'फूटपाथवरच्या फेरीवाल्यांना उठवण्यासाठी तत्परता दाखवली असती तर...'; भांडूप बेस्ट बस अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश
भांडूपमध्ये झालेल्या बस अपघातात चार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यावेळी रुग्णालयामध्ये मृतांच्या नातेवाईकांनी आक्रोश केला.
Published : December 30, 2025 at 8:53 PM IST
मुंबई : भांडूप (पश्चिम) रेल्वे स्टेशन परिसरात बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसचा भीषण अपघात झाला. या घटनेत चार नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर 11 जण जखमी झाले आहेत. यानंतर जखमींना वेगवेगळ्या रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं. आज घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयामध्ये अपघातातील मृतांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आलेले नातेवाईकांनी आक्रोश केला.
वेळकाढू सरकारी प्रक्रियामुळं सर्वच हतबल : आपल्या घरातील व्यक्ती गमावल्याचा आक्रोश आणि वेळकाढू सरकारी प्रक्रिया यामुळं ते सर्वच हतबल झाल्याचं चित्र दिसत होतं. मात्र, यातही पोलीस या नातेवाईकांना त्यांच्या कागदपत्राचे झेरॉक्स काढण्यासाठी वारंवार हॉस्पिटलबाहेर नेत होते. हे पाहून तिथे उपस्थित संबंधितांच्या शेजाऱ्यांनी, "हीच तत्परता फूटपाथवरच्या फेरीवाल्याना उठवण्यासाठी दाखवली असती, तर कदाचित प्रवाशांना रस्त्यावर बससाठी रांग लावावी लागली नसती," अशी प्रतिक्रिया देत संताप व्यक्त करण्यात आला.
बहीण अनुजाच्या अश्रूंचा बांध फुटला : अपघातात मृत पावलेली वर्षा सावंत (25) ही तरुणी टेंभीपाडा भांडूप इथे आई-वडील आणि बहिणीसह राहत होती. ती टाटा हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम करत होती. ती सोमवारी खटाव येथील कोकराळे गावाहून चुलत बहिणीच्या लग्नाहुन परतत होती. एरवी एसटी 7 वाजेपर्यंत मुंबईला पोहोचते. पण सोमवारी एसटी मुंबईला पोहोचण्यास 9 वाजून गेले होते आणि त्यामुळंच वर्षा अपघातात सापडली असं सांगताना तिची बहीण अनुजा हिला अश्रू अनावर झाले होते. जर एसटी वेळेत आली असती तर कदाचित माझी बहीण वाचली असती असं अनुजा वारंवार म्हणत होती.
मुलगी मानसिक धक्क्यात : या अपघातात प्रणिता संदीप रासम (35) यांचा त्यांच्या मुलीच्या डोळ्यासमोर अपघात झाला. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. प्रणिता या मुलीसह दादरच्या डान्स क्लासमधून घरी परत येत असताना हा अपघात झाला. त्यांचे पती संदीप आणि दोन्ही मुलांसह त्या साईनगर भांडूप पश्चिम येथे राहतात. त्यांच्या मुलीची प्रकृती स्थिर असली तरी, ती अजूनही मानसिक धक्क्यात असल्याचं संदीप रासम सांगताना त्यांना हुंदका अनावर झाला.
भाऊ, पती आणि मुली मानसिक धक्क्यात : मानसी मेघश्याम गुरव (49) या शिवाजीनगर भांडूप इथे कुटुंबासह राहत होत्या. त्या सायन हॉस्पिटलमध्ये वरिष्ठ नर्स म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांना 2 मुली आहेत. अपघाताच्या दिवशी त्या घरी परतण्यासाठी बसच्या रांगेत उभ्या होत्या. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब भांडुपमध्ये राहते. या अपघातानंतर त्यांचा भाऊ, पती आणि मुली सगळेच मानसिक धक्क्यात आहेत.
भांडुप पश्चिम परिसर नेहमीच गर्दी : प्रशांत दत्तू शिंदे (42) भांडुप शिवाजी नगरचे रहिवासी आहेत आणि ते बालपणापासूनच इथे राहतात. त्याचा एक 10 वर्षांचा मुलगा आहे. तो घाटकोपरमध्ये 5 वर्षे ट्रॅफिक वॉर्डन म्हणून काम करत होता. भांडुप पश्चिम परिसर नेहमीच गर्दीचा असतो. फुटपाथसोबतच रस्त्यावर पण फेरीवाल्यांनी दुकाने मांडलेली असतात. तिथेच ऑटो उभ्या असतात. तिथे बससाठी रांगेत उभे राहण्यासाठी जागाच नसते. यामुळं नागरिकांना सतत त्रास सहन करावा लागतो, असं प्रशांत यांचे शेजारी रतन जाधव यांनी सांगितलं.
