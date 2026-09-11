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'पंतप्रधान मोदींनी साई पालखीला खांदा द्यावा'; एकमेव मागणीसाठी साईभक्ताचं शिर्डीत आमरण उपोषण

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या पालखीला खांदा द्यावा, ही महाजन यांची एकमेव मागणी आहे.

Bhopal Sai devotee on hunger strike shirdi
साईभक्ताचं शिर्डीत आमरण उपोषण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 8:38 PM IST

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शिर्डी - लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलने उपोषणे आणि वेगवेगळ्या प्रकारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न केले जातात. मात्र, शिर्डीत सध्या सुरू असलेले एका साईभक्ताचे आमरण उपोषण आपल्या अनोख्या मागणीमुळे चर्चेचा विषय ठरले आहे. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथील रहिवासी साईबाबांचे निस्सीम भक्त आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक रमेश कुमार महाजन यांनी शिर्डीत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या पालखीला खांदा द्यावा, ही महाजन यांची एकमेव मागणी आहे. जोपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिर्डीत येत नाहीत आणि साईबाबांच्या पालखीला खांदा देत नाहीत, तोपर्यंत आपण उपोषण सोडणार नसल्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. कंपनीतून निवृत्त झालेले रमेश कुमार महाजन आज वयाच्या 65व्या वर्षीही साईबाबांप्रती असलेली आपली श्रद्धा आणि भक्ती जपत आहेत.

साईभक्ताचं शिर्डीत आमरण उपोषण (ETV Bharat Reporter)

आपल्या मनातील इच्छा साईचरणी मांडण्यासाठी त्यांनी यंदा भोपाळ ते शिर्डी असा तब्बल 31 ते 32 दिवसांचा खडतर पायी प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी साईबाबांची पालखी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. अनेक अडचणींचा सामना करत ही पालखी घेऊन ते कोपरगावमार्गे 9 सप्टेंबर रोजी शिर्डीच्या सीमेवर दाखल झाले. शिर्डीत पोहोचल्यानंतर महाजन यांनी स्थानिक प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी घेतली. त्यानंतर नगर-मनमाड महामार्गालगत असलेल्या एका हॉटेलजवळ त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. साईबाबांची पालखी घेऊन भोपाळहून शिर्डीत आलेल्या महाजन यांच्या या आंदोलनाकडे आता प्रशासनाचे तसेच साईभक्तांचे लक्ष लागले आहे.

Bhopal Sai devotee on hunger strike shirdi
साईभक्ताचं शिर्डीत आमरण उपोषण (ETV Bharat Reporter)

रमेश कुमार महाजन यांच्या या पदयात्रेमागे आणि सध्याच्या उपोषणामागे 2013 सालची एक श्रद्धेची कहाणी असल्याचे ते सांगतात. 2013 च्या काळात भारतीय जनता पक्षाकडून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून चर्चा सुरू झाली होती. त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांना पक्षांतर्गत तसेच पक्षाबाहेरूनही मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागत असल्याचे वातावरण होते. याच काळात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत, यासाठी महाजन यांनी शिर्डीच्या साईबाबांच्या चरणी साकडे घातले आणि नवस केला. नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान व्हावे आणि केवळ एकदाच नव्हे, तर 2013 ते 2029 या कालावधीत भारताचे पंतप्रधान म्हणून देशसेवा करावी अशी प्रार्थना त्यांनी साईबाबांकडे केल्याचे महाजन सांगतात.

2014 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले आणि नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. आपली साईबाबांकडे केलेली प्रार्थना पूर्ण झाल्याचे मानून महाजन यांनी या संदर्भात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला. साईबाबांच्या चरणी केलेला नवस नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी असलेली आपली भावना आणि या संपूर्ण प्रवासाची माहिती त्यांनी संबंधित कार्यालयांना पत्राद्वारे कळविल्याचे ते सांगतात.

Bhopal Sai devotee on hunger strike shirdi
साईभक्ताचं शिर्डीत आमरण उपोषण (ETV Bharat Reporter)

रमेश महाजन हे वयाच्या पाचव्या वर्षापासून साईबाबांचे भक्त असल्याचे सांगतात. वयाच्या 17 व्या वर्षी त्यांनी पहिल्यांदा शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेतले. त्यानंतर शिर्डी आणि साईबाबांशी त्यांचे अतूट नाते निर्माण झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते विविध प्रकारे साईबाबांप्रती आपली श्रद्धा व्यक्त करत शिर्डीला येत आहेत. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान व्हावेत यासाठी त्यांनी भोपाळ ते शिर्डी अशी पदयात्रा केली होती. या वेळी साईबाबांची मूर्ती डोक्यावर घेऊन त्यांनी पायी प्रवास केला. त्यानंतर पुढील वर्षीही त्यांनी अशाच प्रकारे शिर्डीची पदयात्रा केली. पुढे शिर्डीतून भोपाळला जाताना त्यांनी दत्त भगवानाची मूर्ती डोक्यावर घेऊन प्रवास केल्याचेही ते सांगतात.

2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी पुन्हा देशाचे पंतप्रधान व्हावेत, यासाठी त्यांनी आणखी एक वेगळी पदयात्रा करण्याचा संकल्प केला. भोपाळहून शिर्डीकडे त्यांनी उलटे चालत प्रवास सुरू केला. मात्र त्यांच्या सोबत असलेले मित्र जंगल परिसर पाहून तेथून परत निघून गेले. त्यामुळे त्यानंतर उलटे चालण्याऐवजी सरळ चालत त्यांनी आपली पदयात्रा पूर्ण केली आणि शिर्डीत दाखल झाल्याचे महाजन सांगतात. अशा अनेक वेळा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी भोपाळ ते शिर्डी अशी साईयात्रा केली आहे. यंदा मात्र त्यांनी साईबाबांची पालखी खांद्यावर घेऊन शिर्डी गाठली आहे. ज्या-ज्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान व्हावे, यासाठी आपण साईबाबांच्या चरणी नवस केला, त्या-त्या वेळी आपली इच्छा पूर्ण होत गेली. त्यामुळे यंदाची पालखी यात्रा ही साईचरणी केलेल्या नवसपूर्तीसाठी असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.

नरेंद्र मोदी पुन्हा देशाचे पंतप्रधान होतील, असा विश्वास रमेश महाजन यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच असल्याचे ते सांगतात. याच विश्वासातून त्यांनी 2023 साली भोपाळ येथे एकाच दिवशी तब्बल 15 हजार लोकांना खिचडीचे भोजन दिले होते. नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल असलेल्या आपल्या श्रद्धा आणि विश्वासातून त्यांनी हा उपक्रम केल्याचे महाजन सांगतात.

Bhopal Sai devotee on hunger strike shirdi
साईभक्ताचं शिर्डीत आमरण उपोषण (ETV Bharat Reporter)

आता साईबाबांच्या चरणी केलेला आपला नवस पूर्ण करण्यासाठी ते शिर्डीत पालखी घेऊन आले आहेत. मात्र शिर्डीच्या वेशीवर पोहोचल्यानंतर त्यांनी आपली मागणी अधिक स्पष्टपणे मांडत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

मी शिर्डीत घेऊन आलेल्या साईबाबांच्या पालखीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः शिर्डीत येऊन खांदा द्यावा. हीच माझी एकमेव मागणी आहे असे महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्या मागणीवर ठाम राहताना महाजन यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या पालखीला खांदा द्यावा आणि साईबाबांच्या चरणी केलेला आपला नवस पूर्ण करावा. जोपर्यंत मोदी शिर्डीत येत नाहीत आणि पालखीला खांदा देत नाहीत. तोपर्यंत आपण आमरण उपोषण सुरूच ठेवणार आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत उपोषणावरून मागे हटणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

लोकशाही असलेल्या भारतात विविध मागण्यांसाठी आंदोलने आणि उपोषणे केली जातात. काही मागण्या शासनाच्या धोरणांशी किंवा जनहिताशी संबंधित असतात, तर काही मागण्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि भावनांशी निगडित असतात. महाजन यांचे आंदोलनही त्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि नवसाशी संबंधित आहे. एका सामान्य साईभक्ताने आपल्या श्रद्धेपोटी देशाच्या पंतप्रधानांनी साई पालखीला खांदा द्यावा अशी मागणी करत सुरू केलेले हे उपोषण त्यामुळे विशेष चर्चेत आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डीला भेट देऊन साईबाबांच्या पालखीला खांदा दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण साई क्षेत्रावर होईल असा दृढ विश्वास रमेश महाजन यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे केवळ जगभरातील साईभक्तांच्या भावनांचा सन्मान होणार नाही. तर शिर्डी शहराच्या सर्वांगीण विकासालाही मोठी गती मिळेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. शिर्डी हे जगभरातील साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असल्याने पंतप्रधानांची भेट आणि साई पालखीला दिलेला खांदा हा भक्तांसाठी मोठा भावनिक क्षण ठरेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डीत येऊन एका साईभक्ताच्या पालखीला खांदा द्यावा, या मागणीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आमरण उपोषणाची प्रशासनाकडून कशी दखल घेतली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला 65 वर्षीय साईभक्ताची श्रद्धा नवस आणि त्यासाठी केलेली तब्बल 32 दिवसांची पायी यात्रा आहे. तर दुसऱ्या बाजूला देशाच्या पंतप्रधानांशी संबंधित असलेली ही अनोखी मागणी आहे. त्यामुळे महाजन यांच्या उपोषणाचा पुढील प्रवास काय असेल याबाबत शिर्डी परिसरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

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