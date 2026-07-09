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'सरकारला लाज वाटली पाहिजे'; विरोधी पक्षनेता नेमला नाही यावरुन भास्कर जाधव भडकले

एकीकडे विधिमंडळामध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आमदारांना बोलू दिले जात नाही. तर दुसरीकडे त्यांना निधीही दिला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

भास्कर जाधव
भास्कर जाधव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 6:47 PM IST

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मुंबई - विधानसभा निवडणूक होऊन गेली. हे सहावं अधिवेशन आहे तरी देखील सरकारनं विरोधी पक्ष नेता नेमला नाही. याची सरकारला लाज वाटली पाहिजे, विधानसभा अध्यक्षांना खेद वाटला पाहिजे. अशा शब्दात ईटीव्ही भारतशी बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सरकारवर निशाणा साधला.


या अधिवेशनामध्ये जनतेला काहीही मिळालेलं नाही. मंत्र्यांची सभागृहामध्ये उपस्थिती नसते. पूर परिस्थितीवर चर्चा होत असताना, लॉ अँड ऑर्डरवर चर्चा होत असताना, सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी नसतो. किंबहुना व्यवस्थित चर्चा केली जात नाही. आपल्या सगळ्या चुका असतानाही आपण कशाप्रकारे जगावेगळे आहोत, हे या अधिवेशनामध्ये सरकारने बोलून दाखवलं. मात्र जनतेला या अधिवेशनातून काहीही मिळालेलं नाही असं यावेळी भास्कर जाधव म्हणाले.


एकीकडे विधिमंडळामध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आमदारांना बोलू दिले जात नाही. तर दुसरीकडे त्यांना निधीही दिला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कोणत्या विभागातून कोणत्या नेत्याला किती निधी मिळाला ते जर तुम्ही तपासाल तर तुम्हाला समजेल की विरोधी पक्षातील आमदारांना कोणताही निधी मिळालेला नाही. हीच या अधिवेशनाची आणि या सरकारची वस्तुस्थिती आहे.


दुसरीकडे शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची भेट झाली की नाही याविषयी मला काहीही माहीत नाही. मात्र जर संजय राऊत यांनी टीका केली असेल तर त्यावर मी बोलू शकत नाही. कारण ते आमचे मोठे नेते आहेत आणि आमच्या व्यवस्थेमध्ये नेत्यावर बोलणं हे बसत नाही. भास्कर जाधव यांनी या विषयावर बोलणं टाळलं.

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TAGGED:

BHASKAR JADHAV
भास्कर जाधव
विरोधी पक्षनेता
संजय राऊत
LEADER OF OPPOSITION

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