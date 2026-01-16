भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी खडसेंविरोधातील आरोप निश्चिती तूर्तास टळली; उच्च न्यायालयाकडून मिळणार का दिलासा?
मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपीएमएलए न्यायालय हे शुक्रवारी (16 जानेवारी) काही कारणानं उपलब्ध नसल्यामुळं या प्रकरणाची सुनावणी 6 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय.
Published : January 16, 2026 at 7:17 PM IST
मुंबई : साल 2016 मधील भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी तूर्तास राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात होणारी आरोप निश्चिती तूर्तास टळलीय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपीएमएलए न्यायालय हे शुक्रवारी (16 जानेवारी) काही कारणानं उपलब्ध नसल्यामुळं या प्रकरणाची सुनावणी 6 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आलीय. त्यामुळं 16 जानेवारी रोजी होणारी आरोप निश्चिती आता पुढील तारखेला होईल. मात्र, त्यापूर्वी 21 जानेवारीला उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत एकनाथ खडसेंचा या प्रक्रियेला स्थगिती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
आरोप निश्चिती विरोधात खडसेंची उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित : महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांना गेल्या सुनावणीत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र त्यांची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. गेल्या सुनावणीत याप्रकरणी सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्यानं उच्च न्यायालयानं सुनावणी 21 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केलीय. एकनाथ खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केलीय. 3 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं भोसरी येथील जमीन विक्रीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर विशेष न्यायालयानं 16 जानेवारीच्या सुनावणीत सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. या निर्णयाला एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय.
काय आहे प्रकरण? : एकनाथ खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीच्या जमिनीचा विक्री व्यवहार केला होता. 2016 मध्ये हा कथित गैरव्यवहार घडला होता. गैरव्यवहार उघडकीस आला, तेव्हा खडसे हे भाजपा नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळं गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयानं (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
