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भीमाशंकर मंदिर आजपासून दर्शनासाठी खुलं; ऑनलाईन बुकिंग अनिवार्य, पहिल्याच दिवशी भाविकांची मोठी गर्दी

12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले श्री भीमाशंकर मंदिर (Bhimashankar Temple) आजपासून (15 जून) भाविकांसाठी पुन्हा खुलं करण्यात आलं आहे.

Bhimashankar Temple
भीमाशंकर मंदिर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 2:19 PM IST

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भीमाशंकर/पुणे : तब्बल पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर (Bhimashankar Temple) आजपासून पुन्हा भाविकांच्या दर्शनासाठी खुलं करण्यात आलं आहे. मंदिर परिसरातील विविध विकासकामांमुळं काही काळासाठी दर्शन व्यवस्था बंद ठेवण्यात आली होती. आता ही कामे अंतिम टप्प्यात पोहोचल्यानं मंदिर प्रशासनाने नियोजित पद्धतीने दर्शन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंदिर खुलं होताच पहिल्याच दिवशी भगवान भोलेनाथाचे दर्शन घेण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या भाविकांनी मोठी गर्दी केली.

भविष्यात भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळणार : मंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणासह पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची कामे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होती. भाविकांना अधिक सुरक्षित, सुकर आणि व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा विकास आराखडा राबवण्यात आला आहे. या कामांमुळं मंदिर परिसराचं रूप पालटत असून भविष्यात भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळणार असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.

भीमाशंकर मंदिर आजपासून दर्शनासाठी खुले (ETV Bharat Reporter)

दर्शनासाठी ऑनलाईन बुकिंग करावे लागणार : दरम्यान, मंदिर दर्शनासाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. मंदिर व्यवस्थापन समितीने स्पष्ट केलं की, दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाने पूर्वनोंदणी करणं आवश्यक राहणार आहे. यासाठी मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन बुकिंग करावं लागणार आहे. बुकिंगशिवाय मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. भाविकांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी दररोज केवळ 1,000 भाविकांनाच प्रवेश देण्यात येणार आहे. ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या भाविकांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध राहणार असून, त्याद्वारे आपली नोंदणी निश्चित झाल्याची खात्री करता येणार आहे. दर्शन व्यवस्थेत कोणताही गोंधळ होऊ नये, यासाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात आल्याचे मंदिर प्रशासनाने सांगितलं.

दर्शनासाठी विशेष वेळ केली निश्चित : तसेच, 15 जून ते 30 जून 2026 या कालावधीत दर्शनासाठी विशेष वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या कालावधीत दररोज सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंतच भाविकांना दर्शन घेता येणार आहे. त्यामुळं भाविकांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन या वेळेनुसार करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या भाविकांनी दर्शनासाठी येताना वैध ओळखपत्र सोबत आणणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ओळखपत्राची पडताळणी झाल्यानंतरच भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जाणार आहे. सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

भोलेनाथाच्या जयघोषात भाविकांनी घेतलं दर्शन : मंदिर खुलं झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी परिसरात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. भोलेनाथाच्या जयघोषात भाविकांनी दर्शन घेतलं. अनेक भाविकांनी मंदिर परिसरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या सुविधांचे स्वागत करत प्रशासनाच्या नियोजनाचं कौतुक केलं आहे. दरम्यान, मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांनी भाविक तसेच स्थानिक नागरिकांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे.

भीमाशंकर दर्शनामुळं भाविकांमध्ये मोठा आनंद : दर्शन प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी नियमांचं पालन करावं, अनावश्यक गर्दी टाळावी आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. पाच महिन्यांनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या भीमाशंकर दर्शनामुळं भाविकांमध्ये मोठा आनंद व्यक्त होत असून, आगामी दिवसांतही मोठ्या संख्येने भाविक येथे भेट देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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