिन्यांपूर्वी किंवा 2 वर्षांच्या आत पूर्ण झाले आहेत आणि जे आजही वापरण्यायोग्य सुस्थितीत आहेत, त्याच रस्त्यांवर पुन्हा सरकारी पैसा लाटण्याचा घाट घातला गेला. सरकारला सादर केलेली रस्त्यांच्या स्थितीची माहिती खोटी आणि दिशाभूल करणारी असून, ती केवळ आर्थिक लाभासाठी देण्यात आली आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यानं नगरपरिषदेवर प्रशासक नियुक्त आहेत. या काळात लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा घेऊन हा भ्रष्टाचार केल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मंजूर झालेल्या नवीन कामाच्या शासन निर्णयामध्ये असं स्पष्ट नमूद आहे की मागील पाच वर्षांमध्ये या ठिकाणी कुठलंही काम झालं नसल्याची खात्री नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांनी करावी असं असताना केवळ दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्त झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी वितरित केला गेला तसंच सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांना दुरुस्तीसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली. जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केल्याचे आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आले आहेत अशी माहिती, याचिकाकर्ते वकील ॲड. गणेश कोरे यांनी दिली.



मोठी कारवाई होण्याची शक्यता : न्या. विभा कंकणवाडी आणि मा. न्या. वेणेगावकर यांच्या कोर्टाने याचिकेतील प्राथमिक पुराव्यांची दखल घेत उच्च न्यायालयानं ठेकेदाराची 50 कोटी रुपयांची देयकं थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच, ज्या रस्त्यांचे काम नुकतेच झाले होते, त्यांच्यासाठी पुन्हा अध्यादेश काढून निधी कसा मंजूर झाला, याबाबत शासनाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी 13 सप्टेंबर, 20 सप्टेंबर आणि 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी जिल्हाधिकारी व आयुक्तांकडं वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. मात्र प्रशासनाने त्यावर कोणतीही कारवाई न केल्यानं शेवटी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. आता नगरपरिषद मुख्याधिकारी आणि शासनाच्या शपथपत्रानंतर या प्रकरणातील मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याची माहिती याचिकाकर्ते वकील ॲड. संभाजी टोपे यांनी दिली. या याचिकेमध्ये याचिकर्त्यांच्यावतीनं ॲड. संभाजी टोपे आणि ॲड. गणेश कोरे हे बाजू मांडत आहेत. तर शासनाच्यावतीनं मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे आणि नगरपरिषद भूमच्यावतीनं ॲड. विक्रम उंद्रे हे बाजू मांडत आहेत.

TAGGED:

भूम नगरपरिषद
रस्ते घोटाळा
BHUM MUNICIPAL COUNCIL
ROAD SCAM
BHUM MUNICIPAL COUNCIL ROAD SCAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.