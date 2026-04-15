भोंदू अशोक खरात प्रकरण : शिर्डी पोलिसांकडून नाशिकच्या देशमुख दाम्पत्याची चौकशी सुरू

भोंदू अशोक खरात आणि कल्पना खरात या दोघांविरुद्ध शिर्डी पोलीस ठाण्यात शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांची सावकारीच्या माध्यमातून फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल आहे.

Published : April 15, 2026 at 1:42 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर): भोंदू अशोक खरात आणि कल्पना खरात यांनी शिर्डीतील रावसाहेब गोंदकर यांना 5 कोटी 52 लाख रुपये कुठून दिले याचा तपास शिर्डी पोलिसांनी सुरू केला आहे. तपासादरम्यान खरात दाम्पत्याच्या खात्यांवर लाखो रुपयांचे व्यवहार झाल्याचं उघड झालं आहे. याच अनुषंगानं शिर्डी पोलिसांनी नाशिक येथील सतीश लक्ष्मणराव देशमुख यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे.

अंजली दमानिया यांनी खरात प्रकरणावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उल्लेख केलेल्या दीपक लोंढे चौकशीला शिर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. अशोक खरात समता पतसंस्थेच्या शंभर खाते प्रकरणी सिन्नरचा दीपक लोंढे यांची शिर्डी पोलिसांत ठाण्यात कसून चौकशी सुरू आहे. त्याचबरोबर नाशिक येथील सतीश देशमुख यांचीदेखील बँक व्यवहार प्रकरणात चौकशी सुरू आहे.

खरातवर आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल : भोंदू अशोक खरात आणि कल्पना खरात या दोघांविरुद्ध शिर्डी पोलीस ठाण्यात शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांची सावकारीच्या माध्यमातून फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात खरात आणि कल्पना खरात यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता कलम 316(2), 318(4), 3(5) तसंच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 च्या कलम 39 आणि 44 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास शिर्डी पोलीस करत असून, भोंदू खरात आणि कल्पना खरात यांनी शेतकरी गोंदकर यांना दिलेले पैसे नेमके कुठून आणले? याबाबतच्या तपासातून एकामागोमाग धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

सतीश देशमुख आणि श्वेता देशमुखांना चौकशीसाठी नोटीस : अशोक खरात याच्या एका नॅशनल बँकेच्या खात्यावर नाशिक येथील सतीश देशमुख तसंच त्यांची पत्नी श्वेता देशमुख यांच्या खात्यांवरून लाखो रुपयांचे व्यवहार झाल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं आहे. सुरुवातीला सतीश देशमुख यांनी अशोक खरातच्या खात्यावर 11 लाख रुपये ट्रान्स्फर केले. त्यानंतर श्वेता देशमुख यांच्या खात्यावरून 5 लाख रुपये पाठवण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण 16 लाख रुपये खरातच्या खात्यावर जमा झाले. यानंतर अशोक खरातनं सतीश देशमुखांच्या खात्यावर प्रथम 5 लाख, त्यानंतर 6 लाख आणि पुन्हा 11 लाख रुपये असे एकूण 25 लाख रुपये परत ट्रान्स्फर केल्याचं समोर आलं आहे.

या प्रकरणात शिर्डी पोलिसांनी नाशिकमधील सतीश देशमुख आणि श्वेता देशमुख यांना 15 एप्रिल रोजी चौकशीसाठी शिर्डी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याची भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 च्या कलम 179 अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. तसंच, अशोक खरात आणि कल्पना खरात यांच्या खात्यांवर कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर शिर्डी पोलिसांनी आणखी 10 ते 12 जणांना चौकशीसाठी हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

