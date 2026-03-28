ETV Bharat / state

'भोंदूबाबा अशोक खरातला कठोर शिक्षा होणार, सातारा जिल्हा परिषदेतील वाद मिटणार' : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी शनिवारी शिर्डीमध्ये मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर प्रतिक्रिया दिली.

SHIRDI SHIVENDRARAJE BHONSLE
माध्यमांशी बोलताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी शनिवारी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या माध्यन्ह आरतीलाही उपस्थिती लावली. साई दर्शनानंतर शिवेंद्रराजे भोसले यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना भोंदूबाबा अशोक खरात आणि सातारा जिल्हा परिषद प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

जिल्हा परिषदेत झालेला वाद मिटवला जाईल : "जिल्हा परिषद निवडणूक हा पूर्णपणे सातारा जिल्ह्याचा विषय होता. तो राज्यातील महायुतीचा नव्हता. जिल्ह्यातील भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी स्वबळावर निवडणुका लढवल्या. निवडणुका म्हणल्या की संघर्ष अटळ असतो. प्रचारादरम्यान काही ठिकाणी वाद झाले आणि त्यातूनच पुढं गोंधळ वाढला. मात्र, सरकारमध्ये आम्ही एकत्र काम करत असून महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे नेते सर्वांना सोबत घेऊन सातारा जिल्हा परिषदेत निर्माण झालेला वाद मिटवतील," असा विश्वास मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी व्यक्त केला.

आरोपीला योग्य ती शिक्षा मिळेल : "राजेशाही काळात अशा गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जात होती. मात्र, सध्या आपण लोकशाही व्यवस्थेत असून कायद्यानं ठरवलेल्या प्रक्रिया पूर्ण करणं आवश्यक आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. आपली न्यायव्यवस्था सक्षम असून आरोपीला योग्य ती शिक्षा मिळेल," असं म्हणत शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राज्यात सुरू असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

खरात प्रकरणातील सर्वांवर कठोर कारवाई होणार : "भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या कृत्याला कोणत्याही राजकारण्यांचा पाठिंबा नव्हता. राजकारणी व्यक्ती कुठंही गेल्यास अनेकजण त्यांच्यासोबत फोटो काढतात. त्यामुळं कोण व्यक्ती काय करते? याची सर्व माहिती असतेच असं नाही. मात्र, अशा घटना समोर आल्यानंतर सत्य उघड होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक खरात आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली असून यातून कोणालाही सोडणार नाही," असं शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्र पवार निर्णय घेतील : या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांच्यावर आरोप होत असून त्यांच्या अटकेची मागणी केली जात आहे. तसंच नरहरी झिरवळ यांचा व्हायरल व्हिडिओ समोर आल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही होत आहे. याबाबत बोलताना मंत्री भोसले म्हणाले, "या सर्व प्रकरणांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार लवकरच योग्य निर्णय घेतील."

TAGGED:

SHIRDI SHIVENDRARAJE BHONSLE
ASHOK KHARAT
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले
भोंदूबाबा अशोक खरात
SHIRDI SHIVENDRARAJE BHONSLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.