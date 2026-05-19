राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराविरोधात 'भाजयुमोचे तीव्र आंदोलन, तोडफोड करण्याचा प्रयत्न
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराविरोधात भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या (भाजयुमो) कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठाबाहेर जोरदार आंदोलन केलं.
Published : May 19, 2026 at 7:10 PM IST
नागपूर : भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या (भाजयुमो) कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ढिसाळ, भोंगळ आणि वेळकाढू कारभाराविरोधात विद्यापीठाबाहेर जोरदार आंदोलन केलं. विद्यार्थ्यांचे रखडलेले निकाल, परीक्षा प्रक्रियेतील गोंधळ आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळं हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागल्याचा आरोप भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी केला. आंदोलनादरम्यान संतप्त कार्यकर्त्यांनी तोडफोडीचा प्रयत्न केल्यानं पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी धडक मोर्चा : नागपूर विद्यापीठाच्या कारभारामुळं विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अन्यायाविरुद्ध विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी भाजयुमोतर्फे हा ‘धडक मोर्चा’ काढण्यात आला होता. सचिन करारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
विद्यार्थ्यांची अडवणूक आणि मानसिक छळ : विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारामुळं विद्यार्थ्यांना मानसिक तसेच शैक्षणिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. निकालांतील गोंधळ, रखडलेल्या पदव्या, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेत होणारा अक्षम्य विलंब आणि प्रशासनाचा मनमानी कारभार यामुळं विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात गेल्याचं भाजयुमोकडून सांगण्यात आलं. तसेच अनेक महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची अडवणूक आणि छळ होत असून, विद्यापीठ प्रशासन त्याकडं दुर्लक्ष करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला.
भाजपा शहराध्यक्षांच्या सूचनेनंतर आंदोलन : गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये विद्यापीठातील समस्यांबाबत सातत्याने बातम्या येत होत्या. या समस्यांची तीव्रता लक्षात घेऊन भाजपा नागपूर शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांच्या सूचनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी भाजयुमोने पुढाकार घेतल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन : विद्यार्थ्यांच्या समस्या थेट जाणून घेण्यासाठी भाजयुमोतर्फे सोमवारी ‘विद्यापीठ विद्यार्थी समस्या चर्चा’ या विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. नागपूर विद्यापीठाशी संबंधित शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांनी यावेळी आपल्या समस्या मांडल्या. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच हे आंदोलन करण्यात आल्याचं भाजयुमोकडून सांगण्यात आलं.
