भाजपाच्या माजी आमदारासह बडतर्फ पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल; काय आहे प्रकरण?
विवाहितेवर सामूहिक बलात्कार केल्या प्रकरणात पडघा पोलिसांनी भाजपाच्या माजी आमदारासह बडतर्फ पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. जाणून घ्या, संपूर्ण प्रकरण
Published : September 17, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 11:32 AM IST
ठाणे : पीडित विवाहित तरुणीला कार्यालयात बोलावून तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथे घडली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणात कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदार संघाचे भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील आहेत. त्यांच्या विरोधात पडघा पोलीस ठाण्यात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
13 सप्टेंबर रोजी गुरुवारी पहाटे शस्त्राचा धाक दाखवून दारू पाजून सामूहिक बलात्कार केल्या प्रकरणी पीडितेनं तक्रार दिली होती. या तक्रारीवरून पडघा पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मध्यस्थीच्या बहाण्यानं अत्याचार-पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 22 वर्षांच्या पीडित विवाहित तरुणीचा पतीसोबत वाद होता. त्या वादात मध्यस्थी करण्यासाठी भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी विवाहित तरुणीला कार्यालयात बोलावलं. त्यानंतर 13 सप्टेंबरला माजी आमदार पवार आणि साथीदार बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांनी तिला भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथे खासगी फार्म हाऊस येथे नेले. शस्त्राचा धाक दाखवून दारू पाजून तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केले. अत्याचाराच्या रात्री दोन वाजता माजी आमदार नरेंद्र पवार तेथून निघून गेले. त्यानंतर बडतर्फ पोलीस कर्मचारी पाटील यानंसुद्धा या पीडित तरुणीवर अत्याचार केले. तिला पहाटे चार वाजता शैलेश पाटीलच्या घरच्या केअर टेकरनं घरी आणून सोडलं.
कठोर शिक्षेची मागणी- घडलेल्या प्रसंगानं भयभीत झालेल्या तरुणीनं 16 सप्टेंबर रोजी काँग्रेस नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांना घडलेला प्रसंग सांगून मदत मागितली. अत्याचार केल्याचे व्हिडिओ आणि मोबाईल व्हॉट्सॲपचॅट असल्याचं दाखविलं. त्यानंतर पीडितेला घेऊन रात्री कांचन कुलकर्णी या पडघा पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या. तेथे पहाटे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील या दोघांविरोधात सामूहिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी मला आता न्याय द्यावा. यांनी अशा पद्धतीनं किती महिलांचे आयुष्य उद्धवस्त केले असेल? त्यामुळे त्यांना कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी पीडितेनं केली आहे.
डीजीपींनी गुन्हा दाखल करण्याकरिता दिल्या सूचना- नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, पीडितेनं इन्स्टाग्रामवरील मोबाईलवर संपर्क साधून मदत मागितली. मी तिला भेटले असता तिने घृणास्पद हकीकत सांगितली. ती हकीकत ऐकून माझ्या पायाखालची जमीन हादरली. तिच्या जवळील व्हिडिओ आणि मोबाईल चॅट बघितल्यानंतर मी तत्काळ पीडित तरुणीला घेऊन रात्री पडघा पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांना रात्री संपर्क केल्यानंतर त्यांनी पडघा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. पडघा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंकज गिर यांनी रात्री उशिरा सर्व खातरजमा करून गुन्हा दाखल केला.
अटक न केल्यास आंदोलन- पुढे नगरसेविका कुलकर्णी यांनी सांगितलं की, घटना अत्यंत निंदनीय काळिमा फासणारी आहे. देशात आणि राज्यात लाडकी बहीण म्हणून डांगोरा पिटणाऱ्या भाजपाचा माजी आमदार अशा पद्धतीने कृत्य करीत असेल तर त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. तर शैलेश पाटील हा सराईत गुन्हेगार आहे. यापूर्वी त्याच्यावर परदेशी महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. तसेच स्वतःच्या आईला शस्त्राचा धाक दाखवून तिच्या नावे असलेली जमीन आपल्या नावे करून बळकावली प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे या दोन्ही आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी. त्यांना 48 तासात अटक न झाल्यास हजारो महिलांना सोबत घेऊन पडघा पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन करू असा इशारा काँग्रेसच्या गटनेत्या कांचन कुलकर्णी यांनी दिला आहे.
आरोपींचा शोध सुरू- या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पकंज गिरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि त्यांचा मित्र असलेला बडतर्फ पोलीस कर्मचारी असलेला शैलेश पाटील यांच्या विरोधात सामूहिक अत्याचारासह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल केल्याची माहिती दिली. गुन्ह्याच्या आधारे पोलीस पथकानं तपास सुरू करत दोन्ही आरोपींचा शोध सुरू केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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