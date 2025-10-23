भाऊबीजनिमित्त गवळी समाजाची 110 वर्ष जुनी परंपरा, रेडे अन् म्हशींची काढतात मिरवणूक
गवळी समाजानं 110 वर्षांची परंपरा जपत भाऊबीज साजरी केली. यावेळी समाज बांधवांनी म्हशी आणि रेड्यांची पूजा करून त्यांची ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढत उत्सव साजरा केला.
Published : October 23, 2025 at 4:35 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : सर्वत्र मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी होत आहे. भाऊबीज हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला सण आनंदानं पार पडत आहे. शहरात या सणाची विशेष परंपरा गवळी समाजातर्फे पाळली जाते. शहरातील राजा बाजार परिसरात रेडे आणि म्हशींची स्पर्धा आयोजित केली जाते. आपल्याकडं असलेल्या म्हशींबाबत कृतज्ञता व्यक्त करणारा हा सोहळा आहे. यंदा या परंपरेचं 110वं वर्ष आहे. दुपारी बारा वाजता सुरू झालेल्या या सोहळ्यात गवळी समाज बांधवांसह इतर नागरिक देखील उत्साहात सहभागी झाले होते. ढोल ताशांच्या गजरात फटाके वाजवत उत्साहात म्हशींना सजवून त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली होती.
110 वर्षांची परंपरा : शहरात गवळी समाज मोठ्या प्रमाणात असून ते आजही पारंपरिक दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा व्यवसाय करतात. हा समाज मागील 110 वर्षांपासून शहरात आगळीवेगळी परंपरा जोपासतो. गवळी समाज म्हटलं की, गाई, म्हशी आणि रेडे यांना पाळणारा आणि संगोपन करून उदरनिर्वाह करणारा समाज मानला जातो. वर्षभर आपल्याकडं असलेल्या प्राण्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे भाऊबीज सण समजला जातो. या दिवशी शहरातील राजा बाजार परिसरात गवळी समाजातर्फे सगर आयोजित केली जाते. भाऊबीज दिवशी आपल्याकडील म्हशी आणि रेड्यांना सजवून ढोल ताशांच्या गजरात फटाके फोडत मिरवणूक काढली जाते. समाजाचे प्रमुख प्राण्यांसह त्यांच्या मालकांचं स्वागत करत परंपरा जपल्याबद्दल आभार व्यक्त करतात.
म्हशी अन् रेड्यांचं पूजन : "प्रभू श्री कृष्णानं गोवर्धन पर्वत उचलल्याची कथा सर्वांना ज्ञात आहे. तेव्हापासून भाऊबीजच्या दिवशी रेड्यांची आणि म्हशींची पूजा करण्याची प्रथा पाळली जाते. पौराणिक माहितीनुसार म्हैस ही लक्ष्मीचे तर रेडा हा यमाचं वाहन मानलं जातं. त्यांची पूजा केल्यानं वर्षभर कुठल्याच अडचणी येत नाहीत अशी आख्यायिका आहे. त्यामुळं भाऊबीज दिवशी त्यांचं पूजन करून मिरवणूक काढली जाते. प्रथेच्या सुरुवातीला गवळी समाजच या सोहळ्यात सहभागी व्हायचा. मात्र हळूहळू दुग्ध व्यवसाय करणारे सर्वधर्मीय लोक यात सहभागी होऊ लागल्यानं सर्व धर्म समभावाची भावना या निमित्तानं निर्माण झाली. या सोहळ्यात सर्व राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते सहभागी होतात. हा सोहळा पाहण्यासाठी शहरातील नागरिक दरवर्षी गर्दी करताना दिसून येत असतात. अतिशय आनंदानं आणि उत्साहात ही परंपरा सुरू राहील," असं मत राहुल देवगिरीकर यांनी व्यक्त केलं.
