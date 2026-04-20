भेंडवळचे देशासह अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता निर्माण करणारे भाकीत जाहीर! घटमांडणीत काय आढळली निरीक्षणे?

भेंडवळची ३५० वर्षांची परंपरा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 11:01 AM IST

Updated : April 20, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
बुलढाणा- देशावर नैसर्गिक आपत्ती येईल, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊन अर्थव्यवस्था ढासळेल, शेवटच्या दोन महिन्यांत पाऊस चांगला राहील. मात्र अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान होण्याचा अंदाज, अशा प्रकारची भाकिते बुलढाणा जिल्ह्याच्या जळगाव (जामोद) तालुक्यातील भेंडवळ या छोट्याशा गावातून आज पहाटे जाहीर करण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि विदर्भात प्रसिद्ध असलेल्या या सुमारे साडेतीनशे वर्षांच्या ऐतिहासिक परंपरेकडे शेतकरी, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिकांचे मोठे लक्ष लागले होते.

भेंडवळ येथील घटमांडणी ही परंपरा अंदाजे 350 वर्षांपूर्वी चंद्रभान महाराज यांनी सुरू केली होती. ही परंपरा आजही त्यांच्या वंशजांकडून आणि विशेषतः सारंगधर महाराज यांच्याकडून जोपासली जात आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला शेतातील एका ठराविक जागी खड्डा खोदून मातीचे मडके (घट) ठेवले जातात. त्यात पाणी, दूध, तूप, साखर, हळद आणि कुंकू इत्यादी पदार्थ भरले जातात. या खड्ड्याच्या आजूबाजूला विविध प्रकारचे धान्य जसे गहू, ज्वारी, तूर, उडीद, मूग, कापूस बियाणे इत्यादी व्यवस्थित मांडले जातात. रात्रभर हे सर्व घट आणि धान्य तसेच राहतात. दुसऱ्या दिवशी, अक्षय्य तृतीयेच्या दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी सारंगधर महाराज आणि इतर वंशज हे सर्व निरीक्षण करतात. धान्याचे रंग, आकार, कीटकांचा प्रादुर्भाव, पाण्याची स्थिती, घट फुटणे किंवा न फुटणे इत्यादी लक्षणांवरून वर्षभराचे भाकीत वर्तवले जाते.

काय सांगण्यात आलं आहे भाकीत?- यावर्षीच्या भाकितानुसार, देशात नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याचा अंदाज आहे. पावसाळ्याबाबत सांगायचे झाले तर शेवटच्या दोन महिन्यांत पाऊस चांगला राहील. परंतु अतिवृष्टीमुळे काही भागांत पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी हे भाकीत महत्त्वाचे मानले जाते. कारण, अनेक शेतकरी या अंदाजानुसार पीक पेरणी, कापणी आणि विक्रीचे नियोजन करतात.

शेतकरी काय सांगतात?- घटमांडणीला कोणताही वैज्ञानिक किंवा शास्त्रीय आधार नसला तरीही, शेतकऱ्यांमध्ये या भाकितांबाबत उत्सुकता असते. हजारो शेतकरी दरवर्षी भाकिते ऐकण्यासाठी भेंडवळ येथे उपस्थित राहतात. तसेच इतर माध्यमांद्वारे ते जाणून घेतात. काही शेतकरी सांगतात, “भेंडवळचे भाकीत अनेकदा खरे ठरते. आम्ही त्यानुसार कापूस, सोयाबीन किंवा ज्वारी पेरतो. पावसाचे अंदाज बरोबर आल्यानं नुकसान टाळता येते."

शेतकऱ्यांमध्ये भाकिताबाबत असते उत्सुकता- भेंडवळ येथील घटमांडणी ही परंपरा केवळ पिके आणि पावसापुरती मर्यादित नाही. यात राजकीय घडामोडी, अर्थव्यवस्था, देशाची सुरक्षा स्थिती आणि सामाजिक बदल यांचाही अंदाज वर्तवला जातो. बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग या भाकिताकडे नेहमीच उत्सुकतेने पाहतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून याला पुरावा नसला तरी ही परंपरा जोपासली जात आहे.

जगभरासह भारतात सध्या काय आहे स्थिती? इराणविरोधात इस्त्रायल आणि अमेरिका युद्ध करत असल्यानं जागतिक खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्याचा फटका म्हणून देशातील व्यवसायिक वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरवर मर्यादा आली आहे. तर दुसरीकडं एल निनोचा परिणाम होणार असल्यानं यंदा पर्जन्यमान कमी होईल, असा हवामान विभागानं अंदाज व्यक्त केला आहे.

