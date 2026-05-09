शिर्डी जमीन व्यवहार फसवणूक प्रकरण, भोंदूबाबा अशोक खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
भोंदूबाबा अशोक खरात याला राहाता न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. शनिवारी (9 मे) त्याला कडेकोट बंदोबस्तात न्यायालयात हजर करण्यात आलं.
Published : May 9, 2026 at 8:37 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डी परिसरात चर्चेत असलेल्या कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रमुख आरोपी भोंदूबाबा अशोक खरात याला राहाता न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. शनिवारी (9 मे) त्याला कडेकोट बंदोबस्तात न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी शिर्डी पोलिसांनी पुढील तपासासाठी पोलीस कोठडी वाढवून देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
नाशिक कारागृहात रवानगी : सरकारी पक्षातर्फे तपास अधिकारी निवांत जाधव यांनी न्यायालयासमोर मांडणी करताना या प्रकरणातील काही महत्त्वाच्या बाबींची चौकशी अद्याप बाकी असल्याचं सांगितलं. संशयित कल्पना खरात हिला अटक करणं, आर्थिक व्यवहारांची सखोल पडताळणी तसंच संबंधित साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. चौकशीदरम्यान, आरोपीकडून समाधानकारक सहकार्य मिळत नसल्याचाही दावा सरकारी पक्षाने केला. दरम्यान न्यायालयानं आरोपीला कोणती तक्रार आहे का? अशी विचारणा केली असता अशोक खरातनं कोणतीही तक्रार नसल्याचं सांगितलं. न्यायालयीन आदेशानंतर पोलिसांनी खरात याची पुन्हा नाशिक कारागृहात रवानगी केली.
कल्पना खरात अद्यापही फरारच : शिर्डीतील बहुचर्चित जमीन खरेदी फसवणूक आणि अवैध सावकारी प्रकरणात मुख्य आरोपींपैकी असलेली कल्पना खरातचा पोलिसांना अद्यापही शोध लागलेला नाही. 31 मार्च रोजी तिच्याविरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन तब्बल सव्वा महिना उलटून गेला असला, तरी ती फरारच आहे. तिच्या शोधासाठी अहिल्यानगर पोलिसांची तीन विशेष पथकं रवाना करण्यात आली आहेत.
शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांची चार एकर जमीन अशोक खरातसह पत्नी कल्पना खरात हिने फसवणूक आणि सावकारीच्या माध्यमातून बळकावल्याप्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाण्यात शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांनी 31 मार्च रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. अशोक खरात याला आधीच बलात्काराच्या प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी अटक केली होती. शिर्डीतील जमीन फसवणूक प्रकरणात शिर्डी पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं. मात्र कल्पना खरातविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शिर्डी पोलिसांनी तिच्या शोधासाठी तीन विशेष पथकं रवाना केली आहेत. नाशिक, पुणे, मुंबई तसंच नातेवाईकांकडे शोधमोहीम राबवण्यात आली आहे. मात्र कल्पना खरात राज्याबाहेर किंवा आणखी दूर गेल्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कल्पना खरातबाबत अशोक खरातनं कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नसली तरी इतर अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर त्यानं पोलिसांना माहिती दिल्याचं समोर आलं आहे.
खरातची साक्षीदारांच्या समोरासमोर चौकशी : आरोपी अशोक खरातची तब्बल 5 तास तीन महत्त्वाच्या साक्षीदारांपुढे समोरासमोर चौकशी करण्यात आली. या चौकशीदरम्यान जुने व्यवहार आणि कथित दबावाच्या प्रकारांचा उल्लेख होताच खरातनं साक्षीदारांवर संताप व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील साक्षीदार सचिन वाणी, प्रभाकर गुंजाळ आणि भाऊसाहेब चौधरी यांना पोलिसांनी समोरासमोर बसवून अशोक खरातची कसून चौकशी केली. जमीन खरेदी व्यवहाराच्यावेळी नेमकं काय घडल? संबंधितांवर कोणताही दबाव आणण्यात आला होता का, तसंच व्यवहार रद्द करण्याबाबत काही चर्चा झाली होती का, यासंदर्भात पोलिसांनी सविस्तर प्रश्न विचारले. या चौकशीतून प्रकरणातील अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा