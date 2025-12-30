भांडूपमध्ये रिव्हर्स गिअरमधील बेस्ट बस गर्दीत शिरली, चाकाखाली चिरडून चौघांचा मृत्यू; राज्य सरकारकडून 5 लाखांची मदत जाहीर
भांडूपमध्ये बेस्ट इलेक्ट्रिक बसच्या अपघातात 4 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून 9 जण जखमी झाले आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाखांची मदत राज्य सरकारकडून जाहीर झाली आहे.
Published : December 30, 2025 at 11:05 AM IST
मुंबई : मुंबईतील भांडूप (पश्चिम) रेल्वे स्टेशन परिसरात बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसचा भीषण अपघात घडला. सोमवारी (29 डिसेंबर) रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास बस रिव्हर्स घेत असताना अचानक चालकाचं नियंत्रण सुटलं. या अनियंत्रित बसखाली अनेकजण सापडले. या घटनेत चार नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर 9 जण जखमी झाले असून काहींची प्रकृती गंभीर आहे.
अपघात कसा घडला? : भांडूप पश्चिम रेल्वे स्टेशनजवळील रोडवर प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. त्याचवेळी बेस्टची इलेक्ट्रिक बस वळण घेण्यासाठी रिव्हर्स येत होती. पण अचानक बसचा वेग वाढला आणि ती फुटपाथवर तसेच, रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या पादचाऱ्यांच्या अंगावर गेली. यानंतर परिसरात गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.
मृत आणि जखमींची माहिती : या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये तीन महिला आणि एक पुरुष यांचा समावेश असल्याचं पोलीस सूत्रांनी सांगितलं आहे. अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून यातील काही जणांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
तत्काळ मदतकार्य : घटनेची माहिती मिळताच, मुंबई पोलीस, अग्निशमन दल, बेस्ट प्रशासन आणि 108 रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी दाखल झाल्या. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. काही वेळासाठी परिसरातील वाहतूकही बंद करण्यात आली होती.
चालक ताब्यात, चौकशी सुरू : अपघातानंतर बस चालक संतोष सावंत (52) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून प्राथमिक चौकशी सुरू आहे. बसमध्ये तांत्रिक बिघाड होता का? चालकाची निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे का? की रस्त्यावरील गर्दी आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे अपघात घडला, याचा तपास सुरू आहे. संबंधित चालकाला निलंबित करण्यात आलं आहे आणि कंडक्टर भगवान घारे (47) यांचा जबाब घेण्यात आला आहे.
नागरिकांचा संताप : या अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. स्टेशन परिसरात नेहमीच गर्दी, फेरीवाले आणि वाहतुकीचा गोंधळ असतो. अशा ठिकाणी बस रिव्हर्स घेणं धोकादायक असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
मृतांच्या नातेवाइकांना 5 लाखांची नुकसान भरपाई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. तसेच, नुकसान भरपाई म्हणून मृतांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारकडून 5 लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
त्यांनी एक्सवर पोस्ट करत मृतांच्या कुटुंबियांना मदत जाहीर केली. "मुंबईतील भांडूप रेल्वे स्थानकानजीक झालेल्या एका दुर्दैवी अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. या घटनेत 9 जण जखमी झाले असून त्यांना लवकर बरे वाटावे, अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मृतांच्या वारसांना 5 लाख रुपये आर्थिक मदत राज्य सरकारतर्फे देण्यात येईल." अशी पोस्ट देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
अपघातात मृत व जखमींबाबत माहिती : भांडूपमध्ये झालेल्या बेस्ट इलेक्ट्रिक बस अपघातात चार नागरिकांचा मृत्यू झाला असून 9 जखमी उपचार घेत आहेत. एका जखमी व्यक्तीला प्रथमोपचार करून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.
मृत्यू (एकूण 4)
1) प्रणिता संदीप रसाम (वय 35) – राजावाडी रुग्णालय
2) वर्षा सावंत (वय 25) – एम. टी. अगरवाल रुग्णालय
3) मानसी मेघश्याम गुरव (वय 49) – एम. टी. आगरवाल रुग्णालय
4) प्रशांत शिंदे (वय 53) – एम. टी. आगरवाल रुग्णालय (मृत आणलं)
जखमी (एकूण 9 जण, स्थिती स्थिर)
एम. टी. आगरवाल रुग्णालय:
1) नारायण कांबळे (59)
2) मंगेश धुखांडे (45)
3) ज्योती शिर्के (55)
सायन रुग्णालय:
1) शीतल हडवे (39),
2) रामदास रुपे (59) – किरकोळ जखमा
फोर्टिस हॉस्पिटल:
1) प्रताप कोरपे (60)
हिरा मोंगी हॉस्पिटल, मुलुंड:
1) रविंद्र घडगांवकर (56)
मिनाझ हॉस्पिटल, भांडूप:
1) दिनेश सावंत (49)
2) पूर्वा रसाम (12)
3) प्रशांत दत्ताराम लाड (51) प्रथमोपचारणातर डिस्चार्ज
