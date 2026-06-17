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ऑपरेशन टायगर शिर्डीत सक्सेस; अखेर भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी सहव्यांदा बदलला पक्ष

महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'ऑपरेशन टायगर' (Operation Tiger) मुळे मोठी खळबळ उडाली असून, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील होणार असल्याची चर्चा आहे.

Bhausaheb Wakchaure
भाऊसाहेब वाकचौरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 1:56 PM IST

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अहिल्यानगर : अकोले तालुक्याचे सुपुत्र आणि शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा राजकीय प्रवास सध्या पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे. राज्याच्या राजकारणात सुरू असलेल्या 'ऑपरेशन टायगर'मुळं खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे हे शिवसेनेत जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीकडं पुन्हा एकदा लक्ष वेधलं जातंय.

भाऊसाहेब वाकचौरे यांची कामगिरी : राजकारणात येण्यापूर्वी भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी प्रशासकीय सेवेत कामगिरी केली होती. जिल्हा परिषदेत अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांची जगप्रसिद्ध शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तब्बल सात वर्षे त्यांनी या पदावर काम केलं. या काळात संस्थानच्या माध्यमातून त्यांचा मोठा जनसंपर्क निर्माण झाला आणि शिर्डीसह संपूर्ण जिल्ह्यात त्यांची ओळख वाढली.



वाकचौरे राजकारणात सक्रीय : साईबाबा संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी असतानाच त्यांची शासकीय सेवेतून निवृत्ती झाली. त्याच दरम्यान शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ राखीव झाल्यानं 2009 मध्ये ते राजकारणात सक्रीय झाले होते. त्यानंतर शिवसेनेकडून शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाची त्यांना उमेदवारी मिळाली आणि त्यांनी निवडणूक लढवली. त्यानंतर रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांचा पराभव करत प्रथमच त्यांना खासदारकी मिळाली. मात्र 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी शिवसेनेची साथ सोडत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेस उमेदवार म्हणून त्यांनी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. परंतु देशभरात पसरलेल्या मोदी लाटेत शिवसेनेचे उमेदवार सदाशिव लोखंडे यांनी त्यांचा पराभव केला. या पराभवानंतर भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपाच्या पाठिंब्यानं त्यांची पुन्हा एकदा शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. मात्र खासदारकीनंतर आमदारकीच्या निवडणुकीतही त्यांना यश मिळालं नाही.



सदाशिव लोखंडे यांचा केला पराभव : 2019 मध्ये त्यांनी शिर्डी लोकसभा निवडणूक अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवली. परंतु, त्या निवडणुकीतही त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर ऐन लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपा सोडत वाकचौरेंनी पुन्हा उबाठा पक्षात प्रवेश केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पक्षाकडून उमेदवारी मिळाली, त्यांनी शिवसेनेचे सदाशिव लोखंडे यांचा मोठ्या मताधिक्यानं पराभव करत पुन्हा संसदेत प्रवेश केला.


ऑपरेशन टायगरमध्ये होणार सहभागी : भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा राजकीय प्रवास पाहिला तर शिवसेना, काँग्रेस, भाजपा, अपक्ष आणि पुन्हा उबाठा असा अनेक वळणांनी भरलेला राहिला आहे. त्यामुळं त्यांच्या प्रत्येक राजकीय हालचालीकडं मतदारसंघासह राज्याचंही लक्ष असते. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या ऑपरेशन टायगरच्या चर्चेमुळं भाऊसाहेब वाकचौरे शिवसेनेत जाणार असल्याचं पक्क झाल्यानं आता सहाव्यांदा ते पक्ष बदलतील. वाकचौरे यांनी आपण उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं, मात्र आता ऑपरेशन टायगरमध्ये तेही सहभागी असल्याचं समोर आलंय.



शिवसैनिकांमध्ये नाराजी : भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्याबाबत उध्दव ठाकरेंची शिवसेना असो की, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, स्थानिक शिवसैनिकांमध्ये नाराजी आणि चीड निर्माण झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. पक्ष बदलणं हे शिवसैनिकांना पटलेलं नसल्यानं वाकचौरेंना शिवसैनिकांच्या रोषाला सामोरे जावं लागेल, अशी चर्चा त्यांच्या मतदार संघात रंगली आहे.

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TAGGED:

ऑपरेशन टायगर
भाऊसाहेब वाकचौरे
OPERATION TIGER
EKNATH SHINDE SHIVSENA
BHAUSAHEB WAKCHAURE

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