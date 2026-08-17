रायगड-नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अखेर सुटला! भरत गोगावले आणि गिरीश महाजन यांच्यावर जबाबदारी; गोगावले यांची 'ईटीव्ही भारत'ला Exclusive प्रतिक्रिया
अखेर अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटला आहे.
Published : August 17, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 3:03 PM IST
मुंबई : राजकीय वर्तुळातून या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासूनचा रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अखेर सुटला आहे. रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद जाहीर करण्यात आलं आहे. रायगडचं पालिकमंत्रिपद शिंदेंच्या शिवसेनला मिळालं आहे. तर भाजपच्या वाटेला नाशिक जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद आलं आहे. भरत गोगावले हे आता रायगडचे पालकमंत्री असणार आहेत. तर भाजपचे संकटमोचक अशी ओळख असलेले गिरीश महाजन यांची नाशिकच्या पालकमंत्रिपदी वर्णी लागली आहे. त्यामुळे गोगावले आणि महाजन समर्थकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
महायुतीतील राजकीय संघर्ष संपला :- रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरुन गेल्या अनेक महिन्यांपासून महायुतीत राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत होता. रायगडच्या पालकमंत्रिपदासाठी भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे यांच्यात चुरस होती. तर दुसऱ्या बाजूला नाशिकच्या पालकमंत्रिपदासाठी गिरीश महाजन, दादा भुसे आणि छगन भुजबळ या तिघांची नावं चर्चेत होती. त्यामुळे या 5 जणांपैकी कुणाच्या गळ्यात पालकमंत्रिपदाची माळ पडणार? याची प्रतिक्षा होती. अखेर ही प्रतिक्षा आज 17 ऑगस्ट 2026 रोजी संपली आहे.
पालकमंत्रिपदावरुन वाद, काय झालं होतं? -: रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाच्या वादाची सुरुवात जानेवारी 2025 मध्ये झाली होती. सरकारकडून 18 जानेवारीला गिरीश महाजन यांची नाशिकच्या आणि अदिती तटकरे यांची रायगडच्या पालकमंत्रिपदी नियुक्ती केली होती. मात्र या निर्णयानंतर महायुतीतच नाराजी उफाळली. रायगडमध्ये भरत गोगावले समर्थकांनी आंदोलन करत मुंबई-गोवा महामार्ग रोखला आणि टायर जाळले होते. तसेच नाशिकमध्येही दादा भुसे आणि छगन भुजबळ यांच्या गोटातून महाजनांच्या नियुक्तीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे अखेर अवघ्या 24 तासांतच दोन्ही नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली होती.
त्यानंतरही अनेकदा निर्णय होणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या. मात्र हा तिढा सुटता सुटत नव्हता. रायगडमध्ये भरत गोगावले आणि अदिती तटकरे यांच्यातील राजकीय रस्सीखेच कायम होती. जानेवारी 2025 मध्येच गोगावले यांनी आपण रायगडचे पालकमंत्री होणार असल्याचा दावा केला होता. पुढे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही हा प्रश्न लवकर सुटेल, असं सांगितलं होतं.
तसेच नाशिकमध्येही दावेदारीची चुरस कमी झाली नव्हती. छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीचे 7 आमदार असल्याने पालकमंत्रिपद पक्षाला मिळायला हवं, अशी भूमिका मांडली होती. दुसरीकडे गिरीश महाजन यांनीही नाशिकच्या जबाबदारीवर आपला दावा कायम ठेवला होता. नाशिकला पुढील काळात सिंहस्थ कुंभमेळ्याची मोठी तयारी करायची असल्याने या पदाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. त्यामुळे पालकमंत्रिपदाची उत्सूकता वाढली होती. मात्र त्यानंतर अखेर आता 2 जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटलाय. त्यामुळे आता या दोन्ही नेत्यांसमोर जिल्ह्याचा विकास करण्याचं आव्हान असणार आहे.
भरत गोगावले यांची पहिली प्रतिक्रिया :- “रायगडच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाल्याचा मला आनंद आहे. माझ्यासाठी हे केवळ पद नसून रायगडच्या जनतेची सेवा करण्याची मोठी संधी आहे. जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न, विकासकामे आणि सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणार आहे. रायगडच्या विकासासाठी महायुतीतील सर्व घटकांना सोबत घेऊन काम करू. रायगडचा सर्वांगीण विकास हेच माझे प्रमुख उद्दिष्ट असेल”, अशी प्रतिक्रिया भरत गोगावले यांनी पालकमंत्रिपदी वर्णी लागल्यानंतर 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
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