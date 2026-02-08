ETV Bharat / state

भीमाशंकर मंदिर तीन महिने दर्शनासाठी बंद, महाशिवरात्रीत देखील मंदिर राहणार बंदच

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर पुढील तीन महिने दर्शनासाठी बंद राहणार आहे. महाशिवरात्रीत देखील हे मंदिर बंदच राहणार आहे.

bhimashankar mandir closed
भीमाशंकर मंदिर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा मंजूर करण्यात आलाय. या अंतर्गत मंदिराचं काम सुरू असल्यानं मंदिर तीन महिन्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 12 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी या महाशिवरात्री कालावधीतही श्री क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भाविकांच्या नित्यदर्शनासाठी बंद राहणार असल्याचं जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितलं.

bhimashankar mandir closed
भीमाशंकर मंदिर (ETV Bharat Reporter)

तीन महिने मंदिर राहणार बंद - कुंभमेळा कालावधीत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येणाऱ्या लाखो भाविकांपैकी मोठ्या संख्येनं भाविक श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे भेट देण्याची शक्यता आहे. दररोज सुमारे एक लाख भाविक येथे येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनानं भीमाशंकर मंदिर विकास आराखडा मंजूर केलाय. या विकास आराखड्याअंतर्गत भाविकांसाठी सुरक्षित, सुयोग्य व सुसज्ज सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं विविध पायाभूत कामं हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामध्ये नवीन भव्य सभामंडप, सुरक्षित प्रवेश-निर्गमन व्यवस्था, पायरी मार्ग तसंच गर्दी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्याची कामं सध्या प्रगतिपथावर आहेत. कुंभमेळ्यापूर्वी सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत.

विकासकामं युद्धपातळीवर सुरू - नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्याच्या वेळेत भीमाशंकर मंदिर येथे गर्दीचं प्रमाण लक्षात घेता विकासकामं सुरू करण्यात आली आहेत. सभामंडपाचं क्षेत्र कमी पडणार असल्यामुळं नवीन भव्य सभामंडपाचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. त्याबरोबरच पायरी मार्गाचं काम देखील सुरू करण्यात आलं आहे. मुख्य सभामंडप पूर्ण उतरवण्यात आल्यामुळं नवीन सभामंडप तयार करताना श्री भीमाशंकर येथे रोज होणारी गर्दी लक्षात घेता मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. भाविकांच्या सोयीचा विचार करून महाशिवरात्री कालावधी 12 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी ही वेळ वगळण्यात आली होती. पण, सध्या सुरू असलेल्या बांधकामाचा वेग, व्याप्ती व सुरक्षेच्या बाबींचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर, मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात दगडी बांधकाम सुरू आहे. तसंच दगड व बांधकाम साहित्य हलवणे शक्य नसल्यामुळं महाशिवरात्री कालावधीतही मंदिर दर्शनासाठी खुलं ठेवणं सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं शक्य नसल्यानं या कालावधीत देखील मंदिर बंद राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.

Bhimashankar Mandir closed
भीमाशंकर मंदिर (ETV Bharat Reporter)

भाविकांनी सहकार्य करावं - जिल्हाधिकारी पुढं म्हणाले, "श्री क्षेत्र भीमाशंकर हा अतिवृष्टीचा प्रदेश असून, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत येथे अत्यंत जास्त पावसाचं प्रमाण असल्यानं बांधकाम करणं शक्य नसल्यानं लवकर कामं पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळं विकासकामांना गती देणं अत्यंत गरजेचं आहे. भाविकांनी तसंच स्थानिक नागरिकांनी सदर निर्णयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्रशासन यांना सहकार्य करावं."

हेही वाचा -

  1. महाशिवरात्रीला पहिल्यांदाच घृष्णेश्वराचा गाभारा बंद; मोबाईल अन् कॅमेऱ्यालादेखील बंदी
  2. सोन्याचे दर वाढले तरी श्रद्धा अनमोल; साईभक्त महिलेकडून साईबाबांच्या चरणी 11 लाख 99 हजार रुपयांचे ब्रोच अर्पण

TAGGED:

BHIMASHANKAR JYOTIRLING DARSHAN
MAHASHIVRATRI 2026
भीमाशंकर मंदिर तीन महिने बंद
भीमाशंकर मंदिर महाशिवरात्री बंद
BHIMASHANKAR MANDIR CLOSED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.