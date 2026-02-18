ETV Bharat / state

भिवंडी महापालिका महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपानं ऐनवेळी उमेदवार बदलला; राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे

भाजपानं महापौर पदाचा उमेदवार बदल्यानं सेक्युलर पार्टीसोबत चर्चा करणार असल्याचं नाराज झालेल्या नारायण चौधरी यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे भाजपाच्या गटात खळबळ उडाली आहे.

bhiwandi Nijampur
संग्रहित-भिवंडी महापालिका (सौजन्य- भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका संकेतस्थळ)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : भाजपाचे भिवंडी शहर अध्यक्ष रविकांत सावंत यांनी महापौर पदाच्या उमेदवार म्हणून स्नेहा मेहुल पाटील यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. त्यासंदर्भातील लेखी पत्र भाजपा शहराध्यक्षांनी भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांना दिलं आहे. त्यामुळे नाराज झालेल्या नारायण चौधरी यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार या सेक्युलर फ्रंटसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती दिली.

नारायण चौधरी यांनी दोन दिवसापूर्वीच भाजपाकडून महापौर पदासाठीचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. 20 फेब्रुवारी रोजी महापौर पदाची निवडणूक होणार असताना अचानक मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. महापौर पदासाठी लागणाऱ्या आकडेवारीची तयारीही केली असल्याची नारायण चौधरी यांनी माहिती दिली.

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचा निकाल लागताच काँग्रेस , राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार आणि समाजवादी पक्ष या तीन पक्षांनी सेक्युलर फ्रंटची स्थापना केली. यामध्ये काँग्रेसचे 30 नगरसेवक, राष्ट्रवादी शरद पवार 12 आणि समाजवादी पक्ष 6 असे एकूण 48 नगरसेवकांची संख्या आहे. त्यांनी बहुमताचा आकडा पार केला असतानाच भाजपाच्या नाराज नगरसेवक यांचा एक गट सेक्युलर फ्रंटच्या नेत्यासोबत महापौर निवडणुकीसाठी बैठक घेतल्याचं नारायण चौधरी यांनी सांगितलं. एकंदरीत शिवसेनेच्या 12 नगरसेवकांनी युतीचा महापौर बसावा म्हणून भाजपाशी कोणतीही चर्चा न करता त्यांनी 4 नगरसेवक असलेल्या कोणार्क विकास आघाडीला सोबत राजकीय संधान साधलं. त्यांनी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला. यामुळे काँग्रेस-भाजपा युतीमुळं भिवंडी महापौर पदाच्या निवडणुकीला वेगळं वळण लागल्याचं दिसून येत आहे.

भिवंडीत भाजपाचे 23 नगरसेवक निवडून आले आहेत. यामध्ये सुरुवातीला महापौर पदाचे दावेदार माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचे पुतणे सुमित पाटील यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र, अचानक प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नारायण चौधरी यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यांना महापौर पदाच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याचं लेखी पत्रही दिले. त्यानंतर नारायण चौधरी यांनी भाजपाच्या वतीने महापौर पदाचा अर्जही दाखल केला. मात्र, आज अचानक भाजपाच्या स्नेहा पाटील यांच्या नावाची महापौर पदाचे उमेदवार म्हणून भाजपाच्या वरिष्ठांनी घोषणा केल्यानं नारायण चौधरी यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितलं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

BHIWANDI NIJAMPUR MAYOR ELECTION
NARAYAN CHAUDHARY BHIVANDI
SECULAR FRONT BHIVANDI
भिवंडी निजामपूर महापौर निवडणूक
BHIVANDI MAYOR ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.