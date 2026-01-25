ETV Bharat / state

पद्म पुरस्कार देत देवानं आशीर्वादचं दिला, पद्म पुरस्कार विजेते भिकल्या धिंडा यांची ईटीव्ही भारतला Exclusive प्रतिक्रिया

92 वर्षीय ज्येष्ठ तारपावादक भिकल्या धिंडा यांना पद्म पुरस्कार जाहीर झालाय.

Bhiklya Ladakya Dhinda
पद्म पुरस्कार विजेते भिकल्या धिंडा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 4:18 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 4:25 PM IST

पालघर : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारकडून देशातील २०२६ च्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील चार जणांना पद्म पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

"आपली परंपरा, संस्कृती राखली. आदिवासी वाद्यामुळं मला अनेक पुरस्कार मिळाले. या कार्यात माझी 400 वर्षाची वंशावळ कार्यरत आहे. माझं आता 92 वर्ष वय असून, अवघ्या 10 व्या वर्षापासून मी हे वाद्य वाजवत आहे. हे वाद्य वाजवून देवांची आराधना करतो. त्यामुळं देवानं आशिर्वाद दिला," अशी भावना भिकल्या धिंडा यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडं बोलताना व्यक्त केली.

पद्म पुरस्कार विजेते भिकल्या धिंडा (ETV Bharat Reporter)

पालघर जिल्ह्यातील वाळवंडा येथील 92 वर्षीय ज्येष्ठ तारपावादक भिकल्या धिंडा यांना पद्म पुरस्कार जाहीर झालाय. यामुळं धिंडा कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. आदिवासी संस्कृतीचं प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे तारपा वाद्य वाजवण्याचा दीर्घ वारसा भिकल्या धिंडा यांना लाभलाय.

उत्कृष्ट तारपावादक म्हणून भिकल्या धिंडा यांची ओळख आहे. आपल्या वडिलांकडून मिळालेली ही कला त्यांनी तारपाची निर्मिती आणि वादन या दोन्ही कार्यांतून जोपासली. अनेक युवकांना ते वादनाचे धडे देत आहेत. जवळपास दहा फूट लांबीचा तारपा हे धांडा यांचे वैशिष्ट्य. भिकल्या धिंडा यांनी आजपर्यंत अनेक ठिकाणी तारपावादनाने रसिकांना मोहवले आहे. ते स्वतः तारपा वाद्याची निर्मिती करून चरितार्थ करतात. आदिवासी संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धनासाठी अवघे आयुष्य वेचणारे धिंडा यांच्यावर पद्म पुरस्काराची मोहर उमटल्याने संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

