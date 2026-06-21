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पाच महिन्यांच्या नूतनीकरणानंतर पुण्यातील भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी पुन्हा खुलं; सध्या दर्शनाची वेळ मर्यादित

मंदिर प्रशासनानं सध्या दर्शनाची वेळ मर्यादित ठेवली असून सकाळी 7 ते 11 या वेळेतच भाविकांना दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Bhimashankar Temple
भीमाशंकर मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 2:59 PM IST

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पुणे : जिल्ह्यातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी सहावे ज्योतिर्लिंग असलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी पुन्हा खुलं करण्यात आलं आहे. गेल्या 5 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या दुरुस्ती आणि बांधकाम कामांमुळे मंदिर बंद ठेवण्यात आलं होतं.

मंदिराचे दरवाजे उघडताच भाविकांनी मोठ्या संख्येनं दर्शनासाठी गर्दी केली. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन घेण्याची संधी मिळाल्यानं भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळालं. मंदिर परिसरातील दुरुस्तीची प्रमुख कामं पूर्ण झाल्यानंतर भाविकांसाठी दर्शन व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यासह देशभरातील शिवभक्तांकडून समाधान व्यक्त केलं जात आहे.

सध्या सकाळी 7 ते 11 या वेळेतच दर्शन : मंदिर प्रशासनानं सध्या दर्शनाची वेळ मर्यादित ठेवली असून सकाळी 7 ते 11 या वेळेतच भाविकांना दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उर्वरित वेळेत मंदिर परिसरातील बांधकाम आणि दुरुस्तीची कामं सुरू राहणार आहेत. मंदिर खुले झाल्याची माहिती मिळताच पहिल्याच दिवशी भाविकांनी मोठ्या संख्येनं दर्शनासाठी गर्दी केली. त्यामुळे मंदिर परिसरात दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळालं.

'कुंभमेळा आणि श्रावण महिन्यात गर्दी वाढणार' : याबाबत ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्थानिक पुजारी मधुकर गवांडे यांनी सांगितलं की, “गेल्या 5 महिन्यांपासून मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामं सुरू आहेत. सभामंडपाचे नव्यानं बांधकाम करण्यात आलं असून दगडी स्वरूपातील आकर्षक घुमट उभारण्यात आला आहे. काही महत्त्वाची कामं अद्याप सुरू आहेत. आगामी कुंभमेळा आणि श्रावण महिन्यातील भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन ही कामं लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”

मंदिर प्रशासन आणि स्थानिक संस्थांनी भाविकांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे. मंदिरातील कामं अद्याप पूर्ण झालेली नसल्यानं सध्या केवळ सकाळच्या मर्यादित वेळेतच दर्शनाची व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे गर्दी टाळण्यासाठी भाविकांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने दर्शनासाठी यावं आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

वाढत्या गर्दीच्या तुलनेत उपलब्ध सोयी-सुविधा अपुऱ्या : जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाकडून वेळोवेळी पाहणी करून मंदिर परिसरातील विकासकामांना गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांत भीमाशंकर इथं येणाऱ्या भाविकांसह पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. निसर्गरम्य वातावरणामुळे निसर्गप्रेमींचीही मोठी गर्दी होत आहे.

मात्र, वाढत्या गर्दीच्या तुलनेत उपलब्ध सोयी-सुविधा अपुऱ्या पडत असून प्रशासनासमोर व्यवस्थापनाचं मोठं आव्हान उभं ठाकले आहे. मंदिराचं काम अद्याप अपूर्ण असतानाच आगामी श्रावण महिना आणि इतर धार्मिक उत्सवांच्या काळातील संभाव्य गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाला नियोजनाची मोठी कसरत करावी लागणार आहे. भाविकांनी शांततेत दर्शन घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मंदिर प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांना सहकार्य करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

TAGGED:

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