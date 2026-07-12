मेळघाट हिरवाईनं नटला; पावसाळी सौंदर्य अनुभवण्यासाठी चिखलदाऱ्याकडे पर्यटकांचा ओघ
मेळघाट परिसर सध्या पावसाळ्यामुळं पूर्णपणे हिरवागार झाला असून, या निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांनी चिखलदरा येथे मोठी गर्दी केली आहे.
Published : July 12, 2026 at 3:23 PM IST
अमरावती : यंदा मान्सूनने उशिरा हजेरी लावली आणि पावसाचं प्रमाणही अपेक्षेपेक्षा कमी राहिलं. तरीही पडलेल्या सरींनी मेळघाटच्या डोंगरदर्यांना नव संजीवनी दिली आहे. हिरवागार निसर्ग, धुक्यांची चादर, डोंगर कपारीमधून झिरपणारे धबधबे आणि अल्हाददायक वातावरण अनुभवण्यासाठी राज्याच्या विविध भागातून पर्यटक मोठ्या संख्येनं चिखलदाराकडं धाव घेत आहेत. शनिवारी आणि रविवारी तर चिखलदरातील सर्व पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
भीमकुंड पॉईंटवर धबधबा आणि साहसी पर्यटनाची पर्वणी : चिखलदरा लगत भीमकुंड पॉईंट हे सध्या पर्यटकांचे सर्वाधिक आकर्षण ठरत आहे. उंच कड्यावरून खोल दरीत कोसळणारा धबधबा अजून पूर्ण जोमात नसला तरी त्याचं नयनरम्य रूप पर्यटकांना मोहिनी घालत आहे. याच ठिकाणी सुरू असलेले सुमारे 600 फूट लांबीचे जीप लाईन, स्काय सायकलिंग आणि रोपवे यांसारखे सहासी उपक्रम तरुणांना विशेष आकर्षित करत आहेत.
विदर्भातील पर्यटकांची सर्वाधिक पसंती : अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वाशिम, बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक चिखलदऱ्यात दाखल होत आहेत. कुटुंबासह निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी तसेच मित्रमंडळींचं साहसी पर्यटनाचा अनुभव घेण्यासाठी चिखलदरा हे विदर्भातील सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनले आहे.
पर्यटकांची प्रतिक्रिया :"भीमकुंड पॉईंटवरील सहाशे उपक्रम आणि निसर्गाचा अनुभव अविस्मरणीय आहे. हा प्रवास कायम स्मरणात राहील," असं यवतमाळ येथून आलेले पर्यटक विवेक जीवने "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले. "डोंगर धबधबे हिरवाई आणि प्रसन्न वातावरण पाहून मन आनंदून गेलं. पावसाळ्यात आवर्जून भेट द्यावी असं हे ठिकाण आहे," असं निधी जीवने म्हणाल्या." पावसाळा सुरू होताच झिप लाईन स्काय सायकलिंग आणि रोपवेला पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याशिवाय गाविलगड किल्ला, देवी पॉइंट आणि इतर अनेक पर्यटन स्थळ चिखलदऱ्याच आकर्षण वाढवत आहेत. निसर्गप्रेमींनी येथे येऊन या सौंदर्याचा आनंद घ्यावा". असं भिमकुंड पॉईंटवरील साहाची पर्यटनाचे संचालक मनीष ढाकूलकर 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले.
मडकी जवळील धबधब्यावर पर्यटकांची जत्रा : परतवाडा ते चिखलदरा मार्गावरील मडकी गावाजवळ असणारा धबधबा सध्या पर्यटकांनी गजबजुन गेला आहे. नदीवर असणाऱ्या बांधलेल्या ओट्यावरून कोसळणारं पाणी, त्या भोवतीची हिरवाई आणि रम्य वातावरण यामुळं येथे दिवसभर गर्दी असते. रस्त्यालगत कच्चा चिवडा, भाजलेला मका, भजी आणि इतर खाद्यपदार्थांची दुकान सजली असून पर्यटक निसर्गासोबत स्थानिक खाद्यपदार्थांचाही आस्वाद घेत आहेत.
गाविलगड किल्ला आणि मोझरी पॉईंटच मनमोहक रूप : चिखलदरा लगतचा ऐतिहासिक गाविलगड किल्ला सध्या हिरवाईन नटला आहे. किल्ल्याभोवतीचं घनदाट जंगल, उंच कडे आणि खोल दरी पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करत आहेत. किल्ल्याजवळील मोझरी पॉइंटवरून दिसणार छोटेखानी मोझरी गाव, सभोवतालची हिरवळ आणि अधून मधून डोंगरांवर पसरलेलं धुक हे दृश्य डोळ्यांचे पारणं फेडणारं ठरतं आहे.
जंगलांचं दृश्य आयुष्यभर लक्षात राहील : विदर्भात इतकं अप्रतिम निसर्गसौंदर्य आहे, हे प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर मन भारावून गेलं. गाविलगड परिसरातून दिसणारे डोंगर, दरे आणि जंगलांचं दृश्य आयुष्यभर लक्षात राहील" असं नागपूर वरून आलेले पर्यटक अमित साहू 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले.
पहाटेपासूनच वाहनांच्या रांगा : शनिवारी आणि रविवारी सकाळी 6:00 वाजल्यापासूनच चिखलदाराकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या रांगा लागल्याचं चित्र आहे. मार्गातील विविध विव पॉइंटवर पर्यटक थांबून छायाचित्र काढताना, निसर्गाचा आनंद घेताना आणि पावसाळी वातावरणाचा आस्वाद घेताना दिसत आहेत. वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मार्गावर अनेक ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी परतवाडा कडून धामणगाव गडी मार्गे चिखलदाराला जाण्यासाठी रस्ता खुला राहणार असून परत येण्याकरिता पर्यटकांना चिखलदऱ्यावरून घटांग मार्गे यावं लागणार आहे.
- उशिरा झालेल्या पावसानंतर मेळघाट हिरवाईन नटल्याने चिखलदऱ्यात पर्यटकांची मोठी गर्दी.
- भीमकुंड पॉईंटवरील धबधबा, झिप लाईन, स्काय सायकलिंग पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण.
- मडकी धबधबा, गाविलगड किल्ला आणि मोझरी पॉईंट येथे निसर्ग सौंदर्य अनुभवण्यासाठी पर्यटकांची रेलचेल.
- शनिवारी, रविवारी सकाळी सहा वाजल्यापासून वाहनांच्या रांगा, पोलिसांचा विशेष बंदोबस्त.
निर्जन ठिकाणीही वाढती वर्दळ : धामणगाव घडी येथून चिखलदरापर्यंत सुरू होणाऱ्या घाट मार्गावर अनेक नैसर्गिक स्थळांवरही पर्यटकांची वरदळ वाढली आहे. विशेषतः तरुण-तरुणी आणि मित्रमंडळी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येत असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं शनिवारी आणि रविवारी होणारी मोठी गर्दी टाळण्यासाठी अनेक कुटुंबं आठवड्याच्या इतर दिवशी चिखलदराला भेट देण्यास प्राधान्य देत आहेत.
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