ETV Bharat / state

एकनाथ खडसे आणि कुटुंबीयांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा

विशेष न्यायालयानं एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि कुटुंबीयांविरोधात कोणतीही कठोर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत.

eknath khadse
राष्ट्रवादी - शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी अंतरिम दिलासा दिलाय. विशेष न्यायालयानं एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि कुटुंबीयांविरोधात कोणतीही कठोर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला गैरहजर राहिल्याबद्दल मुंबई सत्र न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात खडसे पती-पत्नीविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. मात्र, प्रकृती अस्वस्थमुळं ते बाहेर पडू शकले नाहीत. ही बाब वैद्यकीय दाखल्यांच्या आधारावर मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई सत्र न्यायालयातील पुढील सुनावणीपर्यंत वॉरंटला अंतरिम स्थगिती देत, खडसेंना पुढील सुनावणीत संबंधित न्यायालयापुढं हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत.

खडसेंविरोधात जारी केलेल्या वॉरंटलाही अंतरिम स्थगिती - याप्रकरणी गेल्या शुक्रवारी सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया होणार होती. मात्र, एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे न्यायालयात गैरहजर राहिल्यामुळं विशेष एमपीएमएलए न्यायालयानं त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. या प्रकरणी खडसेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज याच विशेष एमपीएमएलए न्यायालयानं डिसेंबर महिन्यात फेटाळून लावला होता. मात्र, यासंदर्भात एकनाथ खडसेंनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अद्याप प्रलंबित असल्यानं तूर्तास सत्र न्यायालयानं खडसेंविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश मंगळवारी न्यायमूर्ती आश्विन भोबे यांच्या एकलपीठानं जारी केलेत.

bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

आरोपनिश्चितीविरोधात खडसेंची याचिका प्रलंबित - एकनाथ खडसे यांना गेल्या सुनावणीत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, त्यांची याचिका अद्याप प्रलंबित ठेवली. गेल्या सुनावणीत याप्रकरणी सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्यानं हायकोर्टानं सुनावणी 21 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केलीय. खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केलीय. 3 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं भोसरी येथील जमीन विक्रीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर विशेष न्यायालयानं 16 जानेवारीच्या सुनावणीत सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. या निर्णयाला एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय.

काय आहे प्रकरण? - खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीच्या जमिनीचा विक्री व्यवहार केला होता. 2016 मध्ये हा कथित गैरव्यवहार झाला होता. गैरव्यवहार उघडकीस आला, तेव्हा खडसे हे भाजपा नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशाप्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश चौधरी यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळं गिरीश चौधरी यांना ईडीनं चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.

हेही वाचा -

  1. भावाचा सख्ख्या बहिणीवर वारंवार बलात्कार, न्यायालयानं सुनावली मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा
  2. गर्भपाताच्या बाबतीत महिलांमध्ये विवाहित-अविवाहित असा भेदभाव करता येणार नाही- उच्च न्यायालय
  3. 'एसआयआर प्रक्रियेत कोणालाही अडथळा आणू देणार नाही'; सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व राज्यांना स्पष्ट निर्देश

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
EKNATH KHADSE
एकनाथ खडसे दिलासा
भोसरी कथित जमीन घोटाळा प्रकरण
BHOSARI LAND SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.