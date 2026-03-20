ETV Bharat / state

'भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाच्या तळाशी जाणार, कुणालाही सोडणार नाही'- मंत्री पंकज भोयर

राज्यात सध्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरून राज्यात विविध चर्चा रंगत आहेत. याप्रकरणावरून मंत्री पंकज भोयर यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.

PANKAJ BHOYAR ON ASHOK KHARAT
माध्यमांशी बोलताना मंत्री पंकज भोयर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणमध्ये नवनवीन माहिती पुढं येत आहे. त्या अनुषंगानं कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली आहे. मंत्री पंकज भोयर शुक्रवारी नागपूर इथं माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

...त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार : राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनामाची मागणी जोर धरत आहे. त्यावर बोलताना ते म्हणाले की "रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनामाची मागणी हा राजकीय विषय ठरतो. मात्र, या प्रकरणात जे कुणी ही गुंतलेलं आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. सध्या चौकशीला सुरुवात झाली आहे. आता जी काही माहिती मिळेल, त्याचं अनुषंगानं पुढील कारवाई होईल," अशी माहिती पंकज भोयर यांनी दिलीय.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री पंकज भोयर (ETV Bharat Reporter)

अनेकांचं नावं तपासात पुढं येणार : "याप्रकरणात अनेक मंडळी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जोपर्यंत सखोल चौकशी होत नाही, पूर्ण घटनाक्रम पुढं येणार नाही. त्यामुळंच सखोल चौकशी झाल्यानंतर अंतिम सत्य पुढं येईल. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना भोंदूबाबा अशोक खरातच्या हिताचा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत आमच्यापर्यंत माहिती आलेली नाही. मात्र, अशा बाबी घडल्या असतील तर त्याची चौकशी केली जाईल. तसंच संबंधित दोषींवर कारवाई केली जाईल," असं गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले.

कारवाई तर होणारच : "अनेक लोक आपलं भविष्य बघण्यासाठी भोंदूबाबा अशोक खरातकडं जात होते. त्यांच्याशी निगडित काही आक्षेपार्ह गोष्टीसुद्धा सामोर आल्या आहेत. त्यांची चौकशी सुरू झाली आहे. ती चौकशी अंतिम टप्प्यात आल्यावर किंवा पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी असो त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होणार आहे," असं मंत्री भोयर म्हणाले.

शक्तिपीठमुळं टायगर आणि मारिन टुरिझम वाढेल : "सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निमंत्रणावरून गृह विभागाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. पोलीस ताफ्यात नवीन वाहन दाखल झाली आहेत. त्या वाहनांच्या लोकार्पण कार्यक्रमासाठी सिंधुदुर्गला गेलो होतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शक्तिपीठ महामार्गाचं काम वर्ध्यातून सुरू होणार आहे. त्यामुळं वर्धा ते सिंधुदुर्ग अशी कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. त्यामुळं विदर्भातील टायगर आणि सिंधुदुर्गातील मरीन टुरिझम याला चालना मिळणार आहे," अशी माहिती मंत्री भोयर यांनी दिली.

ते नेहमी संधी शोधत असतात : "काँग्रेस विरोधी पक्षात असल्यानं ते संधी शोधत असतात. कुठल्या तरी कारणासाठी मोर्चा काढून लोकांना भ्रमित करण्याचं काम करत आहेत. मात्र आज देशात पंतप्रधान मोदी आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य प्रगती करत आहे," असं मंत्री भोयर म्हणाले.

TAGGED:

NASHIK ASHOK BHOYAR
अशोक खरात प्रकरण
भोंदूबाबा अशोक खरात
MINISTER PANKAJ BHOYAR
PANKAJ BHOYAR ON ASHOK KHARAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.